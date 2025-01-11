Анри может возглавить сборную из топ-10 рейтинга ФИФА

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вчера, 16:08

Руководители Королевской бельгийской футбольной ассоциации хотят видеть главным тренером сборной Бельгии . Сообщается, что когда Анри занимал пост ассистента Роберто Мартинеса, у француза сложились хорошие отношения с игроками «красных дьяволов». Также в списке кандидатов на должность главного тренера сборной Бельгии Эрик тен Хаг и Марк ван Боммел. Руководство Королевской бельгийской футбольной ассоциации должно принять окончательное решение в конце месяца.

Напомним, Анри возглавлял: юношескую команду «Арсенала», «Монако», «Монреаль», молодёжную и олимпийскую сборные Франции. Также 47-летний француз работал ассистентом главного тренера в сборной Бельгии. Как тренер Анри является серебряным призёром олимпийских игр в Париже.

Ранее сообщалось, что 47-летний специалист — один из кандидат на замену Дидье Дешама в сборной Франции.