«Зенит» обыграл «Ростов» в матче Зимнего кубка РПЛ

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вчера, 16:57

«Ростов» проиграл «Зениту» (1:2) в матче Зимнего кубка РПЛ .

Первый гол в игре на 32-й минуте забил полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов. На 85-й минуте Лусиано Гонду удвоил преимущество «Зенита». На 89-й минуте защитник «Ростова» Максим Радченко сократил отставание в счёте.