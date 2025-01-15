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В «Реале» готовятся к отставке Анчелотти. Тренер совершил страшные грехи по законам Переса

вчера, 16:50
Анчелотти

У «сливочных» свой кодекс самурая.

«Реал» необычный клуб. Там есть сильные скауты и аналитики, но нет спортивного директора с властью. Старина Перес сам ветирует сделки. Стрельнуло в голову, что надо забрать Азара – никого не слышал. Не хотел подписывать Погба, и даже Зидан не переубедил. Анчелотти вернули случайно. И закономерно могут уволить, ведь опытный тренер «Реала» нарушает один из постулатов президента клуба. К расставанию ведет масса причин. Анчелотти устал капризов игроков «Реала». Футболисты жалуются журналистам, которые всегда носом в раздевалке клуба с медийным ресурсом. Перес сам сливает нужные слухи. А игроки побежали ныть, что Карло с одними слишком жесткий, а другим прощает промахи. Пока Анчелотти злился летом после каждого вопроса об интеграции Мбаппе, Перес забыл подписать новичков в оборону. Результаты видим. Но все общие грехи перекрывает главный порок. Перес ненавидит, когда унижают его команду, ведь считает, что он и есть «Реал». Самое время вспомнить матчи Анчелотти против сложных соперников в новом сезоне. Ведь там есть закономерность.

12 января 2025. «Реал» — «Барселона» — 2:5

Завтра «Реал» вынесет дома «Сельту». Самый вероятный сценарий. Игроки вернулись из Саудовской Аравии злющими. Уступили «Барселоне» с разгромной разницей второй раз за сезон. Второй раз подряд пропустили от четырех мячей. Выдали худший первый тайм в Эль Класико за 77 лет. Уступили старику Левандовски, который изначально хотел в «Реал», но Перес не одобрил сделку поляка, пока играл Бензема. А теперь Роберт, Ямаль и Рафинья сделали отбивную из обороны Куртуа. Анчелотти плохо подготовился, хотя понимал соперника. Разгром стал комбинацией ужасных персональных ошибок и классического тренерского поражения. Флик не поднимал линию защиты к чужим воротам, но его выход в атаку сработал лучше.

4 декабря 2024. «Атлетик» — «Реал» — 2:1

Никаких абстрактных причин недовольства Анчелотти не ищем. Есть пример из практики. Вальверде обыграл в Бильбао опытного коллегу. Карло имел проблемы с составом, в разных линиях вышли неосновные футболисты. Но именно для таких матчей нужен наставник. «Атлетик», умеющий играть дома, отдал «Реалу» мяч, но Мбаппе не забил пенальти. Килиан говорит, что тот момент стал для него поворотным. Пережил крах, опустился на дно. Но что можно сказать о работе Анчелотти в Бильбао? Банальная ставка на владение мячом не сработала. Можно винить игроков за промахи, но у тренера были замены, которые он не использовал во имя спасительной ничьей. Анчелотти огорчил Переса в тот вечер.

27 ноября 2024. «Ливерпуль» — «Реал» — 2:0

Красноречивая статистика: в кубке чемпионов «Реал» до этого вечера не проигрывал «Ливерпулю» 15 лет. Была одна ничья и семь побед в серии. Дважды «Реал» обыгрывал «красных» в финале Лиги чемпионов, однажды с Анчелотти. Когда «сливочные» в последний раз гостили на «Энфилд Роуд», то забили 5 мячей. А теперь получили поражение 2:0. Причем важно, что «красные» загоняли гостей. Хотя у тренера Слота нет опыта в Лиге чемпионов, Арне чисто переиграл легендарного Анчелотти. Карло пытался удивить голландца бразильской тактикой, но перемены не принесли успех. «Реал» снова уступил в Лиге чемпионов, а президент Перес затянул опасную шарманку прохиндеев о Суперлиге.

