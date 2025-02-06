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Полузащитник «Лас-Пальмаса» сообщил о рецидиве рака

вчера, 18:23

Полузащитник и капитан «Лас-Пальмаса» Кириан Родригес выступил перед СМИ, где сообщил о рецидиве рака.

Летом 2022 года у футболиста была диагностирована лимфома Ходжкина. В 2023-м игрок вернулся на поле.

Я хотел бы поблагодарить клуб и всех директоров, которые здесь присутствуют, они были очень важны для меня. Я хотел бы поблагодарить тренерский штаб и своих товарищей по команде за моё решение не присоединяться ко мне здесь, я думаю, что они должны быть сосредоточены на игре.

Вчера мне сообщили, что у меня рецидив рака. Я надеюсь увидеть вас всех снова в сезоне 2025/26, потому что я на 100% убеждён, что клуб, игроки и тренерский штаб снова увидятся в Примере.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:16
Это не самая страшная версия онкологии, но рецидив - это очень опасно. Здоровья Кириану!
Capral
Capral
вчера в 19:39
К несчастью, в нашей семье, эта болячка нередкий и очень печальный "гость".
Сочувствую парню, и от всей души- желаю ему скорейшего ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ!!!!!!!
баск
баск
вчера в 18:55, ред.
Не самый мерзкий вид рака, современные средства борьбы с ним дают хорошие результаты, вплоть до полного излечения в ряде случаев..

Удачи парню
Futurista
Futurista
вчера в 18:53, ред.
Судя по всему это уже поздний рецидив этой болезни...прошло более года...при правильном лечении прогноз на выздоровление хороший...
NbKA555
NbKA555
вчера в 18:43
Терпения и не падать духом.А Бог управит,как должно быть
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:27
Пожелаю , человеку мужества и что болезнь отступила , хотя бы на какое то время!
Гость
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