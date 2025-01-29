«Астон Вилла» хочет арендовать защитника «Челси»

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сегодня, 19:55

По информации журналиста Лоика Танзи, «Астон Вилла» сделала «Челси» первый запрос на трансфер , предлагая платную аренду без обязательного выкупа.

Игрок уже согласовал с «Челси» свой переход на условиях аренды как минимум до конца сезона. Дисаси решил перейти в «Астон Виллу», несмотря на интерес со стороны «Вулверхэмптона».

Француз подписал контракт с «Челси» в 2023 году, перейдя из «Монако» за 45 миллионов евро.