«Атлетико» и «Сельта» не выявили победителя в матче Ла Лиги

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вчера, 22:43

«Атлетико» и «Сельта» сыграли вничью в 24-м туре Ла Лиги (1:1).

У команды из Мадрида на 5-й минуте красную карточку получил Пабло Барриос. Яго Аспас на 68-й реализовал пенальти и вывел гостей вперед, на 82-й Александр Серлот сравнял счет.

После этой игры «Атлетико» идет на 2-м месте (50 очков), «Сельта» находится на 12-й строчке (29 пунктов).

В другой встрече «Осасуна» и «Реал» также не выявили победителя.