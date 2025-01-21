Amazon создаст документальный фильм о «Ливерпуле» Клоппа

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вчера, 23:42

Amazon выпустит документальный фильм о периоде работы на посту главного тренера «Ливерпуля».

Материал под названием «От сомневающихся к верующим: Эра Клоппа в „Ливерпуле“» будет опубликован эксклюзивно на Prime Video с 28 февраля.

В проекте 4 серии, в нем рассказывается о возвращении «красных» в элиту мирового футбола. Для этого фильма интервью дали ключевые лица клуба: , , Алиссон, Пеп Лейндерс, , Кертис Джонс, Харви Эллиотт и Джейден Дэннс.

Бывшие игроки «красных» Джейми Каррагер и Адам Лаллана также приняли участие в проекте. Эксперты, следившие за карьерой Клоппа, тоже оказали влияние на фильм.