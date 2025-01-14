Перес разочаровался игрой Лукаса Васкеса в финале Суперкубка Испании

Президент «Реала» Флорентино Перес остался недоволен игрой Лукаса Васкеса в матче с «Барселоной» (2:5).
Он решил не продлевать с 33-летним испанцем контракт, который истекает летом 2025 года.
Перес сделает все возможное, чтобы подписать Трента Александер-Арнольда из «Ливерпуля».
Реалу нужны свежие игроки обороны на все позиции линии защиты. Слева есть по пояс деревянный Менди, от которого мяч отлетает как от бетонной стены и Фран Гарсия, который иногда выдает неплохие матчи, и очень старается, но не совсем дотягивает до уровня Реала, и больше подходит для резерва. По центру есть Рюдигер, который защитник-то неплохой, но свой пик уже прошёл, и начинает потихоньку подседать, Милитао стал полностью хрустальным, ну за Алабу и речи нет, его карьера уже закончена. Остается в центре только молодой Асенсио, который играет хорошо и зрело, не смотря на возраст, но вот только тот самый возраст и может стать проблемой. Опасно выставлять такого молодого игрока в основу такого клуба как Реал, тем более с таким сумасшедшим графиком как сейчас. Можно просто сломать парня, нужно вводить его в основу постепенно. Ну, а справа есть травмированный Карвахаль, который после такой тяжёлой травмы, не факт что вернётся к прежней форме, плюс ко всему и возраст у испанца уже почтенный - 33 года. Вот и получается, что в защите у Реала играть-то по сути и некому. Перес в своё время так увлёкся навязчивой идеей с приобретением Мбаппе, что и не заметил как постепенно развалилась линия защиты. А теперь ему почему-то не понравилась игра Васкеса. С чего бы...
Реалу нужны свежие игроки обороны на все позиции линии защиты. Слева есть по пояс деревянный Менди, от которого мяч отлетает как от бетонной стены и Фран Гарсия, который иногда выдает неплохие матчи, и очень старается, но не совсем дотягивает до уровня Реала, и больше подходит для резерва. По центру есть Рюдигер, который защитник-то неплохой, но свой пик уже прошёл, и начинает потихоньку подседать, Милитао стал полностью хрустальным, ну за Алабу и речи нет, его карьера уже закончена. Остается в центре только молодой Асенсио, который играет хорошо и зрело, не смотря на возраст, но вот только тот самый возраст и может стать проблемой. Опасно выставлять такого молодого игрока в основу такого клуба как Реал, тем более с таким сумасшедшим графиком как сейчас. Можно просто сломать парня, нужно вводить его в основу постепенно. Ну, а справа есть травмированный Карвахаль, который после такой тяжёлой травмы, не факт что вернётся к прежней форме, плюс ко всему и возраст у испанца уже почтенный - 33 года. Вот и получается, что в защите у Реала играть-то по сути и некому. Перес в своё время так увлёкся навязчивой идеей с приобретением Мбаппе, что и не заметил как постепенно развалилась линия защиты. А теперь ему почему-то не понравилась игра Васкеса. С чего бы...