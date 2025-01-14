«Наполи» предложил 45 млн евро за Гарначо

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14 января 2025, 09:39

По информации журналиста Альфредо Педуллы, «Наполи» уже предложил за вингера «Манчестер Юнайтед» 40 миллионов евро плюс 5 млн в качестве бонусов.

Манкунианцы хотят получить около 60 млн фунтов (примерно 71 млн евро), но цена может снизиться.

Ранее сообщалось, что главный тренер неаполитанской команды видит в аргентинце замену .