Матч английской нон-лиги отменили из-за гусиного помёта

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сегодня, 00:13

Матч между клубами английской нон-лиги «Вест Аллотмент Селтик» и «Сихэм Редстар» был отменён после того, как поле оказалось покрыто гусиным помётом.

В соцсетях команды устроили дискуссию в связи с произошедшим. «Сихэм Редстар» обратился к болельщикам, чтобы подтвердить, что их игра была отложена.

Тренер принимающей стороны Ричард Стреттон заявил следующее:

Судья предоставил хозяевам поля 15-минутное окно, чтобы очистить поле, что было успешно выполнено. Однако команда гостей отказалась от игры, а руководство утверждало, что их игроки не хотят играть, что позже опровергли сами футболисты.

Официальный аккаунт гостей ответил:

С уважением, это не наша вина, что ваше поле было полно гусиного [помёта]. Оно должно было быть очищено до нашего прибытия, ваш пост фактически неверен, так как мы хотели играть, [судья] сказал: «Оно покрыто [экскрементами]», в 8 вечера оно всё ещё не было очищено.

«Вест Аллотмент Селтик» отвергли это утверждение:

При всём уважении, вас спросили, хотите ли вы играть, и вы ответили «нет» (что абсолютно нормально, вам предоставили право выбора). Матч был отменён в 19:05.

Позже клуб опубликовал официальное заявление по поводу инцидента, отметив, что «Сихэм Редстар» сообщил судье, что, по их мнению, условия игры были небезопасными.

После переноса матча «Вест Аллотмент Селтик» активно шутил в социальных сетях о ситуации.