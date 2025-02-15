«Монако» без Головина в составе разгромил «Нант»

1739649509

вчера, 22:58

«Монако» крупно обыграл «Нант» в 22-м туре Лиги 1 (7:1).

Маттис Эблин вывел гостей вперед на 4-й минуте, но на 8-й эта команда осталась в меньшинстве: красную карточку получил Николас Коцца. Мика Бирет сравнял счет на 44-й, Такуми Минамино обеспечил хозяевам поля преимущество на 45-й, Элиэсс Бен Сегир отличился на 49-й, а на 54-й и 64-й (с пенальти) снова забил Бирет. Джордж Иленикена отметился на 81-й и 90+5-й.

Полузащитник монегасков Александр Головин пропустил поединок из-за травмы.

После этой игры «Монако» идет на 3-м месте (40 очков), «Нант» находится на 15-й строчке (21 пункт).

В другой встрече «Марсель» разгромил «Сент-Этьен».