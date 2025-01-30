«Манчестер Сити» переиграл «Брюгге» и вышел в плей-офф ЛЧ

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сегодня, 00:50

«Манчестер Сити» переиграл «Брюгге» в матче 8-го тура Лиги чемпионов (3:1).

Счёт в матче был открыт на 45-й минуте, отличился полузащитник «Брюгге» Рафаэль Оньедика. На 53-й минуте Матео Ковачич сравнял счёт. На 62-й минуте защитник гостей Хоэль Ордоньес срезал мяч в свои ворота. На 77-й минуте Савиньо установил окончательный счёт в матче.

«Манчестер Сити» занял 22-е место (11 очков). «Брюгге» расположился на 24-й строчке (11 баллов).