Amazon создаст документальный фильм о «Ливерпуле» Клоппа

Amazon выпустит документальный фильм о периоде работы Юргена Клоппа на посту главного тренера «Ливерпуля».
Материал под названием «От сомневающихся к верующим: Эра Клоппа в „Ливерпуле“» будет опубликован эксклюзивно на Prime Video с 28 февраля.
В проекте 4 серии, в нем рассказывается о возвращении «красных» в элиту мирового футбола. Для этого фильма интервью дали ключевые лица клуба: Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Алиссон, Пеп Лейндерс, Эндрю Робертсон, Кертис Джонс, Харви Эллиотт и Джейден Дэннс.
Бывшие игроки «красных» Джейми Каррагер и Адам Лаллана также приняли участие в проекте. Эксперты, следившие за карьерой Клоппа, тоже оказали влияние на фильм.