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Юношеская сборная России U-17 сыграет на Кубке развития

сегодня, 17:27

Юношеская сборная России U-17 (игроки 2008 года рождения) выступит на Кубке развития.

Международный турнир пройдёт на поле манежа Белорусской федерации футбола в Минске с 15 по 22 февраля. Кроме российской команды, на турнире сыграют сборные Беларуси, Узбекистана, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Таджикистана, а также BSA Academy (Бразилия).

Турнир пройдет в два этапа. На первом команды, поделённые на две группы, проведут по три матча друг с другом. В заключительный игровой день состоятся стыковые поединки. Сборные, занявшие первые места, сыграют в финале, в трёх остальных встречах определятся обладатели 3-8-х мест.

Состав групп:

Группа А: Беларусь U-17, BSA Academy (Бразилия), Узбекистан U-17, Азербайджан U-17.
Группа B: Россия U-17, Иран U-17, Казахстан U-17, Таджикистан U-17.

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Источник: rfs.ru
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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 18:16
Состав хороший даже бразильцы будут!
7g82f4ytnq9z
7g82f4ytnq9z
сегодня в 18:06
Побольше бы таких турниров для пацанов, глядишь и поменьше бы у нас ошивалось за огромное бабло всяких Хулио 92улио
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 17:47
Развития это всегда хорошо!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 17:38
Хоть такое, да развитие... Развивать футбол можно и в условиях международной изоляции. В СССР это уже проходили. В 1952 году мы впервые принимали участие в Олимпиаде и заняли второе место, а через четыре года завоевали Золотые медали Олимпийских игр. В 1960 году выиграли первый Кубок Европы по футболу... Вот такое было время.
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