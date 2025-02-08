Вратарь «Ман Сити» пропустил с центра поля от команды из третьего дивизиона

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вчера, 16:15

«Манчестер Сити» уступает «Лейтон Ориент» (0:1, после первого тайма) в гостевом матче 4-го раунда Кубка Англии.

На 16-й минуте игры у дебютанта «горожан» отобрали мяч в центре поля. После этого форвард команды третьего английского дивизиона пробил по воротам «Ман Сити» из зоны рядом с центральным кругом.

Мяч ударился в перекладину, затем коснулся немецкого голкипера Штефана Ортеги и залетел в ворота.