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МЮ сыграет с «Лестером» в 4-м раунде Кубка Англии, «Челси» – с «Брайтоном»

вчера, 21:48

Состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии.

«Манчестер Юнайтед» – «Лестер»

«Лидс» – «Миллуолл» или «Дагенхэм»

«Брайтон» – «Челси»

«Престон» или «Чарльтон» – «Уикомб»

«Эксетер» – «Ноттингем Форест»

«Ковентри» – «Ипсвич»

«Блэкберн» – «Вулверхэмптон»

«Мэнсфилд» или «Уиган» – «Фулхэм»

«Бирмингем» – «Ньюкасл»

«Плимут» – «Ливерпуль»

«Эвертон» – «Борнмут»

«Астон Вилла» – «Тоттенхэм»

«Саутгемптон» или «Суонси» – «Бернли»

«Лейтон Ориент» или «Дерби Каунти» – «Манчестер Сити»

«Донкастер» – «Кристал Пэлас»

«Сток Сити» – «Кардифф Сити»

Матчи пройдут 8 и 9 февраля.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:18
Ван Нистелрой против бывшых (МЮ), да ещё и на Траффорде - будет очень интересно. В Кубке Лиги как раз же против них (Лестера) играли, только Руд был тогда тренером МЮ. Интересно
матос
матос
вчера в 22:40
У Ливерпуля и МС самые лайтовые соперники , оба верняк проходят дальше.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:02
Ещё Вилла -ТТХ!) что-то не сразу заметил. Тоже будет интересно
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:55
Брайтон-Челси самая интересная пара. Остальные пока отдыхают))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:52
МС и Ливерпуль получили соперников попроще))
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