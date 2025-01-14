«Челси» начал переговоры с «Баварией» по Телю

«Челси» связался с «Баварией» и запросили информацию касательно будущего 19-летнего нападающего Матиса Теля.
Переговоры между клубами находятся на ранней стадии, «синие» хотят быть в курсе ситуации. «Челси» предложил включить в сделку Кристофера Нкунку.
Сам Матис 10 дней назад поговорил с главным тренером мюнхенцев Венсаном Компани – он хочет добиться успеха в мюнхенском клубе.
Что касается Теля, то он не является основным игроком в Мюнхене, так что вполне возможно, что они согласятся на обмен, но Тель молод и талантлив, как бы потом не пришлось кусать локти немцам
Что касается Теля, то он не является основным игроком в Мюнхене, так что вполне возможно, что они согласятся на обмен, но Тель молод и талантлив, как бы потом не пришлось кусать локти немцам
А Нкунку, скорее всего сгубила его серьезная травма, из-за которой он пропустил почти сезон
А Нкунку, скорее всего сгубила его серьезная травма, из-за которой он пропустил почти сезон