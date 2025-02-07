«Зенит» обыграл «Ростов» в матче Зимнего кубка РПЛ

«Ростов» проиграл «Зениту» (1:2) в матче Зимнего кубка РПЛ.
Первый гол в игре на 32-й минуте забил полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов. На 85-й минуте Лусиано Гонду удвоил преимущество «Зенита». На 89-й минуте защитник «Ростова» Максим Радченко сократил отставание в счёте.
Ранее «Зенит» обыграл в серии пенальти обыграл ЦСКА в матче Зимнего кубка РПЛ, а «Ростов» проиграл «армейцам» (0:1).
Виталий Кафанов ещё отвечает в команде за угловые. Вы же внимательно смотрели матч и видели как Ростов подал почти десяток угловых?
Так же Ятимов который на данный момент считается основным кипером боится ударов из-за штрафной и в момент ударов по воротам часто теряет дальний угол слишком близко смещаясь в ближний
Виталий Кафанов ещё отвечает в команде за угловые. Вы же внимательно смотрели матч и видели как Ростов подал почти десяток угловых?
Так же Ятимов который на данный момент считается основным кипером боится ударов из-за штрафной и в момент ударов по воротам часто теряет дальний угол слишком близко смещаясь в ближний