Перес разочаровался игрой Лукаса Васкеса в финале Суперкубка Испании

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14 января 2025, 10:18

Президент «Реала» остался недоволен игрой в матче с «Барселоной» (2:5).

Он решил не продлевать с 33-летним испанцем контракт, который истекает летом 2025 года.

Перес сделает все возможное, чтобы подписать из «Ливерпуля».