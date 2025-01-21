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Матч английской нон-лиги отменили из-за гусиного помёта

сегодня, 00:13

Матч между клубами английской нон-лиги «Вест Аллотмент Селтик» и «Сихэм Редстар» был отменён после того, как поле оказалось покрыто гусиным помётом.

В соцсетях команды устроили дискуссию в связи с произошедшим. «Сихэм Редстар» обратился к болельщикам, чтобы подтвердить, что их игра была отложена.

Тренер принимающей стороны Ричард Стреттон заявил следующее:

Судья предоставил хозяевам поля 15-минутное окно, чтобы очистить поле, что было успешно выполнено. Однако команда гостей отказалась от игры, а руководство утверждало, что их игроки не хотят играть, что позже опровергли сами футболисты.

Официальный аккаунт гостей ответил:

С уважением, это не наша вина, что ваше поле было полно гусиного [помёта]. Оно должно было быть очищено до нашего прибытия, ваш пост фактически неверен, так как мы хотели играть, [судья] сказал: «Оно покрыто [экскрементами]», в 8 вечера оно всё ещё не было очищено.

«Вест Аллотмент Селтик» отвергли это утверждение:

При всём уважении, вас спросили, хотите ли вы играть, и вы ответили «нет» (что абсолютно нормально, вам предоставили право выбора). Матч был отменён в 19:05.

Позже клуб опубликовал официальное заявление по поводу инцидента, отметив, что «Сихэм Редстар» сообщил судье, что, по их мнению, условия игры были небезопасными.

После переноса матча «Вест Аллотмент Селтик» активно шутил в социальных сетях о ситуации.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:35
как говорится, д ... вопрос !
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 06:32
Это тоже у меня происходило!По лепехам бегали)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 05:29
С уважением судья матча должен был сказать что он думает о гусином...
6f5jxtrh3t3g
6f5jxtrh3t3g
сегодня в 05:20
Гусиный срач на поле затем был успешно подхвачен и продолжен командами в соцсетях
Варвар7
Варвар7 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 03:26
Вспомнил, когда то давным-давно , в глубоком детстве - приходилось играть в футбол, на поле по которому прошли коровы ( но это было не в Англии) ... )
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 00:58
Короче обос-рали все поле)) а если бы это были коровы?))
Варвар7
Варвар7 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:35
"Ну летите вы на матч
Там позволено сейчас" )
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 00:24
Гуси-гуси, га-га-га
Ср*ть хотите? Да-да-да)...
Futurista
Futurista
сегодня в 00:22
Судья перед матчем...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:16
"Гуси спасли Рим" - но погубили матч английской нон-лиги...)
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