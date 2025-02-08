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Вратарь «Ман Сити» пропустил с центра поля от команды из третьего дивизиона

вчера, 16:15
Лейтон ОриентЛоготип футбольный клуб Лейтон Ориент1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» уступает «Лейтон Ориент» (0:1, после первого тайма) в гостевом матче 4-го раунда Кубка Англии.

На 16-й минуте игры у дебютанта «горожан» Николаса Гонсалеса отобрали мяч в центре поля. После этого форвард команды третьего английского дивизиона Джейми Донли пробил по воротам «Ман Сити» из зоны рядом с центральным кругом.

Мяч ударился в перекладину, затем коснулся немецкого голкипера Штефана Ортеги и залетел в ворота.

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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:25
Все может случится в футболе - это точно.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 16:53
Жаль как автогол записали
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:20
Покруче Лещука будет)))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:17
Красивый гол получился 👌🏽
Запомнит на всю жизнь, и внукам будет рассказывать
Гость
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