«Арсенал» хочет подписать нападающего «Астон Виллы»

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс может перейти в «Арсенал».
Как сообщается, «канониры» заинтересованы в трансфере форварда. Лондонский клуб уже обратился к «Астон Вилле» относительно возможного трансфера.
Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс может перейти в «Арсенал».
Как сообщается, «канониры» заинтересованы в трансфере форварда. Лондонский клуб уже обратился к «Астон Вилле» относительно возможного трансфера.
Трансфер хороший, но сложный, не факт что договорятся, но ход интересный
Трансфер хороший, но сложный, не факт что договорятся, но ход интересный