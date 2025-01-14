«Наполи» предложил 45 млн евро за Гарначо

По информации журналиста Альфредо Педуллы, «Наполи» уже предложил за вингера «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо 40 миллионов евро плюс 5 млн в качестве бонусов.
Манкунианцы хотят получить около 60 млн фунтов (примерно 71 млн евро), но цена может снизиться.
Ранее сообщалось, что главный тренер неаполитанской команды Антонио Конте видит в аргентинце замену Хвиче Кварацхелии.
Гарначо левый фланг - почти продан.
еще Майну отдадим в Челси)))) все таки он хочет нереальную зарплату.
сколько этих воспитанников можно держать в команде.
нужно уже продавать и зарабатывать на них.
Майну в этом сезоне очень плох, увы. хотя по таланту не хуже Погба.
Гарначо по футбольному очень глуп. пойдет по пути своего кумира и уйдет в Реал))) пусть тогда в Наполи.
Гарначо левый фланг - почти продан.
еще Майну отдадим в Челси)))) все таки он хочет нереальную зарплату.
сколько этих воспитанников можно держать в команде.
нужно уже продавать и зарабатывать на них.
Майну в этом сезоне очень плох, увы. хотя по таланту не хуже Погба.
Гарначо по футбольному очень глуп. пойдет по пути своего кумира и уйдет в Реал))) пусть тогда в Наполи.