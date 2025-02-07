ЦСКА выиграл у китайского «Циндао» в товарищеском матче

1738939779

вчера, 17:49

ЦСКА одержал победу над «Циндао» из Китая в товарищеском матче (2:1).

На 3-й минуте Кирилл Глебов вывел московскую команду вперёд. На 15-й соперник сравнял счёт. На 28-й Рифат Жемалетдинов забил ещё один гол в составе российского клуба.