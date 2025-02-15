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Дубль Тюкавина принёс «Динамо» победу над «Локо» в товарищеском матче

вчера, 11:53
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Локомотив» потерпел поражение от «Динамо» в контрольной игре (0:2).

Дублем отметился Константин Тюкавин, забивший на 35-й и 43-й минуте.

Поединок прошёл в Дубае.

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Все комментарии
Храневец
Храневец
вчера в 20:33
Удачи Косте !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:34, ред.
Нормально так..., товарняк в Дубае закатили.
Крытых полян в Москве нет ?

Вот они - шальные бабки на ветер. (facepalm)

P.S. А я то думаю..., чё доллар упал... Немудрено. ((
shur
shur ответ agbf7y4gufj9 (раскрыть)
вчера в 13:02
...если бы,а то...!!!
lotsman
lotsman
вчера в 12:48
Динамо не плохо провел контрольную проверку. Отлаживает механизм перед финальной частью чемпионата.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:25
Тюкавин начинает набирать форму.
баск
баск
вчера в 12:22
Состав у Динамо в старте сегодня был гораздо ближе к привычной основе, чем в матчах Зимнего кубка, и это сразу же сказалось, хотя некоторые таки остались вне заявки- Майсторович, Маричаль, Чавес, Битело, Маухуб.

Из важного- Личка продолжает наигрывать Гладышева и Смелова, и можно
предположить, что оба они весной будут получать довольно содержательное
игровое время, причём Смелов- на основной своей позиции ОПЗ.

Команда в целом уже довольно неплохо бежит, Тюкавин гарцует прям как
ахалтекинец, легко отставлял за спиной Монтеса и Ньямси, забивал.
Нормально смотрятся Гомес и Карраскаль, Егорка Смелов очень старается
и у него получается всё больше.

А Локо заметно тяжеловат, немного раскочегарился только в последние полчаса, да и то без особых претензий.
Возможно, они именно сейчас под максимальными нагрузками, тогда как у нас этот максимум остался в Катаре.

Теперь играем на заключительном сборе 21 числа два матча разными составами с Уралом утром и Краснодаром вечером и, кажется, на этом всё, рестарт сезона уже совсем рядом..
agbf7y4gufj9
agbf7y4gufj9
вчера в 12:21
Динамо постепенно разыгрывается.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:01
Кости разыгрался... продолжай в таком же ритме!
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