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Агент Головина прокомментировал травму игрока

вчера, 21:20

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил на вопрос о травме футболиста. Ранее хавбек заявил, что его беспокоила лодыжка, сейчас состояние лучше.

Нужно ли Головину хирургическое вмешательство? Давайте не будем фантазировать и нагонять какой-то жути. Александр сказал, что сейчас с лодыжкой все намного лучше. В недельном цикле у него все было в порядке. Вчера Александр принял участие в важной игре и выглядел достойно в матче с ПСЖ. Головин продолжает готовиться к следующей игре. Будем надеяться, что с ним все будет в порядке.

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shlomo2
shlomo2
вчера в 22:27
Не загоните Саню..... дайте восстановиться.
g92qfecr4kxf
g92qfecr4kxf
вчера в 21:58
Сашке надо сделать перерыв и отдохнуть?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:50
здоровья и скорее на поле - играть !
Гость
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