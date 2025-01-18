«Динамо» не будет подписывать игрока на замену Бителло

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вчера, 19:06

«Динамо» не будет подписывать замену , если бразилец перейдёт в «Ботафого».

По данным источника, на этой позиции могут сыграть , и . Вырученные с продажи Бителло средства будут направлены на подписание футболистов на другие позиции.