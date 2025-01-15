«Реал» хочет подписать вингера «Манчестер Сити»

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вчера, 11:00

«Реал» проявляет интерес к вингеру «Манчестер Сити» .

Как сообщается, мадридский клуб следит за ситуацией вокруг бразильца. Однако маловероятно, что «горожане» расстанутся со своим футболистом.