«Динамо» не будет подписывать игрока на замену Бителло

«Динамо» не будет подписывать замену Бителло, если бразилец перейдёт в «Ботафого».
По данным источника, на этой позиции могут сыграть Хорхе Карраскаль, Виктор Окишор и Лука Гагнидзе. Вырученные с продажи Бителло средства будут направлены на подписание футболистов на другие позиции.
Но теперь понятно, что есть тренеры - и их подавляющее большинство - у которых "потолок полёта" невысокий.
В их числе, к сожалению, и Личка, и Гончаренко.
К сожалению болел команд, конечно.
Но теперь понятно, что есть тренеры - и их подавляющее большинство - у которых "потолок полёта" невысокий.
В их числе, к сожалению, и Личка, и Гончаренко.
К сожалению болел команд, конечно.
Что ни говори, а Личка в Оренбурге мне нравился: как говорят "из ховна и палок" слепил вполне себе крепенькую команду, которая - особенно дома - была, ох, как неуступчива.
Да и играли ТЕМ составом, который был, весьма неплохо.
Тренерская рука была, по крайней мере, видна невооружённым глазом.
Я, признаться, глядя на Личку в Оренбурге, очень хотел в то время, чтобы он в Спартак пришёл и поднял командную дисциплину, которая при последних тренерах (ДО Станковича) упала ниже плинтуса.
Сейчас, глядя на Динамо, понимаю, как всё таки я ошибался в Личке.
Что ни говори, а Личка в Оренбурге мне нравился: как говорят "из ховна и палок" слепил вполне себе крепенькую команду, которая - особенно дома - была, ох, как неуступчива.
Да и играли ТЕМ составом, который был, весьма неплохо.
Тренерская рука была, по крайней мере, видна невооружённым глазом.
Я, признаться, глядя на Личку в Оренбурге, очень хотел в то время, чтобы он в Спартак пришёл и поднял командную дисциплину, которая при последних тренерах (ДО Станковича) упала ниже плинтуса.
Сейчас, глядя на Динамо, понимаю, как всё таки я ошибался в Личке.
Не был он никогда хорошим тренером. Нет у него тренерской идеи и нет логического футбольного мышления... Он- простак и обыкновенный жлоб, не умеющий себя вести в приличном обществе, и футбол у него такой же- простецкий. В Оренбурге, он ничего особенного не показывал, играл в самый обычный дворовой футбол, при котором много забивал, но u пропускал до неприличия много, вот и весь его футбол. Интригу в чемпионате, создают ни Личка, ни Станкович и ни Мусаев, интригу создает Зенит, а точнее сказать- Семак, которого давно пора вышвырнуть на помойку.
Не был он никогда хорошим тренером. Нет у него тренерской идеи и нет логического футбольного мышления... Он- простак и обыкновенный жлоб, не умеющий себя вести в приличном обществе, и футбол у него такой же- простецкий. В Оренбурге, он ничего особенного не показывал, играл в самый обычный дворовой футбол, при котором много забивал, но u пропускал до неприличия много, вот и весь его футбол. Интригу в чемпионате, создают ни Личка, ни Станкович и ни Мусаев, интригу создает Зенит, а точнее сказать- Семак, которого давно пора вышвырнуть на помойку.
Личка что-то не впечатляет: в Оренбурге он очень неплохо смотрелся и слыл перспективным, готовым хоть Щас возглавить команду рангом выше.
То ли расслабился, получив хороший контракт от Динамо, то ли какие-то подводные течения в "матушке-столице" не позволяют ему так же ярко рулить в Динамо, как это у него получалось в Оренбурге, то ли просто ожидания - мои, в частности - оказались беспочвенны, и Личка - просто хороший тренер середняков...
Личка что-то не впечатляет: в Оренбурге он очень неплохо смотрелся и слыл перспективным, готовым хоть Щас возглавить команду рангом выше.
То ли расслабился, получив хороший контракт от Динамо, то ли какие-то подводные течения в "матушке-столице" не позволяют ему так же ярко рулить в Динамо, как это у него получалось в Оренбурге, то ли просто ожидания - мои, в частности - оказались беспочвенны, и Личка - просто хороший тренер середняков...