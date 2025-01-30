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«Манчестер Сити» переиграл «Брюгге» и вышел в плей-офф ЛЧ

сегодня, 00:50
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 1Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

«Манчестер Сити» переиграл «Брюгге» в матче 8-го тура Лиги чемпионов (3:1).

Счёт в матче был открыт на 45-й минуте, отличился полузащитник «Брюгге» Рафаэль Оньедика. На 53-й минуте Матео Ковачич сравнял счёт. На 62-й минуте защитник гостей Хоэль Ордоньес срезал мяч в свои ворота. На 77-й минуте Савиньо установил окончательный счёт в матче.

«Манчестер Сити» занял 22-е место (11 очков). «Брюгге» расположился на 24-й строчке (11 баллов).

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Все комментарии
матос
матос
сегодня в 01:26
МС с победой.
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:14
А это равзе не плей-офф начинается? Ну, если так, тогда уж точно ловить там нечего
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:13
По правилам заявить новичков в групповом этапе и стыки нельзя. Только в плей офф
sihafazatron
sihafazatron ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 01:08, ред.
Да там или Реал, или Бавария, если правильно понял. Но сити сам себе проиграет, кто бы не был в соперниках.
Ну может ещё успеют опорника взять, да и в плей-офф Мармуш помочь сможет. Подождем, увидим))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:00
надеюсь, что в стыке сойдутся МС и Реал.
Лилль молодцы, не дали сливочным заскочит в 1\8.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 00:55
Вот только особо ловить там нечего.
e2mv4rky86hh
e2mv4rky86hh
сегодня в 00:54
Тускловатая игра, МС успехов в дальнейшей борьбе!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:51, ред.
Чё теперь? Жеребьевка? Неужели Реал,?))) будет прикольно))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:50
Игра оставляет желать лучшего....сити с победой!! Хоть так залезли в плей-офф, но там ловить нечего с такой игрой. Нужно менять многое...
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