5 ноября 2024. «Реал» — «Милан» — 1:3

Миллиардера унизить легче, чем небогатого человека. Человек без власти и денег старается не встревать в серьезные конфликты. А Перес почувствовал себя оскорбленным, когда его «Реал», короли футбольной Европы и победители Лиги чемпионов, дома проиграли команде, которая вот-вот должна была уволить главного тренера Фонсеку. «Реал» бегал дома. На поле были Винисиус и Мбаппе. Ещё не отправился в лазарет Милитао. «Реал» нанес 23 удара в сторону ворот Меньяна, но Анчелотти не нашел хитрых ходов, чтобы его атака заработала. Также Карло не сумел наладить игру в защите «сливочных». Бывший клуб итальянца «Милан» забил на «Сантьяго Бернабеу» три мяча. Даже Мората не промахнулся.

26 октября 2024. «Реал» — «Барселона» — 0:4

Особенностью матча против «Милана» была предыстория. Игру «Валенсии» и «Реала» перенесли из-за страшного наводнения. Команда Анчелотти отдохнула, не сумела выпустить пар после унижение в Эль Класико, но при этом проиграла «россонери». А «Барселона» их положила на лопатки. Явные поражения одной из сторон не редкость в главном матче испанского сезона. Но после серии скучных Эль Класико поединок снова имеет значение благодаря дерзости каталонской стороны. «Реал» в очередной раз провалился в обороне. Винисиус и Мбаппе соревновались, кто сыграет хуже. Килиан хотя бы в офсайды попадал. Сработала тактика Флика с высокой линией обороны. Анчелотти шевелил бровями – не помогло.

2 октября 2024. «Лилль» — «Реал» — 1:0

Анчелотти начал сезон с трофея, обыграв Гасперини в финале Суперкубка УЕФА. Затем довели серию без поражений до 10 матчей. Но потом отправились во Францию. Неудача против «Лилля» помогает понять ключевую перемену, помимо тактического вреда от появления Мбаппе. Но проблема не только в спорном дебюте француза, который забивает голы и не переворачивает сложные матчи, как видно по этому списку поражений. Главная беда Анчелотти в потере баланса в схемах. Когда ушли из твердой основы или вообще команды Каземиро, Кроос и Модрич, то ключевая методика Карло – делегирование тренерских полномочий игрокам, как было с легендами «Милана» в прошлом, перестала работать.

Крайние защитники Менди и Васкес не умеют управлять линией защиты. А Перес запоздал с приглашением звездных латералей. Хавбек Беллингем думает о себе, это не новый Тони Кроос ни по позиции, ни по характеру. Винисиус и Мбаппе – два эгоиста. Хавбек Модрич постарел, хотя Лука до сих пор нужен, чтобы не проиграть «Валенсии». А вот «Лиллю» уступили. Перес не думал, что к середине января Анчелотти проиграет в 6 матчах. Причем уступали как раз приличным оппонентам. В дерби против «Атлетико» Симеоне была ничья 1:1. Также случилась непростая победа над «Аталантой» в Лиге чемпионов 2:3. Единственный заметный тренерский успех Анчелотти против мощного соперника. Ведь в Суперкубке УЕФА в первой игре сезона клуб из Бергамо ещё не набрал форму, а «Реал» выиграл на классе. Но стало меньше уверенности после травм и ухода легенд. Называют фамилии тренеров на замену Карло – Солари, Рауля, Ираолу и Алонсо. Анчелотти вряд ли останется, если не выиграет Ла Лигу и рано покинет Лигу чемпионов. Не знаем, получится ли у Хаби Алонсо, но великий Карло не справляется.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 22:58
Никто не отрицает Величия и Гениальности Анчи, но у него сейчас период тренерского кризиса, какой был у Клоппа пару лет назад. Даже его победа в прошлом году в ЛЧ не была однозначной и к ней были вопросы. А два поражения от Барселоны- это исключительно тренерский провал, причем стратегический. Ну и кроме всего, Реал не развивается и продолжает играть по старинке, и уже давно тренерский стиль Анчи всеми изучен, а нового ничего нет...
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 22:53
Конечно были недовольны, и тем, что Гвард лепит из Баварии вторую Барселону, и конечно были недовольны тем, что за всё время работы Гварда в клубе не было ни одной победы в ЛЧ. На эту тему было несколько телевизионных интервью, но я не знаю, если они в архиве, а специально этим заниматься, я не буду. Если найду, что-то похожее- сообщу.

