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Amazon создаст документальный фильм о «Ливерпуле» Клоппа

вчера, 23:42

Amazon выпустит документальный фильм о периоде работы Юргена Клоппа на посту главного тренера «Ливерпуля».

Материал под названием «От сомневающихся к верующим: Эра Клоппа в „Ливерпуле“» будет опубликован эксклюзивно на Prime Video с 28 февраля.

В проекте 4 серии, в нем рассказывается о возвращении «красных» в элиту мирового футбола. Для этого фильма интервью дали ключевые лица клуба: Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Алиссон, Пеп Лейндерс, Эндрю Робертсон, Кертис Джонс, Харви Эллиотт и Джейден Дэннс.

Бывшие игроки «красных» Джейми Каррагер и Адам Лаллана также приняли участие в проекте. Эксперты, следившие за карьерой Клоппа, тоже оказали влияние на фильм.

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Все комментарии
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92qnthzqcqu9
сегодня в 02:44
Фильм про Клоппа это хорошо для истории
allemz
allemz
сегодня в 00:33
Однажды и Тен Хаг удостоится такой чести, фильм будет называться: «От самоуверенных к о**евшим от жизни: Эра Тен Хага в „Манчестер Юнайтед“»
Гость
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