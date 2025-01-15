«Урал» готов предоставить Бикфалви любую должность в клубе

Президент «Урала» прокомментировал уход из клуба полузащитника .

Отношусь к Эрику с огромным уважением. Он еще хочет играть в футбол. Мы вчера с ним долго общались. Он сказал: «Викторович, я чувствую в себе силы и хочу еще поиграть». Если у него не будет никаких предложений, и он будет готов работать у нас в клубе, мы будем готовы предоставить ему любую должность.