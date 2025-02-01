«Аль-Ахли» объявил о трансфере Галено из «Порту» за 50 млн евро

«Аль-Ахли» объявил о трансфере нападающего «Порту» Галено.
Сумма трансфера 27-летнего бразильского форварда составила 50 миллионов евро.
«Аль-Ахли» объявил о трансфере нападающего «Порту» Галено.
Сумма трансфера 27-летнего бразильского форварда составила 50 миллионов евро.
Пересидел конечно в Порту, но странно было, что в Европе не нашлись покупатели на него. А Порту молодцы, снова втюхали игрока за приличные деньги
Пересидел конечно в Порту, но странно было, что в Европе не нашлись покупатели на него. А Порту молодцы, снова втюхали игрока за приличные деньги