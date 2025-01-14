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«Наполи» предложил 45 млн евро за Гарначо

14 января 2025, 09:39

По информации журналиста Альфредо Педуллы, «Наполи» уже предложил за вингера «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо 40 миллионов евро плюс 5 млн в качестве бонусов.

Манкунианцы хотят получить около 60 млн фунтов (примерно 71 млн евро), но цена может снизиться.

Ранее сообщалось, что главный тренер неаполитанской команды Антонио Конте видит в аргентинце замену Хвиче Кварацхелии.

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис
14 января в 11:14
Как по мне, Гарначо сдулся. Пару лет назад играл лучше. Лучше сейчас продать и не торговаться, пока вторым Рэшфордом не стал.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
14 января в 10:56
Милан хочет Депутата, надеюсь продадут!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
14 января в 10:46
Гринвуд правый фланг - продан!
Гарначо левый фланг - почти продан.
еще Майну отдадим в Челси)))) все таки он хочет нереальную зарплату.
сколько этих воспитанников можно держать в команде.
нужно уже продавать и зарабатывать на них.
Майну в этом сезоне очень плох, увы. хотя по таланту не хуже Погба.
Гарначо по футбольному очень глуп. пойдет по пути своего кумира и уйдет в Реал))) пусть тогда в Наполи.
sihafazatron
sihafazatron
14 января в 10:30
Мю бы лучше депутата пристроили куда-нибудь. А Гарначо молод и ещё может быть полезен
shur
shur
14 января в 10:22
...вот не жарко, не холодно, забирайте уже,господа!!!
Вещий
Вещий
14 января в 10:07
Торги всегда будут иметь место.... посмотрим на какой цифре они остановятся...
drug01
drug01
14 января в 10:04
Цена хорошая но каков будет итог
Гость
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