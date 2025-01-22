Гринвуд оформил документы для выступления за сборную Ямайки

По информации источника, нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд близок к тому, чтобы начать выступать за сборную Ямайки.
Футболист оформил все необходимые документы для смены гражданства. В следующем месяце национальной команде предстоит провести два матча, однако французский клуб не хочет отпускать форварда, поскольку эти игры являются товарищескими.
Дебютировать за сборную Ямайки Гринвуд может в июне, когда у команды будет два отборочных матча чемпионата мира 2026 года.
https://youtu.be/Rrk9-ewDjJY?si=BNBELnm9lPLG1Sgv