Полузащитник «Лас-Пальмаса» сообщил о рецидиве рака

Полузащитник и капитан «Лас-Пальмаса» выступил перед СМИ , где сообщил о рецидиве рака.

Летом 2022 года у футболиста была диагностирована лимфома Ходжкина. В 2023-м игрок вернулся на поле.

Я хотел бы поблагодарить клуб и всех директоров, которые здесь присутствуют, они были очень важны для меня. Я хотел бы поблагодарить тренерский штаб и своих товарищей по команде за моё решение не присоединяться ко мне здесь, я думаю, что они должны быть сосредоточены на игре.

Вчера мне сообщили, что у меня рецидив рака. Я надеюсь увидеть вас всех снова в сезоне 2025/26, потому что я на 100% убеждён, что клуб, игроки и тренерский штаб снова увидятся в Примере.