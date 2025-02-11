В «Браге» сообщили, что Саласар не перейдёт в «Зенит»

Хавбек Родриго Саласар не перейдёт из «Браги» в «Зенит». В португальском клубе подтвердили эту информацию.
Да, это правда.
«Брага» могла получить за футболиста 15+5 миллионов евро.
Хавбек Родриго Саласар не перейдёт из «Браги» в «Зенит». В португальском клубе подтвердили эту информацию.
Да, это правда.
«Брага» могла получить за футболиста 15+5 миллионов евро.
Доказано жизнью
Доказано жизнью
Зенит хочет в контракте подстраховаться.
есть свежий пример, Бителло хорошо провел сезон в Динамо, на него появился спрос, игрок пытается соскочить.
с Саласаром Зенит думал вставит свои условии.
агент и игрок не захотели в рабства, помним историю с Вендела и Клаудиньо.
сделка сорвалась.
и вообще бессмысленно сегодня в РФ выкидывать миллионы на типов, которые могут спокойно послать клуб на три буквы без последствий.
но российский футбол это не про здравый смысл, а про гремучую смесь из понтов и распилов бюджета
Зенит хочет в контракте подстраховаться.
есть свежий пример, Бителло хорошо провел сезон в Динамо, на него появился спрос, игрок пытается соскочить.
с Саласаром Зенит думал вставит свои условии.
агент и игрок не захотели в рабства, помним историю с Вендела и Клаудиньо.
сделка сорвалась.
и вообще бессмысленно сегодня в РФ выкидывать миллионы на типов, которые могут спокойно послать клуб на три буквы без последствий.
но российский футбол это не про здравый смысл, а про гремучую смесь из понтов и распилов бюджета
обидеть Питер норовит ...
обидеть Питер норовит ...