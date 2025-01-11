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Анри может возглавить сборную из топ-10 рейтинга ФИФА

вчера, 16:08

Руководители Королевской бельгийской футбольной ассоциации хотят видеть главным тренером сборной Бельгии Тьерри Анри. Сообщается, что когда Анри занимал пост ассистента Роберто Мартинеса, у француза сложились хорошие отношения с игроками «красных дьяволов». Также в списке кандидатов на должность главного тренера сборной Бельгии Эрик тен Хаг и Марк ван Боммел. Руководство Королевской бельгийской футбольной ассоциации должно принять окончательное решение в конце месяца.

Напомним, Анри возглавлял: юношескую команду «Арсенала», «Монако», «Монреаль», молодёжную и олимпийскую сборные Франции. Также 47-летний француз работал ассистентом главного тренера в сборной Бельгии. Как тренер Анри является серебряным призёром олимпийских игр в Париже.

Ранее сообщалось, что 47-летний специалист — один из кандидат на замену Дидье Дешама в сборной Франции.

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Все комментарии
u6jrmzkt57ud
u6jrmzkt57ud
вчера в 20:46
Ну посмотрим, так-то мало верится
m4kh5cjpamq6
m4kh5cjpamq6
вчера в 18:49
Успехи Анри как тренера пока не столь впечатляющие, особенно если сравнивать их с его блестящей карьерой футболиста. Однако стоит учитывать, что каждый тренер проходит через этапы становления, и возможно, именно работа со сборной Бельгии даст ему шанс раскрыться по-настоящему. Время покажет, насколько успешным будет этот шаг для него и для команды.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:07
Ну какой из него тренер? В футболе он, конечно, разбирается, но только как эксперт, не более... Если Анри назначат, то он не продержится. Одно дело быть футболистом... Но не из всех великих игроков получаются хорошие тренеры.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:24
Сомневаюсь в компетенции Анри на должности главного тренера.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:22
Что-то очень сомневаюсь. У него никакого опыта.
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