«Реал» хочет подписать вингера «Манчестер Сити»

«Реал» проявляет интерес к вингеру «Манчестер Сити» Савио.
Как сообщается, мадридский клуб следит за ситуацией вокруг бразильца. Однако маловероятно, что «горожане» расстанутся со своим футболистом.
«Реал» проявляет интерес к вингеру «Манчестер Сити» Савио.
Как сообщается, мадридский клуб следит за ситуацией вокруг бразильца. Однако маловероятно, что «горожане» расстанутся со своим футболистом.
какие же тут в*йны были))
какие же тут в*йны были))
Махонький,лёгкий, зато ушами может ,как лакаторами мячом
управлять...! Нам бы кого-нибудь поматёрее,плиз!!!
Махонький,лёгкий, зато ушами может ,как лакаторами мячом
управлять...! Нам бы кого-нибудь поматёрее,плиз!!!
А вообще лучше Ковачича берите))
А вообще лучше Ковачича берите))