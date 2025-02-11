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В «Браге» сообщили, что Саласар не перейдёт в «Зенит»

сегодня, 09:33

Хавбек Родриго Саласар не перейдёт из «Браги» в «Зенит». В португальском клубе подтвердили эту информацию.

Да, это правда.

«Брага» могла получить за футболиста 15+5 миллионов евро.

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Все комментарии
protest58us
protest58us
сегодня в 12:41
Блин с одной стороны жалко, а с другой… ну да столетие важно и все такое… выиграть чемпионство….. а дальше что? В лч вряд ли в 26 году вернут….а так как то и смысла нет…. Вот Локо молодцы)
Ironigor
Ironigor ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 12:33
Газпром отвечает за чемпионство , а за ЭГО - Миллер ☝️😜
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:29
Капитан Саласар, эх, ну как так
Futurista
Futurista ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 11:46
Португальская картошка не продаётся)...
8h95m3h4yj6z
8h95m3h4yj6z
сегодня в 11:34
Здесь проиграла только Брага.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 11:30
Вова, а там все такие. Огромные и шальные деньги Газпрома сильно портят людей
Доказано жизнью
adekvat
adekvat ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 11:09
Нормальный мужик, он даже картошку домой сам покупает.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:45
дело Диарра резко изменило трансферный ландшафт.
Зенит хочет в контракте подстраховаться.
есть свежий пример, Бителло хорошо провел сезон в Динамо, на него появился спрос, игрок пытается соскочить.
с Саласаром Зенит думал вставит свои условии.
агент и игрок не захотели в рабства, помним историю с Вендела и Клаудиньо.
сделка сорвалась.
и вообще бессмысленно сегодня в РФ выкидывать миллионы на типов, которые могут спокойно послать клуб на три буквы без последствий.
но российский футбол это не про здравый смысл, а про гремучую смесь из понтов и распилов бюджета
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:44
А ведь Брага могла заработать очень приличные деньги...
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 10:28
И зачем Зениту столько иностранцев? Чтобы с Кранодаром или Спартаком боротся за чемпионство?
lotsman
lotsman
сегодня в 10:27
Не перейдёт и не надо.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 09:55, ред.
А их медведев значит врал , что он он уже зенититовец .Мало , что упырь , а еще и лжец...)
svam8pvvc23f
svam8pvvc23f
сегодня в 09:47
Не захотел уругваец губить свою карьеру
112910415
112910415
сегодня в 09:42
на грубость Брага нарывается,
обидеть Питер норовит ...
7dpcbu9qp8az
7dpcbu9qp8az
сегодня в 09:39
Было бы о ком сожалеть.
Вещий
Вещий
сегодня в 09:37
Ну на нет и ... нет... а могли бы заработать на нем.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:34
Щас Медведев опять что-нибудь "интересное"скажет по этому поводу))
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