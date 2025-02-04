Ещё один удар по «Юнайтед». Остались без лидера обороны – нет адекватной замены

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вчера, 20:01

Придётся терпеть до конца сезона.

В МЮ не так много лидеров, которые дают стабильно высокий уровень – тем более когда речь заходит об игре в обороне. Лисандро Мартинес – редкое исключение. И, к сожалению, кризисный клуб остаток сезона проведёт ещё и без основного центрального защитника.

Чтение позиции – главный козырь

Аргентинец – одно из первых приобретений «Юнайтед» после того, как команду возглавил тен Хаг. Голландец в дальнейшем продолжил подписывать игроков, с которыми уже имел опыт работы – и учитывая эффективность Антони, периодические ошибки Онана, это приобрело комический окрас. Но Лисандро с самого начала показывал топ-уровень, к нему всегда относились положительно.

У Мартинеса очень необычный набор качеств. Он миниатюрный, что для центрального защитника – тем более в АПЛ – считается огромным недостатком. Плюс футболист предпочитает агрессивную манеру игры. Он часто играет на опережение, выдёргивается на соперника, чтобы у того не было времени на принятие решения. Слишком рискованный профиль мог привести к постоянным насмешкам.

Но аргентинский центрбек превращал эти особенности в своё оружие благодаря грамотному чтению игры. Лисандро не стремится выбрасываться на перехват при любой возможности, а ждёт для этого подходящий момент, да и пройти его довольно тяжело. Мартинес был железобетонным игроком старта при тен Хаге – и остался таким же с назначением Аморима.

Португалец перешёл на тройку центральных защитников – но изменения никак не повлияли на игровое время аргентинца. Он регулярно появлялся в старте как в АПЛ , так и в Лиге Европы и даже в Кубке лиги.

Пользуется доверием у Аморима, травма – сильный удар

Постоянная игровая практика – прямое тому доказательство. При Рубене Амориме Лисандро только трижды не выходил на поле и отыграл 16 матчей с первых минут – например, уже через четыре дня после энергозатратного выезда в Лондон (играли с «Арсеналом» в Кубке – победили по пенальти, Лисандро отыграл все 120 минут) вышел на поле против «Саутгемптона».

Аморим пробовал разные сочетания в тройке центральных защитников – опускал на эту позицию Мазрауи, выпускал Йоро, де Лигта, Магуайра. Но больше всего игровых минут по-прежнему у Мартинеса. Португалец стал выпускать его на позиции левого или правого центрального, чтобы тот мог уходить выше – помогать развитию атаки, отправлять мяч в финальную треть или выдвигаться на игрока с мячом.

Причём под руководством Аморима центральный защитник отметился уже двумя голами и голевой передачей. Он помог «Юнайтед» уехать от «Ливерпуля» с ничьей, против «Фулхэма» отметился победным голом, а против «Ман Сити» (2:1) ассистировал Амаду Диалло в эпизоде с решающим мячом. Пока атака «красных дьяволов» работает с перебоями, он помогал и в этой фазе.

Нет качественной замены

Сейчас Амориму не удастся заменить Мартинеса, сохранив при этом игровую концепцию и не потеряв в качестве. В команде есть защитники, играющие в похожей манере. Де Лигт тоже ориентирован на атаку, Йоро стремится подключаться и в целом выполнял похожую роль. Но тут встаёт вопрос качества. Лени ещё молод. Он проявил себя в «Лилле» и сразу отправился на повышение в МЮ – и тут пока не может показывать сбалансированную игру. Француз так же старается играть на опережение. Только читает эпизоды намного хуже поэтому его действия часто становятся позиционными ошибками, а у соперника появляется свободное пространство. Например, в игре с «Саутгемптоном» защитника просто деклассировал Сулемана (тот матч был не лучшим и для Мартинеса). Лидер аутсайдера АПЛ накрутил Йоро и раз за разом обыгрывал 1-в-1. И самый свежий пример – игра против «Пэлас» (0:2). Оба гола «орлов» случились, в том числе благодаря ошибкам француза.

Магуайр – футболист другого профиля, плюс ему не так хорошо удаётся играть на опережение, он полезнее как центральный защитник. Линделёф и де Лигт подойдут скорее как временная замена.

Есть рискованные идеи

С момента перехода Лисандро в «Манчестер Юнайтед» аргентинец стал намного чаще получать травмы. В первый же сезон он пропустил 14 матчей, в сезоне-23/24 из-за проблем с коленом пропустил 36 игр, ещё шесть – на фоне растяжения голени. Теперь – снова колено.

В прошлом сезоне доходило до того, что в центр обороны ставили Каземиро. Бразилец на этой позиции играть не привык – тот же «Пэлас» весной его сильно потрепал. Но сейчас в хорошей форме Мануэль Угарте. У уругвайца похожая агрессивная манера, он даёт большой объём, что снижает риск ошибок. В центре поля вместо него в таком случае можно выпустить либо Коллиера, либо Каземиро.

Ещё один вариант – кто-то из новичков. В зимнее трансферное окно «красные дьяволы» перехватили 18-летнего Айдена Хевена у «Арсенала», а из «Лечче» подписали 20-летнего Патрика Доргу. Для первого центральный защитник – профильная позиция, в то же время у него нет опыта игры на взрослом уровне. Патрик же никогда не играл в центре обороны.

Наиболее подходящим может оказаться вариант с возвращением Мазрауи в тройку центральных защитников. Он уже играл на этой позиции при Амориме, с ним в паре могут выйти Магуайр и де Лигт – тогда не будет необходимости рисковать, выпуская Йоро.