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ЦСКА выиграл у китайского «Циндао» в товарищеском матче

вчера, 17:49
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Циндао ВКЦиндао ВКМатч завершен

ЦСКА одержал победу над «Циндао» из Китая в товарищеском матче (2:1).

На 3-й минуте Кирилл Глебов вывел московскую команду вперёд. На 15-й соперник сравнял счёт. На 28-й Рифат Жемалетдинов забил ещё один гол в составе российского клуба.

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Источник: soccer.ru Фото: Telegram-канал ПФК ЦСКА
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Все комментарии
Evgen0990
Evgen0990
сегодня в 02:09
Может Кирюхе дать шанс и нафиг алефандро не нужен
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:33
Я иного исхода даже и не ожидал.
ЦСКА С ПОБЕДОЙ !!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:58
И я тоже там читал. Читать и смотреть большая разница. Там узнал погоняло Глебова ( мопед ). Будь здрав Дружище.
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:55
Тренировка и не более того... хорошо что выиграли, но плохо что пропустили.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:22
А я читал тексттовую трансляцию на клубном сайте. Там все написано было.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:20
Трансляции не было, комментировать нечего. Жаль.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:20
Играл полностью второй состав. И Акинфеев. Он теперь не в основе?
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:17
Россияне разошлись в товарняке...
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