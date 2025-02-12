Юношеская сборная России U-17 сыграет на Кубке развития

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сегодня, 17:27

Юношеская сборная России U-17 (игроки 2008 года рождения) выступит на Кубке развития.

Международный турнир пройдёт на поле манежа Белорусской федерации футбола в Минске с 15 по 22 февраля. Кроме российской команды, на турнире сыграют сборные Беларуси, Узбекистана, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Таджикистана, а также BSA Academy (Бразилия).

Турнир пройдет в два этапа. На первом команды, поделённые на две группы, проведут по три матча друг с другом. В заключительный игровой день состоятся стыковые поединки. Сборные, занявшие первые места, сыграют в финале, в трёх остальных встречах определятся обладатели 3-8-х мест.

Состав групп:

Группа А: Беларусь U-17, BSA Academy (Бразилия), Узбекистан U-17, Азербайджан U-17.

Группа B: Россия U-17, Иран U-17, Казахстан U-17, Таджикистан U-17.