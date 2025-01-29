«Арсенал» может подписать нападающего «Баварии»

Нападающий Матис Тель готов покинуть «Баварию».
Как сообщается, в борьбу за подписание молодого форварда включился «Арсенал». Француз готов рассмотреть вариант с переходом в стан «канониров».
Нападающий Матис Тель готов покинуть «Баварию».
Как сообщается, в борьбу за подписание молодого форварда включился «Арсенал». Француз готов рассмотреть вариант с переходом в стан «канониров».
если конечно. лондонский клуб реально хочет побороться за чемпионство....
если конечно. лондонский клуб реально хочет побороться за чемпионство....