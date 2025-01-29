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«Арсенал» хочет подписать нападающего «Астон Виллы»

сегодня, 20:28

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс может перейти в «Арсенал».

Как сообщается, «канониры» заинтересованы в трансфере форварда. Лондонский клуб уже обратился к «Астон Вилле» относительно возможного трансфера.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:16
Его нужно было брать еще в начале сезона, когда Шешко отказался, а Исак слишком дорогой. Игрок полностью адаптирован к лиге, не нужно будет время на адаптауию, игрок сборной, короче, готовый вариант , который может принести пользу сдесь и сейчас! Так же Олли является болельщиком Арсенала, открыто заявлял об этом.
Трансфер хороший, но сложный, не факт что договорятся, но ход интересный
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 20:57
Ну если договорятся с суммой продажи.
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