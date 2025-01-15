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«Реал» хочет подписать вингера «Манчестер Сити»

вчера, 11:00

«Реал» проявляет интерес к вингеру «Манчестер Сити» Савио.

Как сообщается, мадридский клуб следит за ситуацией вокруг бразильца. Однако маловероятно, что «горожане» расстанутся со своим футболистом.

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Все комментарии
REAL MADRID KING
REAL MADRID KING
вчера в 14:12
ЭХ оказывается соккер жив))), спустя 9 лет мой первый коментарий))), регестрировался в 2009 году))
какие же тут в*йны были))
shur
shur ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 12:29, ред.
.....Обладатель Кубка Нидерландов: 2022/23 - это о чём то говорит...!
Махонький,лёгкий, зато ушами может ,как лакаторами мячом
управлять...! Нам бы кого-нибудь поматёрее,плиз!!!
Incredulous
Incredulous ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:23
Не, спасибо, уже был. И так еле избавились)
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 12:20
Зачем он Реалу? Реалу защитники нужны.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 11:42, ред.
Сватать вингеров в Реал, бессмысленные утки, там уже играют 3-4 таких , по лучше чем Савио, и любой другой
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:41
За кем действительно следит Реал, так это за топовыми защитниками. Вингеров у " бланкос" полно и все они , на данный момент, сильнее Савио.
allemz
allemz
вчера в 11:36
Грилиша забирайте, топовый вингер, усилит позиции белых в команде))
shlomo
shlomo
вчера в 11:04
Ну Реал по сути следит почти за всеми... скауты трудятся 25 часов в сутки....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:01
Утиные истории))
А вообще лучше Ковачича берите))
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