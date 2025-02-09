Мбаппе — самый молодой игрок в истории, набравший 500 очков по «гол+пас»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил гол в матче с «Атлетико».
Француз стал самым молодым игроком в истории, набравшим 500 очков по системе «гол+пас». Форварду сейчас 26 лет.
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил гол в матче с «Атлетико».
Француз стал самым молодым игроком в истории, набравшим 500 очков по системе «гол+пас». Форварду сейчас 26 лет.
Хотя улыбка навсегда))
Хотя улыбка навсегда))
Мбаппе же в не самой сильной Лиге 1, но за самую сильную там команду.
А так, в любом случае не каждому это дано.
Мбаппе же в не самой сильной Лиге 1, но за самую сильную там команду.
А так, в любом случае не каждому это дано.
А Марадона не раз в 4 года стрелял ? Иль он чето в клубном футболе завоевал ?
Игра на мундиале - козырь, который бьёт всё , что ты перечислил. В 2018-м, если бы не младенческий возраст Кили - 18 лет, ЗМячик вручили бы точно французу.
А Марадона не раз в 4 года стрелял ? Иль он чето в клубном футболе завоевал ?
Игра на мундиале - козырь, который бьёт всё , что ты перечислил. В 2018-м, если бы не младенческий возраст Кили - 18 лет, ЗМячик вручили бы точно французу.
Один с мароканцами спал, другой с трансами. И оба играли на левом фланге атаки, а потом переходят в центр нападения...
Один с мароканцами спал, другой с трансами. И оба играли на левом фланге атаки, а потом переходят в центр нападения...
Пора Пересу звонить по старой дружбе.
Пора Пересу звонить по старой дружбе.