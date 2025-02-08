Агент Головина прокомментировал травму игрока

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» , ответил на вопрос о травме футболиста. Ранее хавбек заявил, что его беспокоила лодыжка, сейчас состояние лучше.

Нужно ли Головину хирургическое вмешательство? Давайте не будем фантазировать и нагонять какой-то жути. Александр сказал, что сейчас с лодыжкой все намного лучше. В недельном цикле у него все было в порядке. Вчера Александр принял участие в важной игре и выглядел достойно в матче с ПСЖ . Головин продолжает готовиться к следующей игре. Будем надеяться, что с ним все будет в порядке.