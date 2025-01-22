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Гринвуд оформил документы для выступления за сборную Ямайки

вчера, 16:45

По информации источника, нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд близок к тому, чтобы начать выступать за сборную Ямайки.

Футболист оформил все необходимые документы для смены гражданства. В следующем месяце национальной команде предстоит провести два матча, однако французский клуб не хочет отпускать форварда, поскольку эти игры являются товарищескими.

Дебютировать за сборную Ямайки Гринвуд может в июне, когда у команды будет два отборочных матча чемпионата мира 2026 года.

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Все комментарии
shur
shur ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:15
...пусть сначала слова выучит,а потом уж .....!!!
la-respect0
la-respect0
вчера в 17:46
О ,норм , вместе с Бэйли и Антонио могут шороху навести
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:08
Пусть играет, лишь бы на пользу пошло.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:08
Вообще то результативный полузащитник !
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