Более того, Румменигге, сидя в кафе с Гвардом и прощаясь, даже прослезился- это показывали по телевизору. Но это личное...
Karkaz
Karkaz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:46
Меня просто удивило, что ты не раз писал о недовольстве(не нашёл такой информации) Пепом, в руководстве Баварии. Я внимательно тогда следил за высказываниями со стороны боссов Баварии и не понимал, чем были они, наоборот, довольны. И даже не хотели его отпускать в МС.
А вот как раз таки мне и болельщикам, большинству, не нравилась тики така, ватокат и разгромы от Реала(что ранее никогда не было) и Барселоны.
Capral
Capral ответ Karkaz (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:27
Да, хорошо, прочел, хвалебная статья: большой рывок, поставил на новую ступень.
Да для Румменигге- Гвард лучший тренер и тп. Но это мнение одного человека.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 22:19
Карло очень много сделал для Мадрида и увольнять его только потому, что каждый год не берет ЛЧ или Ла Лигу, просто глупо. Как минимум, ему должны дать поработать этот сезон и следующий, а потом решать, что делать.
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 22:12
Я не знаю, кого он посоветовал и кто чей ученик. Компани мне очень нравится, я об этом часто пишу, человек прививает- техничный, комбинационный футбол, меняет стиль Баварии, но команда в перестройке, после футбола Тухеля. Очень хорошо, и что?

Если хочешь предоставить мне материалы, то исключительно на немецком, а не на английском или русском.
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 21:59, ред.
    Karkaz
    Karkaz ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:58
    theguardian

    Rummenigge later doubled down on the praise for the Catalan, eulogising him as “a coach like no other at Bayern in terms of intensity and quality”. He had always be considered a “great friend” of the club, Rummenigge added, to standing ovations from players and VIPs at the post-season gala event. Guardiola replied with a silent wave. Earlier, he had thanked Bayern for making him “a better coach” and apologised for not winning the Champions League with the 2013 treble winners: “I’m sorry for the fans and especially for the players.”

    Руммениге считает его большим другом клуба, не имеющим аналогов.
    Karkaz
    Karkaz ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:52
    Кстати, а где можно прочитать что руководство Баварии было недовольно стилем игры Гвардиолы?
    Что тогда я видел только хвалебные оды в его сторону от руководства, что сейчас пробежался не нашёл. Даже он посоветовал баварцам пригласить Компани. С тем же стилем игры по сути, как никак его ученик.
    Даже в твиттере была новость в паблике:
    Bayern & Germany
    @iMiaSanMia

    At Säbener Straße, it's being 'whispered' that Bayern bosses are dreaming of a Pep Guardiola return. The contact has never been broken since Pep left the club in 2016, he still has an apartment in Munich and comes often to visit the city. However, it remains to be seen whether this 'dream' will be realistic
    @FrankLinkesch @kicker
    Capral
    Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
    вчера в 21:16
    Полностью согласен, как и всегда, Дружище!!!)))
    Rafael Benitez
    Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:11, ред.
    Здравствуйте Виктор!

