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Головин заявил, что «Монако» сможет побороться за чемпионство с ПСЖ

вчера, 11:20

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что монегаскам по силам бороться за чемпионский титул с ПСЖ в нынешнем сезоне. На данный момент «Монако» отстаёт от ПСЖ на 12 очков.

Есть ли ещё шансы побороться за титул? Считаю, что есть. В любом случае нельзя мыслить так, что шансов нет. Зачем тогда играть? Они тоже будут ошибаться, терять очки, я уверен в этом. При этом нам нужно сократить количество своих ошибок. Нужно будет играть как минимум лучше, чем в первой половине сезона. Тогда у нас будет шанс.

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Все комментарии
bzqzk7m63zse
bzqzk7m63zse
вчера в 12:51
Громкое заявление,или пиар от Головы
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:58
Болтология головинская...
112910415
112910415
вчера в 11:44
шансов нет никаких
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:42
В начале сезона у меня складывалось впечатление, что Монако действительно способно бороться за золото Чемпионата Франции... Но те нелепые потери очков, которые понес клуб, быстро убедили меня в обратном Почему Головин решил высказаться именно сейчас, когда его команда отстаёт на 12 очков? Он правда считает, ПСЖ может позволить кому-то ликвидировать такой разрыв? Я разочарован...
Capral
Capral
вчера в 11:29
Ща, Хвичка приедет и всем настанет п.....ц.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:23
Мыслит верно, но шансов на чемпионство практически нет
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