Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Челси» начал переговоры с «Баварией» по Телю

14 января 2025, 08:52

«Челси» связался с «Баварией» и запросили информацию касательно будущего 19-летнего нападающего Матиса Теля.

Переговоры между клубами находятся на ранней стадии, «синие» хотят быть в курсе ситуации. «Челси» предложил включить в сделку Кристофера Нкунку.

Сам Матис 10 дней назад поговорил с главным тренером мюнхенцев Венсаном Компани – он хочет добиться успеха в мюнхенском клубе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Барселона» может заблокировать трансфер Араухо в «Ювентус»
14 января
СлухиПСЖ близок к подписанию Кварацхелии за 75 млн евро
13 января
Отчаянный трансфер «Манчестер Сити» может спасти им сезон. Подписывают нападающего
13 январяВадим Багров в блоге За и противКомментарии2
СлухиРенато Вейга заинтересовал «Боруссию» Дортмунд
13 января
Защитник «Севильи» Баде интересен «Ливерпулю» и «Ньюкаслу»
12 января
Слухи«Ман Сити» может закрыть сделку по Мармушу в течение недели
12 января
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ Romeo 777 (раскрыть)
14 января в 12:29
Да, травма его знатна подкосила
Romeo 777
Romeo 777 ответ A.S.A (раскрыть)
14 января в 11:25
Да в Бундес лиге многие показывают хорошую игру, пока не переедут в Англию…тот же Вернер за тот же Лейпциг круто играл, отвес говорить можно вспомнить мертвого Батшуай, который в аренде за Дортмунд забивал в каждом матче))
А Нкунку, скорее всего сгубила его серьезная травма, из-за которой он пропустил почти сезон
A.S.A
A.S.A
14 января в 10:34
Для Баварии отличный выриант. Кристофер показывал отличную игру выступая в Бундеслиге за Лейпциг и переход в Челси было ошибочным решением на тот момент, т.к в Челси тогда была полная беда!
Что касается Теля, то он не является основным игроком в Мюнхене, так что вполне возможно, что они согласятся на обмен, но Тель молод и талантлив, как бы потом не пришлось кусать локти немцам
shlomo
shlomo
14 января в 10:02
Челси начинает новую скупку всех подряд .....
Варвар7
Варвар7
14 января в 09:25
Челси всегда держит "нос по ветру" когда дело касается хоть более менее выгодных трансферов.
Alex_67
Alex_67
14 января в 09:06
Зачем ему Челси - Бавария почётнее
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 