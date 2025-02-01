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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

«Аль-Ахли» объявил о трансфере Галено из «Порту» за 50 млн евро

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Antikrot
Antikrot
вчера в 15:30
А это тот неудачник, что с Санта-Кларой дважды пенальти не забил. Ну туда ему и дорога. За такие деньги он никому в Европе не нужен. Он и в Порту то не вышел на серьёзный уровень, а уж в топ чемпионатах бы тем более.
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:45
Хороший качественный игрок, не форвард правда, больше левый вингер, но помню как возил наших в ЛЧ...
Пересидел конечно в Порту, но странно было, что в Европе не нашлись покупатели на него. А Порту молодцы, снова втюхали игрока за приличные деньги
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:14
А ведь это почти бомба...
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