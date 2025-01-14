«Челси» начал переговоры с «Баварией» по Телю

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14 января 2025, 08:52

«Челси» связался с «Баварией» и запросили информацию касательно будущего 19-летнего нападающего .

Переговоры между клубами находятся на ранней стадии, «синие» хотят быть в курсе ситуации. «Челси» предложил включить в сделку .

Сам Матис 10 дней назад поговорил с главным тренером мюнхенцев – он хочет добиться успеха в мюнхенском клубе.