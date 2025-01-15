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«Урал» готов предоставить Бикфалви любую должность в клубе

вчера, 11:13

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал уход из клуба полузащитника Эрика Бикфалви.

Отношусь к Эрику с огромным уважением. Он еще хочет играть в футбол. Мы вчера с ним долго общались. Он сказал: «Викторович, я чувствую в себе силы и хочу еще поиграть». Если у него не будет никаких предложений, и он будет готов работать у нас в клубе, мы будем готовы предоставить ему любую должность.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
вчера в 16:39
Толковый футболист.Много крови соперникам попортил.
jpcnv2b83x4p
jpcnv2b83x4p
вчера в 13:48
Вернется еще на закате карьеры.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:12
Мог еще поиграть пару лет в Урале.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:58, ред.
А почему не назначили его играющим тренером? Бикфалви часто выходил на поле со скамейки и постоянно игру усиливал, а часто и переворачивал... Эрик один из самых удачных трансферов Урала. Мне кажется странным, что его не сохранили в команде. Сколько на этом фоне сброда они перепробовали, кстати по прихоти Иванова.
Валерыч
Валерыч
вчера в 11:25
Пусть Бикфалви играет, пока есть силы. А там видно будет. Может из него и тренер неплохой получится.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:24
Иванов : "выбирай любую должность в клубе"
Эрик: "хочу быть президентом клуба"
Иванов: " чёрт....."
Гость
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