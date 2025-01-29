У игроков «Челси», «Ювентуса» и «Арсенала» осталось пять дней. Звёздам нужны зимние трансферы

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вчера, 21:51

Скоро окно захлопнется.

Пять дней до закрытия трансферного окна в ведущих лигах. Десятки футболистов недовольны нынешним положением дел, но не нашли себе другие команды. Не все протиснуться в последний вагон уходящего в кульминацию сезона поезда. Но многие попытаются, ведь на кону их статус в мире футбола и карьерные перспективы. Причем часто речь о футболистах с победами и успехами. Например, первым вспомним человека, который выигрывал Лигу чемпионов.

Бен Чилуэлл («Челси»)

Латералю просто не повезло. «Челси» подписал двух дорогих левых защитников друг за другом. Раньше играл Чилуэлл, даже побеждал с Тухелем в Лиге чемпионов. Сейчас слева у тренера Марески появляется чемпион Европы Кукурелья. В защите Марк не всегда хорош, но Энцо не вернет Бена в основу. Никто не скрывает, что англичанин ищет себе новый клуб. Но зарплата и проблемы со здоровьем помешали определиться вовремя. Потерял время, хотя сборной Англии после всех травм Шоу пригодился бы крутой левый защитник.

Эван Фергюсон («Брайтон»)

Аренда ирландца, который потерял место в основе «Брайтона» после смены тренера и собственного спада, стала ближе после решения саудовских шейхов. Они подписывают Виктора Бонифейса у «Байера», а Фергюсон может занять его место в заявке Хаби Алонсо. Неплохой вариант для персонального развития Фергюсона, может даже в Лиге чемпионов в плей-офф сыграть. Но в «Байере» у Фергюсона появится серьезный конкурент в лице Патрика Шика. Возможно, один из клубов АПЛ поверит в Эвана как в форварда основы.

Дуглас Луис («Ювентус»)

Туринцы провернули двойной трансфер, чтобы бразилец бросил «Астон Виллу» ради «Ювентуса». Пришлось подписать не только хавбека Дугласа, а также его девушку Алишу Леманн. Футболистка перешла в женскую команду «Ювентуса». Но Луис не заиграл в основе у Мотты. Зимой снова готовится сменить клуб. Говорили о запросе из «Манчестер Сити», хотят взять бразильца в аренду, пока Родри готовится к возвращению на поле. А итальянцы требуют полноценную сделку, чтобы вернуть деньги – 51 млн евро.

Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»)

Надоел тренеру Амориму, утомил многих фанатов МЮ , которые не верят в искренность отстраненного от игры Маркуса после постов с поддержкой бывших напарников. Рэшфорд скатился и мог быть среди тех, кто «сливал» информацию из раздевалки прессе. В МЮ хотят избавиться от недисциплинированного воспитанника клуба. И если уход аргентинца Гарначо могут отложить до лета, поскольку планируют получить как можно больше денег, то Рэшфорду лучше уйти сейчас. Иначе нападающий полгода не будет играть в футбол.

Лука Йович («Милан»)

Пока Ибрагимович думает, не пригласить ли в «Милан» Рэшфорда, бывший форвард «Реала» уступает в борьбе за место в основе итальянской команды чемпиону Европы Морате и англичанину Абрахаму. Йовичу нечего делать в заявке «россонери». К сожалению, бывший форвард «Айнтрахта» не смог закрепиться в клубе Серии А. Нет подходящей роли, а смена наставника делает серба ближе к уходу. У Консейсау будут свои любимчики.

Кристофер Нкунку («Челси»)

Бывший хавбек «Челси» Джон Оби Микел ведет подкаст и общается с бывшими представителями лондонского клуба. Говорит, что Абрамович до сих пор зол и разочарован, что пришлось отказаться от футбольного «ребенка». «Челси» попал в руки к странным американцам и швейцарцам. В этом сезоне дела идут ещё более или менее. А до этого нахватали несовместимых игроков за дикие деньги. Нкунку – одна из жертв Боэли, должен вырваться на свободу.

Матис Тель («Бавария»)

Девятнадцатилетнему французу не повезло с конкурентом. Когда хочешь играть в центре нападения, то лучше не выступать за команду Харри Кейна. Англичанин не пустит юниора на острие схемы. А успехи молодых Мусиалы и Олисе исключают работу на флангах атаки. Матис Тель один из самых талантливых игроков нового поколения. Решение покинуть «Баварию» назрело, и лучше провернуть трансфер этой зимой, чтобы талант не сидел на лавке.

Александр Зинченко («Арсенал»)

Артета проявил неуважение к полузащитнику, которого подставил, используя на фланге в обороне. Зинченко не выходит на поле, даже когда нужно подменить Калафьори или Льюиса-Скелли. В центре поля Александра не использовали. Хотя мог подменить Мерино и других хавбеков с оттяжкой на левый полуфланг. Зинченко стоило покинуть «Арсенал» прошлым летом. Сейчас спрос упал, а потребность уйти осталась. В его возрасте надо играть всегда.

Джошуа Зиркзее («Манчестер Юнайтед»)

Закономерно, что здесь не один футболист МЮ . Кроме представителей Рэшфорда и Гарначо, зимой работает агент голландца. Зиркзее редко выручал «красных дьяволов», ему не подошел стиль команды. При этом переговорщики из Манчестера такие плохие, что Мотта выбрал в аренду Коло Муани из ПСЖ , а не старого знакомого по «Болонье». Джошуа лучше взять пример у Антони – бразилец ушел в «Бетис», и найти игровую практику на февраль.

Душан Влахович («Ювентус»)

Бывший игрок «Ювентуса» Кьеза, похоже, останется в «Ливерпуле» минимум до лета. Федерико попробует выбить себе больше времени на поле у Слота. А поскольку у тренера успешная команда, то итальянец ничего особо не проиграет. А вот Влахович уступает его величеству времени, оставаясь в Серии А. У Душана были проблемы в Турине. При этом серб по-прежнему молодой и сильный нападающий. Осталось найти новый клуб в Англии.

Эндрик Фелипе («Реал»)

Весь футбольный мир знает, что юный бразилец – фанат сэра Бобби Чарльтона. Также все знают, что Мбаппе набрал форму в «Реале». У Эндрика нулевые шансы на стабильную игровую практику в Мадриде. Не знаем, на что форвард из «Палмейраса» рассчитывал. Пока не ушел Винисиус, а Килиана не сместили на левый фланг, бразилец лишний на поле. В оттяжке, как плеймейкер Гюлер, не сыграет. Но Эндрик упрямый, может остаться до лета.