Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2024/2025

Перес разочаровался игрой Лукаса Васкеса в финале Суперкубка Испании

14 января 2025, 10:18

Президент «Реала» Флорентино Перес остался недоволен игрой Лукаса Васкеса в матче с «Барселоной» (2:5).

Он решил не продлевать с 33-летним испанцем контракт, который истекает летом 2025 года.

Перес сделает все возможное, чтобы подписать Трента Александер-Арнольда из «Ливерпуля».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Наполи» предложил 45 млн евро за Гарначо
14 января
Защитник «Ювентуса» Камбьязо интересен «Ман Сити»
14 января
Слухи«Челси» начал переговоры с «Баварией» по Телю
14 января
«Барселона» может заблокировать трансфер Араухо в «Ювентус»
14 января
СлухиПСЖ близок к подписанию Кварацхелии за 75 млн евро
13 января
Отчаянный трансфер «Манчестер Сити» может спасти им сезон. Подписывают нападающего
13 январяВадим Багров в блоге За и противКомментарии2
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
14 января в 19:33
а кто хорошо-то сыграл ?
один Килиан !
Guankin
Guankin ответ Incredulous (раскрыть)
14 января в 18:16, ред.
Перес явно не дурак и все видит и понимает. Если в приоритет поставили подписание Мбаппе, а не защитников, то значит таков план. Продадут к примеру летом Вини за условный миллиард нефтедолларов (а судя по игре Мбаппе - он больше не неприкасаемый) и на эти средства усилятся в течении пары сезонов. Команде все равно не нужны двое, которые на одном месте вертели комбинационный футбол, не помогают в отборе и прессинге и только лишь ждут шанса для забега.
Incredulous
Incredulous
14 января в 15:16
А до этого значит Васкес был образцовым защитником. Лукас, вообще, сам по себе игрок без особых ярко выраженных навыков и талантов. Он всегда больше брал своим трудолюбием и универсализмом. Отрабатывал на поле на все 120%. Потом стал полезен, когда будучи номинальным правым нападающим, смог выполнять функцию правого крайнего защитника, и в молодые годы справлялся с этой функцией довольно неплохо. Но годы берут своё, и если такие игроки, как к примеру Модрич, могут быть полезны в любом возрасте в силу своего таланта, то Васкес, не имея какого-то особого таланта, просто перестал тянуть уровень Реала физически. И это было видно уже года как три. Но Пересу понадобилось позорное поражение, чтобы это заметить.

