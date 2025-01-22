Гринвуд оформил документы для выступления за сборную Ямайки

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вчера, 16:45

По информации источника, нападающий «Марселя» близок к тому, чтобы начать выступать за сборную Ямайки.

Футболист оформил все необходимые документы для смены гражданства. В следующем месяце национальной команде предстоит провести два матча, однако французский клуб не хочет отпускать форварда, поскольку эти игры являются товарищескими.

Дебютировать за сборную Ямайки Гринвуд может в июне, когда у команды будет два отборочных матча чемпионата мира 2026 года.