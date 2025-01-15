Головин заявил, что «Монако» сможет побороться за чемпионство с ПСЖ

Российский полузащитник «Монако» считает, что монегаскам по силам бороться за чемпионский титул с ПСЖ в нынешнем сезоне. На данный момент «Монако» отстаёт от ПСЖ на 12 очков.

Есть ли ещё шансы побороться за титул? Считаю, что есть. В любом случае нельзя мыслить так, что шансов нет. Зачем тогда играть? Они тоже будут ошибаться, терять очки, я уверен в этом. При этом нам нужно сократить количество своих ошибок. Нужно будет играть как минимум лучше, чем в первой половине сезона. Тогда у нас будет шанс.