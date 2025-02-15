Дубль Тюкавина принёс «Динамо» победу над «Локо» в товарищеском матче

«Локомотив» потерпел поражение от «Динамо» в контрольной игре (0:2).
Дублем отметился Константин Тюкавин, забивший на 35-й и 43-й минуте.
Поединок прошёл в Дубае.
«Локомотив» потерпел поражение от «Динамо» в контрольной игре (0:2).
Дублем отметился Константин Тюкавин, забивший на 35-й и 43-й минуте.
Поединок прошёл в Дубае.
Из важного- Личка продолжает наигрывать Гладышева и Смелова, и можно
предположить, что оба они весной будут получать довольно содержательное
игровое время, причём Смелов- на основной своей позиции ОПЗ.
Команда в целом уже довольно неплохо бежит, Тюкавин гарцует прям как
ахалтекинец, легко отставлял за спиной Монтеса и Ньямси, забивал.
Нормально смотрятся Гомес и Карраскаль, Егорка Смелов очень старается
и у него получается всё больше.
А Локо заметно тяжеловат, немного раскочегарился только в последние полчаса, да и то без особых претензий.
Возможно, они именно сейчас под максимальными нагрузками, тогда как у нас этот максимум остался в Катаре.
Теперь играем на заключительном сборе 21 числа два матча разными составами с Уралом утром и Краснодаром вечером и, кажется, на этом всё, рестарт сезона уже совсем рядом..
Из важного- Личка продолжает наигрывать Гладышева и Смелова, и можно
предположить, что оба они весной будут получать довольно содержательное
игровое время, причём Смелов- на основной своей позиции ОПЗ.
Команда в целом уже довольно неплохо бежит, Тюкавин гарцует прям как
ахалтекинец, легко отставлял за спиной Монтеса и Ньямси, забивал.
Нормально смотрятся Гомес и Карраскаль, Егорка Смелов очень старается
и у него получается всё больше.
А Локо заметно тяжеловат, немного раскочегарился только в последние полчаса, да и то без особых претензий.
Возможно, они именно сейчас под максимальными нагрузками, тогда как у нас этот максимум остался в Катаре.
Теперь играем на заключительном сборе 21 числа два матча разными составами с Уралом утром и Краснодаром вечером и, кажется, на этом всё, рестарт сезона уже совсем рядом..
Крытых полян в Москве нет ?
Вот они - шальные бабки на ветер. (facepalm)
P.S. А я то думаю..., чё доллар упал... Немудрено. ((
Крытых полян в Москве нет ?
Вот они - шальные бабки на ветер. (facepalm)
P.S. А я то думаю..., чё доллар упал... Немудрено. ((