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«Астон Вилла» хочет арендовать защитника «Челси»

сегодня, 19:55

По информации журналиста Лоика Танзи, «Астон Вилла» сделала «Челси» первый запрос на трансфер Акселя Дисаси, предлагая платную аренду без обязательного выкупа.

Игрок уже согласовал с «Челси» свой переход на условиях аренды как минимум до конца сезона. Дисаси решил перейти в «Астон Виллу», несмотря на интерес со стороны «Вулверхэмптона».

Француз подписал контракт с «Челси» в 2023 году, перейдя из «Монако» за 45 миллионов евро.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:09
эти трансферные окна очень важный момент в жизни футбольных клубов.
вот и Астон Вилла закладывает фундамент для будущих побед))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:57
Челси вряд ли будет противится этой аренде.
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