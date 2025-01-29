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«Арсенал» может подписать нападающего «Баварии»

сегодня, 23:08

Нападающий Матис Тель готов покинуть «Баварию».

Как сообщается, в борьбу за подписание молодого форварда включился «Арсенал». Француз готов рассмотреть вариант с переходом в стан «канониров».

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 23:31
зачем Арс молодой малоопытный нападающий?
если конечно. лондонский клуб реально хочет побороться за чемпионство....
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