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«Монако» без Головина проиграл по пенальти «Реймсу» и вылетел из Кубка

сегодня, 00:56
РеймсЛоготип футбольный клуб Реймс2 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоЗакончился после серии пенальти

«Реймс» обыграл «Монако» в матче 1/16 финала Кубка Франции (1:1, 3:1 по пенальти).

На 45-й минуте хозяева поля повели усилиями Седрика Кипре. Монегаски отыгрались на 70-й — гол забил Мохамед Салису. В серии одинадцатиметровых у «Реймса» свою попытку не смог реализовать Кипре, а у гостей — Кайо Энрике, Мика Бирет и Ламин Камара.

Российский полузащитник гостей Александр Головин пропускал встречу по причине восстановления от повреждения.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:44, ред.
Я думаю, что логотип НГ разумно будет свернуть на год грядущий))).
ABir
ABir
сегодня в 02:23
Надо монегаскам тренировать пробитие пенальти. Не факт, что с Головиным результат был бы другим, у Монако и в чемпионате дела не очень в последнее время.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:40
Здравствуйте. Вы не на премодерации. Больше нет оценок статей в принципе.
протон
протон
сегодня в 01:36, ред.
https://www.soccer.ru/blogs/record/1397813/nkunku-kristofer-bavariya?from=top

Помню, авторам блога оценки выставляли за творческий труд. Сейчас графа не отображается для оценки. Отключил блокировки от спама не помогло. Я на премодерации?
протон
протон
сегодня в 01:18
С Головиным возможно и одержали победу
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:59
В этой встрече по любому должен был быть победитель.
Гость
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