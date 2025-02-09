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Мбаппе — самый молодой игрок в истории, набравший 500 очков по «гол+пас»

сегодня, 08:58
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил гол в матче с «Атлетико».

Француз стал самым молодым игроком в истории, набравшим 500 очков по системе «гол+пас». Форварду сейчас 26 лет.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:36
Скорее бы повзрослел...)
Хотя улыбка навсегда))
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 13:56, ред.
Только вот Роналду играл в куда более конкурентных и сильных лигах. И Месси тоже, Ла Лига на 3 головы выше чемпионата Франции.
Мбаппе же в не самой сильной Лиге 1, но за самую сильную там команду.
А так, в любом случае не каждому это дано.
112910415
112910415
сегодня в 13:36
ну, молодец !
-Хостинский-
-Хостинский-
сегодня в 13:22
Разве Холланд не побьет ?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 13:18, ред.
Хитрый лис.

А Марадона не раз в 4 года стрелял ? Иль он чето в клубном футболе завоевал ?
Игра на мундиале - козырь, который бьёт всё , что ты перечислил. В 2018-м, если бы не младенческий возраст Кили - 18 лет, ЗМячик вручили бы точно французу.
Маг_тм
Маг_тм ответ Sкрудж (раскрыть)
сегодня в 13:15
В этом сезоне он второй после Салаха, если ЛЧ и Ла лигу возьмут, 100 % ЗМ дадут Мбапе.
y7gj5emphmpd
y7gj5emphmpd
сегодня в 12:57
Есть все шансы стать лучшим забивалой и побить все рекорды
Sкрудж
Sкрудж
сегодня в 11:39, ред.
И все эти цифры не приблизили Килиана к Золотому Мячу. И этом сезоне он не фаворит . А следующий сезон обладателя всё же будет определять чемпионат мира. А уже и не так молод , 3-4 года и скорость будет уже не та .Вобщем возьмёт он всё же рано или поздно мячик , ну два максимум и затеряется в истории . Там же ещё Холанду надо один мяч как нибудь в нечётный год дать( так как сборная слаба ) , а там молодёжь из Барсы подрастёт.А Месси и Роналду остануться навсегда.
Agamaga___05
Agamaga___05
сегодня в 11:14
Ямаль идёт опережающими темпами.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:32
У него еще все впереди...
69Haya96
69Haya96
сегодня в 10:29
Долго играл в Лиге 1 - вот почему.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 09:46
Немного смешно, что превзойдя Месси и Роналду по гол+пас к 26 годам у него нет ЗМ, ЗБ, ЛЧ. К слову, у Месси в это время было 486 очков, у Роналду 302. Конечно, мне могут возразить, что Мбаппе чемпион мира, но раз в 4 года стрелять такое себе занятие.
shlomo
shlomo
сегодня в 09:39
Вот уже как .... 26 лет и все еще молодой....:)))
shur
shur
сегодня в 09:36
...его конёк С К О Р О С Т Ь....а остальное мельтешение и суета!
lotsman
lotsman
сегодня в 09:24
К тридцати, если будет играть, побьёт рекорды Роланду и Месси.)
89rgu2s4tkrc
89rgu2s4tkrc
сегодня в 09:19
Может еще все рекорды побить, удачи ему.
sihafazatron
sihafazatron ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 09:11, ред.
У них есть некое сходство.
Один с мароканцами спал, другой с трансами. И оба играли на левом фланге атаки, а потом переходят в центр нападения...
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 09:09
Криштиану нужно что-то с этим делать. Устанавливает рекорды, а его поклонник следом идёт и как косой всё под корень рубит.
Пора Пересу звонить по старой дружбе.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:00
В лиге фермеров стату набил)))
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