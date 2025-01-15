В «Реале» готовятся к отставке Анчелотти. Тренер совершил страшные грехи по законам Переса

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вчера, 16:50

У «сливочных» свой кодекс самурая.

«Реал» необычный клуб. Там есть сильные скауты и аналитики, но нет спортивного директора с властью. Старина Перес сам ветирует сделки. Стрельнуло в голову, что надо забрать Азара – никого не слышал. Не хотел подписывать Погба, и даже Зидан не переубедил. Анчелотти вернули случайно. И закономерно могут уволить, ведь опытный тренер «Реала» нарушает один из постулатов президента клуба. К расставанию ведет масса причин. Анчелотти устал капризов игроков «Реала». Футболисты жалуются журналистам, которые всегда носом в раздевалке клуба с медийным ресурсом. Перес сам сливает нужные слухи. А игроки побежали ныть, что Карло с одними слишком жесткий, а другим прощает промахи. Пока Анчелотти злился летом после каждого вопроса об интеграции Мбаппе, Перес забыл подписать новичков в оборону. Результаты видим. Но все общие грехи перекрывает главный порок. Перес ненавидит, когда унижают его команду, ведь считает, что он и есть «Реал». Самое время вспомнить матчи Анчелотти против сложных соперников в новом сезоне. Ведь там есть закономерность.

12 января 2025. «Реал» — «Барселона» — 2:5

Завтра «Реал» вынесет дома «Сельту». Самый вероятный сценарий. Игроки вернулись из Саудовской Аравии злющими. Уступили «Барселоне» с разгромной разницей второй раз за сезон. Второй раз подряд пропустили от четырех мячей. Выдали худший первый тайм в Эль Класико за 77 лет. Уступили старику Левандовски, который изначально хотел в «Реал», но Перес не одобрил сделку поляка, пока играл Бензема. А теперь Роберт, Ямаль и Рафинья сделали отбивную из обороны Куртуа. Анчелотти плохо подготовился, хотя понимал соперника. Разгром стал комбинацией ужасных персональных ошибок и классического тренерского поражения. Флик не поднимал линию защиты к чужим воротам, но его выход в атаку сработал лучше.

4 декабря 2024. «Атлетик» — «Реал» — 2:1

Никаких абстрактных причин недовольства Анчелотти не ищем. Есть пример из практики. Вальверде обыграл в Бильбао опытного коллегу. Карло имел проблемы с составом, в разных линиях вышли неосновные футболисты. Но именно для таких матчей нужен наставник. «Атлетик», умеющий играть дома, отдал «Реалу» мяч, но Мбаппе не забил пенальти. Килиан говорит, что тот момент стал для него поворотным. Пережил крах, опустился на дно. Но что можно сказать о работе Анчелотти в Бильбао? Банальная ставка на владение мячом не сработала. Можно винить игроков за промахи, но у тренера были замены, которые он не использовал во имя спасительной ничьей. Анчелотти огорчил Переса в тот вечер.

27 ноября 2024. «Ливерпуль» — «Реал» — 2:0

Красноречивая статистика: в кубке чемпионов «Реал» до этого вечера не проигрывал «Ливерпулю» 15 лет. Была одна ничья и семь побед в серии. Дважды «Реал» обыгрывал «красных» в финале Лиги чемпионов, однажды с Анчелотти. Когда «сливочные» в последний раз гостили на «Энфилд Роуд», то забили 5 мячей. А теперь получили поражение 2:0. Причем важно, что «красные» загоняли гостей. Хотя у тренера Слота нет опыта в Лиге чемпионов, Арне чисто переиграл легендарного Анчелотти. Карло пытался удивить голландца бразильской тактикой, но перемены не принесли успех. «Реал» снова уступил в Лиге чемпионов, а президент Перес затянул опасную шарманку прохиндеев о Суперлиге.

5 ноября 2024. «Реал» — «Милан» — 1:3

Миллиардера унизить легче, чем небогатого человека. Человек без власти и денег старается не встревать в серьезные конфликты. А Перес почувствовал себя оскорбленным, когда его «Реал», короли футбольной Европы и победители Лиги чемпионов, дома проиграли команде, которая вот-вот должна была уволить главного тренера Фонсеку. «Реал» бегал дома. На поле были Винисиус и Мбаппе. Ещё не отправился в лазарет Милитао. «Реал» нанес 23 удара в сторону ворот Меньяна, но Анчелотти не нашел хитрых ходов, чтобы его атака заработала. Также Карло не сумел наладить игру в защите «сливочных». Бывший клуб итальянца «Милан» забил на «Сантьяго Бернабеу» три мяча. Даже Мората не промахнулся.

26 октября 2024. «Реал» — «Барселона» — 0:4

Особенностью матча против «Милана» была предыстория. Игру «Валенсии» и «Реала» перенесли из-за страшного наводнения. Команда Анчелотти отдохнула, не сумела выпустить пар после унижение в Эль Класико, но при этом проиграла «россонери». А «Барселона» их положила на лопатки. Явные поражения одной из сторон не редкость в главном матче испанского сезона. Но после серии скучных Эль Класико поединок снова имеет значение благодаря дерзости каталонской стороны. «Реал» в очередной раз провалился в обороне. Винисиус и Мбаппе соревновались, кто сыграет хуже. Килиан хотя бы в офсайды попадал. Сработала тактика Флика с высокой линией обороны. Анчелотти шевелил бровями – не помогло.

2 октября 2024. «Лилль» — «Реал» — 1:0

Анчелотти начал сезон с трофея, обыграв Гасперини в финале Суперкубка УЕФА . Затем довели серию без поражений до 10 матчей. Но потом отправились во Францию. Неудача против «Лилля» помогает понять ключевую перемену, помимо тактического вреда от появления Мбаппе. Но проблема не только в спорном дебюте француза, который забивает голы и не переворачивает сложные матчи, как видно по этому списку поражений. Главная беда Анчелотти в потере баланса в схемах. Когда ушли из твердой основы или вообще команды Каземиро, Кроос и Модрич, то ключевая методика Карло – делегирование тренерских полномочий игрокам, как было с легендами «Милана» в прошлом, перестала работать.