Реалу нужны свежие игроки обороны на все позиции линии защиты. Слева есть по пояс деревянный Менди, от которого мяч отлетает как от бетонной стены и Фран Гарсия, который иногда выдает неплохие матчи, и очень старается, но не совсем дотягивает до уровня Реала, и больше подходит для резерва. По центру есть Рюдигер, который защитник-то неплохой, но свой пик уже прошёл, и начинает потихоньку подседать, Милитао стал полностью хрустальным, ну за Алабу и речи нет, его карьера уже закончена. Остается в центре только молодой Асенсио, который играет хорошо и зрело, не смотря на возраст, но вот только тот самый возраст и может стать проблемой. Опасно выставлять такого молодого игрока в основу такого клуба как Реал, тем более с таким сумасшедшим графиком как сейчас. Можно просто сломать парня, нужно вводить его в основу постепенно. Ну, а справа есть травмированный Карвахаль, который после такой тяжёлой травмы, не факт что вернётся к прежней форме, плюс ко всему и возраст у испанца уже почтенный - 33 года. Вот и получается, что в защите у Реала играть-то по сути и некому. Перес в своё время так увлёкся навязчивой идеей с приобретением Мбаппе, что и не заметил как постепенно развалилась линия защиты. А теперь ему почему-то не понравилась игра Васкеса. С чего бы...
Маг_тм
Маг_тм ответ Guankin (раскрыть)
14 января в 14:47
Опорник хороший есть, просто в команде баланс еще не найден, смена поколений, плохая оборона, все это сказывается на Тчуамени, уверен, в хорошем, сбалансированном клубе, Тчуамени будет топ. Что касается в правом топ вингере, то не в одной команде двух таких не бывает, игра всегда идет через одного вингера. когда Вини получал травму, и Мбапе не было, Родриго отыгрывал на самом высоком уровне. Что касается ЦНП, то можно приобрести условного Хоселу, чтобы при пожаре мог на замену выходить в роли столба. Но самые нужные, это защитники
Хитрый Лис
Хитрый Лис
14 января в 11:10
На поле было 3 белых игрока Реала - Куртуа, Васкес и Вальверде. Куртуа несколько раз спасал, Вальверде был хорош в отборах, поэтому решил всю вину свалить на Васкеса, ну не африканцев же винить? Реал, в целом, плохо сыграл. Незачем искать виновного, к тому же единственного испанца в стартовом составе. Придет Трент, вообще испанцев в старте не останется. Жаль, до чего докатился королевский клуб. Сначала капитан не испанец, а теперь и состав не испанский.
shur
shur ответ Guankin (раскрыть)
14 января в 11:00
...на Зидана намекаем?!
Guankin
Guankin ответ Capral (раскрыть)
14 января в 10:58
Команда в режиме глубокой перестройки, на которую наложилась череда травм. Плюсом с финансами видимо не все так гладко, раз в последние несколько ТО не закрыли проблемные позиции. Все наладится.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
14 января в 10:53
...Витя остынь, Он просто чаще всех попадался на глаза и это,поверь мне,произвело неизгладимое
впечатление!
Capral
Capral ответ Guankin (раскрыть)
14 января в 10:52
Я уже давно это понял и всегда это знал, поэтому и был против прихода Алонсо. Но и так, как сейчас выглядит Реал- тоже играть недопустимо.
Guankin
Guankin ответ Capral (раскрыть)
14 января в 10:49
Ну поймите Вы, что Реал не может себе позволить играть в закрытый и скучный футбол, не тот клуб и имидж. И любой тренер, который будет ставить такую игру проработает не более одного сезона.
shur
shur ответ Guankin (раскрыть)
14 января в 10:49
...конечно вингер! Мнение по Тренту понятно,спасибо Бро!
Guankin
Guankin ответ Маг_тм (раскрыть)
14 января в 10:42
А нормального центр напа, опорника и плеймейкера Вы бы видеть не хотели? Ну и правого крайка уровня Салаха...
Capral
Capral
14 января в 10:41
А разве только Васкес омерзительно сыграл с Барселоной. Один Мбаппе, как это не парадоксально сыграл лучше всех, остальные- весьма посредственно. Два чувствительных поражения от Барсы конечно оскорбительны, но можно вспомнить, как в прошлом сезоне, та же Барселона получила 8 мячей от Жироны, и ничего, пережили. Не только защиту надо укрепить, надо в корне игру менять игровой менталитет. Я всегда был против прихода Алонсо, с его прессингующим, простоватым и интенсивным футболом, но хрен его знает, может именно такой футбол и нужен сейчас Реалу, чтобы не быть битым так нещадно... При всем Уважении к Анчи, но он уже вторую игру против Барсы видится мне, каким-то растерянным. Да собственно, даже его победа в ЛЧ, весной прошлого года, будем объективны, тоже, была не без вопросов: победа по пенальти над МС, спорные судейские моменты в игре с Баварией, ну и конечно- отвратительный 1-й тайм в финале с Боруссией... Пожелаю, Самому Великому мировому Клубу- встать на ноги и вернуть себе былое Уважение!!!!!!!
Guankin
Guankin ответ shur (раскрыть)
14 января в 10:40
Васкес вообще-то правый атакующий вингер, человек решил остаться в клубе запасным, проиграв конкуренцию Бейлу и Родриго и принес не мало пользы. А когда возникла нужда - закрыл проблемную позицию в защите, но он даже в лучших своих кондициях ни разу не лучше Трента.
Маг_тм
Маг_тм
14 января в 10:39
Реалу по хорошему, нужны 3-4 хороших защитника. На остальных позициях порядок. Самое главное в любой команде, это хорошая оборона.
shur
shur
14 января в 10:34, ред.
...вопрос? А не шило, на мыло преобретает Перес ? Трент чисто помощней,а ошибок в последнее время неперечесть, шутники говорят как раз это связано с чемоданным настроением, не знаю?!
Говорите люди!!!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
14 января в 10:34
ДА, жаль конечно этого добряка
sihafazatron
sihafazatron
14 января в 10:31
Да там весь реал провалился, по такой игре выводы делать не стоит.да и Васкес не защитник вообще
shur
shur
14 января в 10:29, ред.
...чтобы Васкес был Васкесом надо иметь полную,здоровую скамейку
с обороной,да ещё две таких! Вот тогда игрок раскрывается во всей красе! Видно сразу какой дискомфорт Он испытывает, там куда его ставят! Всё наоборот у парня! Оказался в нужное время в недопустимой ему ситуации, очень старательный, Я бы сказал интилегентный игрок,очень жаль!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 