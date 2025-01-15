«Монако» без Головина проиграл по пенальти «Реймсу» и вылетел из Кубка

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сегодня, 00:56

«Реймс» обыграл «Монако» в матче 1/16 финала Кубка Франции (1:1, 3:1 по пенальти).

На 45-й минуте хозяева поля повели усилиями Седрика Кипре. Монегаски отыгрались на 70-й — гол забил Мохамед Салису. В серии одинадцатиметровых у «Реймса» свою попытку не смог реализовать Кипре, а у гостей — Кайо Энрике, Мика Бирет и Ламин Камара.

Российский полузащитник гостей Александр Головин пропускал встречу по причине восстановления от повреждения.