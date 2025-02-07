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«Зенит» обыграл «Ростов» в матче Зимнего кубка РПЛ

вчера, 16:57
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Ростов» проиграл «Зениту» (1:2) в матче Зимнего кубка РПЛ.

Первый гол в игре на 32-й минуте забил полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов. На 85-й минуте Лусиано Гонду удвоил преимущество «Зенита». На 89-й минуте защитник «Ростова» Максим Радченко сократил отставание в счёте.

Ранее «Зенит» обыграл в серии пенальти обыграл ЦСКА в матче Зимнего кубка РПЛ, а «Ростов» проиграл «армейцам» (0:1).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 21:34
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
adekvat
adekvat ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:27
Полностью согласен, не будет в этом году счастья Зениту, после провала физрука спец по покупке картошки выгонит, и все поменяется.
magnum3000
magnum3000
вчера в 20:08
Сколько раз уже пропускаем в концовке или после 90 минуты. Нет спортивной дисциплины. Игра длится до финального свистка. Зарубите себе на носу.
протон
протон
вчера в 20:08
Я вот вторую неделю не могу понять: так этот кубок рекламировали отовсюду, пиарили, а матчи играют черт знает когда. Для кого игра в пятницу в три, или во вторник?
Трезвый повар
Трезвый повар ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:33
Думаю что вы правы. Я не считаю Кафанова и Онопко хорошими тренерами
Виталий Кафанов ещё отвечает в команде за угловые. Вы же внимательно смотрели матч и видели как Ростов подал почти десяток угловых?
Так же Ятимов который на данный момент считается основным кипером боится ударов из-за штрафной и в момент ударов по воротам часто теряет дальний угол слишком близко смещаясь в ближний
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:21
Я смотрел внимательно игру и у меня вопросы к тренеру вратарей Ростова, которого все почему то хвалят. Элементарная безграмотность вратаря Ростова при голе Ахметова. Так во дворе даже не играют. Хваленый мэтр вратарского дела Кафанов так и не научил Песьякова играть ногами, в сборной сделал дырявым сначала Лантратова, потом Лунева. Может хвать хвалить не за что.? Кафанов, как и Онопко - тренер сборной исключительно по дружбе с Карпиным. Я не прав?
112910415
112910415
вчера в 17:38
как могли, так сыграли
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:28
Уверяю Вас, ничего нового.)))
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:24
    Capral
    Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 17:21
    Добрый день!!!
    Такой футбол Зенита, называется- "перекатывание яиц в собственном кармане".
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 17:17
    Первый тайм глянуть сумел. Скукота какая-то....а чердак опять лижет....фуууу
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ
    вчера в 17:13
    Ростов - это русский Тоттенхэм.
    Kobser
    Kobser
    вчера в 17:13
    Зенит с победой!!!!
    Capral
    Capral
    вчера в 17:12
    Выражаясь языком Швондера: "Это, какой-то позор".
    И это называется футбол?! Ну с Ростовом понятно, проблем много- не до футбола. Ну, а что же Зенит? Опять та же тягомотина и ощущение близкого краха. Ничего не поменялось в игре генuя, если только, еще ближе, этот человек стал к позору.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 17:00
    Отпросился с работы раньше что бы посмотреть матч. Игра была примерно равной
    Поздравляю 17 летнего Максима Радченко с первым голом в основе
    lotsman
    lotsman
    вчера в 17:00
    Зенит, забив второй гол, закончил игру. Ростовчане наказали их голом.)
    Гость
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