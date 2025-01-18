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«Динамо» не будет подписывать игрока на замену Бителло

вчера, 19:06

«Динамо» не будет подписывать замену Бителло, если бразилец перейдёт в «Ботафого».

По данным источника, на этой позиции могут сыграть Хорхе Карраскаль, Виктор Окишор и Лука Гагнидзе. Вырученные с продажи Бителло средства будут направлены на подписание футболистов на другие позиции.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 01:22
Ростовщики проявили к нему интерес не потому что он способный тренер, а только потому, что само руководство- такое же недалекое, как сам Личка...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:04
"Банду" - то из Оренбурга слепил неплохую. Поэтому к нему в Динамо интерес и проявили. Это как с Гончаренко в "Урале".
Но теперь понятно, что есть тренеры - и их подавляющее большинство - у которых "потолок полёта" невысокий.
В их числе, к сожалению, и Личка, и Гончаренко.
К сожалению болел команд, конечно.
Capral
Capral
вчера в 23:52
Володя, про командную дисциплину- это точно не про чеха, впрочем, как и всё остальное...))) И чем игра чеха отличается от футбола, к примеру- того же шварца? Да ничем, тот же пацанский футбол- все бегут в атаку, а про защиту собственных ворот- никто и не вспоминает. Полнейший дисбаланс- лицо тренера...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:03
Привет, Витя!
Что ни говори, а Личка в Оренбурге мне нравился: как говорят "из ховна и палок" слепил вполне себе крепенькую команду, которая - особенно дома - была, ох, как неуступчива.
Да и играли ТЕМ составом, который был, весьма неплохо.
Тренерская рука была, по крайней мере, видна невооружённым глазом.
Я, признаться, глядя на Личку в Оренбурге, очень хотел в то время, чтобы он в Спартак пришёл и поднял командную дисциплину, которая при последних тренерах (ДО Станковича) упала ниже плинтуса.
Сейчас, глядя на Динамо, понимаю, как всё таки я ошибался в Личке.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:51
Привет, Володя!!!
Не был он никогда хорошим тренером. Нет у него тренерской идеи и нет логического футбольного мышления... Он- простак и обыкновенный жлоб, не умеющий себя вести в приличном обществе, и футбол у него такой же- простецкий. В Оренбурге, он ничего особенного не показывал, играл в самый обычный дворовой футбол, при котором много забивал, но u пропускал до неприличия много, вот и весь его футбол. Интригу в чемпионате, создают ни Личка, ни Станкович и ни Мусаев, интригу создает Зенит, а точнее сказать- Семак, которого давно пора вышвырнуть на помойку.
Брулин
Брулин ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 19:39
Классный футболист, спору нет. Мог бы играть в команде уровня ЛЧ.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:37, ред.
Да уж...
Личка что-то не впечатляет: в Оренбурге он очень неплохо смотрелся и слыл перспективным, готовым хоть Щас возглавить команду рангом выше.
То ли расслабился, получив хороший контракт от Динамо, то ли какие-то подводные течения в "матушке-столице" не позволяют ему так же ярко рулить в Динамо, как это у него получалось в Оренбурге, то ли просто ожидания - мои, в частности - оказались беспочвенны, и Личка - просто хороший тренер середняков...
Брулин
Брулин
вчера в 19:35
Структурно это для них огромная потеря, и удар по чемпионским амбициям
112910415
112910415
вчера в 19:26
не беда, жизнь продолжается
Capral
Capral
вчера в 19:25
Они бы лучше тренера приличного нашли на эти деньги.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:11
Может в этом случаи и будет в "цвет" поговорка - "Всё , что не делается - всё к лучшему..." )
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