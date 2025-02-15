«Атлетико» и «Сельта» не выявили победителя в матче Ла Лиги

«Атлетико» и «Сельта» сыграли вничью в 24-м туре Ла Лиги (1:1).
У команды из Мадрида на 5-й минуте красную карточку получил Пабло Барриос. Яго Аспас на 68-й реализовал пенальти и вывел гостей вперед, на 82-й Александр Серлот сравнял счет.
После этой игры «Атлетико» идет на 2-м месте (50 очков), «Сельта» находится на 12-й строчке (29 пунктов).
В другой встрече «Осасуна» и «Реал» также не выявили победителя.
Оба мадридских клуба решили Флику подарок сделать?
Оба мадридских клуба решили Флику подарок сделать?
Обычно к февралю Реал или Барселона(реже Атлетико) уже имеют отрыв в 8-10 очков
Обычно к февралю Реал или Барселона(реже Атлетико) уже имеют отрыв в 8-10 очков
Жирона идёт к чемпионству!!!
Жирона идёт к чемпионству!!!
но Райо не подарок.
Барса сама способна и победить и проиграть.
игра покажет, есть у ЭТИХ каталонцев инстинкт хищника)))
но Райо не подарок.
Барса сама способна и победить и проиграть.
игра покажет, есть у ЭТИХ каталонцев инстинкт хищника)))
После таких подарков от Реала и Атлетико,грех не воспользоваться
После таких подарков от Реала и Атлетико,грех не воспользоваться