    Наверное Милан 2005 был похож на Баварскую машину, в остальном это катеначчо от Анчелотти.
    В Челси о Анчелотти тепло отзывались, синие могут его вернуть, хотя трофеев Анчелотти насобирал что кажется он может уже остановиться и выйти на пенсию.
    Capral
    Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
    вчера в 21:07
    Приветствую, Рафа!!!
    Дружище, я не уверен, что Бавария захочет его вернуть, и причин несколько. Во-первых, тогдашнему руководсву клуба не понравилось, что Анчи стал вписывать в футбол Баварии элементы итальянского футбола, как его предшественник пытался вылепить из Баварии еще одну Барселону. Да и сам Анчи, вряд ли вернется в клуб, из которого уходил с плохим чувством... А кроме всего, Анчелотти всегда жаловался, что не может осилить немецкий. Ну и потом, как мне думается, если Анчи покинет Реал, он может закончить тренерскую карьеру, хотя, я не сомневаюсь, что желающие на него найдутся...
    Rafael Benitez
    Rafael Benitez ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
    вчера в 20:47, ред.
    Клоппу не дадут время, он строитель, такие тренеры не подходят Реалу. В Реале сразу требуют результат и Анчелотти им подходит, но увы что-то много слухов. Тем Клопп не такой стратег как Анчелотти, команда будет хорошо играть, транжирить моменты, но не возьмет трофей. Видили по Ливерпулю. А на футбол Клоппа в Реале будет все равно, ведь болельщики Реала будут смотреть на результат как сейчас смотрят на результаты при Анчелотти. Проще говоря - Клоппа сожрут с потрохами в Мадриде и близость с болельщиками Реала не поможет также как и Перес.
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    вчера в 19:43
    Юргена бы в Реал
    112910415
    112910415
    вчера в 19:25
    да не готовятся ведь к отставке ...
    Guankin
    Guankin
    вчера в 19:05, ред.
    Увольнение Анчелотти станет большой ошибкой. И как бы Реалу в этом случае не вернуться в славные времена, когда систематически вылетали в 1/8 ЛЧ и еле как бодались в ЛА Лиге. Многие критиковали его за то, что дает мало времени Эндрику. Выпустили парня в основе и все поняли, почему он на лавке безвылазно. Сейчас народ требует Асенсио вместо Тчуамени, которого так же толком не видели в деле, но почему-то решили, что умнее великого тренера. А на деле, как минимум половина состава не соответствует уровню и амбициям клуба и заменой тренера это не исправить.
    p.s. Посмотрите, сколько Реал потратил за последние 5 ТО (летние + зимние) и сравните с какими нибудь середняками АПЛ ;)
    Rafael Benitez
    Rafael Benitez
    вчера в 18:47
    Что-то много Реала, но если Анчелотти уйдёт, то вероятно такие команды как Бавария, ПСЖ и Челси захотят его вернуть.
    А что сказать про Реал? Зидан не кризис менеджер, поэтому его возвращение маловероятно. Других кандидатов нет и скорее всего их будут менять за сезон по несколько.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 18:22
    бусидо и Реал?! ))
    реал это команда звездных наемников, сегодня они есть, завтра нет.
    здесь нет своих рыцарей и идальго, от которых требуется хранит преданность великому клубу.
    кстати, одна из важных установок бусидо - откажись от эгоизма и глупых привычек.
    вот так то )))
    Karkaz
    Karkaz
    вчера в 18:20
    Реалу вообще повезло, что были и есть у них такие тренеры как Зидан и Анчелотти. Столько раз за короткое время выиграть ЛЧ, это как выиграть в лотерею. Уверен, что с любым другим тренером не будет такой стабильности у Реала. К хорошему быстро привыкли, теперь при малейшем спаде, решают менять тренера. Но когда то расставаться всё равно придётся. Да и кризис в Реале в любой момент может настать, слишком уж долго они на плаву.
    Agamaga_05
    Agamaga_05
    вчера в 18:19
    Скорее всего уволит до конца чемпионата. Освободился Лопетеги. Тот подготовит под себя состав на следующий сезон.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 18:02, ред.
    Коснусь только прошедшего матча "Реал-Барселона", так как вспоминать "дела давно минувших дней", а именно другие матчи - дело неблагодарное. Суть в том, что у автора, т.е. у г-на Багрова, во всех грехах виноват тренер. И плохо, видите ли, подготовился, и наделал много ужасных персональных ошибок... В общем, дьявол во плоти, герой Н. Носова Незнайка; неуч одним словом.
    Как приятно рассуждать о некомпетентности тренера, сидя на следующий день после матча в спокойной обстановке, в тиши кабинета, заострив стрелы критиканства, и направив их в сторону Анчелотти. А если бы команда последнего выиграла, что бы тогда молвил автор на "страницах печати" ? Не сомневаюсь, рассыпался в похвалах тренеру "Реала".
    К чему это я ? К тому, что все мы сильны задним умом.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 17:09
    Давно надо было его попросить на выход...
    Энди Болд
    Энди Болд
    вчера в 16:57
    Повезло Анчелотти, что Перес не может прочитать этот понос, а то как бы ух!!!
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