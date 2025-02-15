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«Атлетико» и «Сельта» не выявили победителя в матче Ла Лиги

вчера, 22:43
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

«Атлетико» и «Сельта» сыграли вничью в 24-м туре Ла Лиги (1:1).

У команды из Мадрида на 5-й минуте красную карточку получил Пабло Барриос. Яго Аспас на 68-й реализовал пенальти и вывел гостей вперед, на 82-й Александр Серлот сравнял счет.

После этой игры «Атлетико» идет на 2-м месте (50 очков), «Сельта» находится на 12-й строчке (29 пунктов).

В другой встрече «Осасуна» и «Реал» также не выявили победителя.

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Все комментарии
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 13:09
Эээх матрасы матрасы , ну как же так?
Оба мадридских клуба решили Флику подарок сделать?
vh9jb9xx72td
vh9jb9xx72td
сегодня в 05:40
Жаль что матрасы потеряли нужные два очка
112910415
112910415
сегодня в 02:38
расстилают красную дорожку перед Барсой !
Джохар Ву
Джохар Ву ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 00:31
Барселона щас обгонит Реал
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 23:58
Да, нынешний сезон сохраняет интригу! Но хочется поменьше судейской темы.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 23:39
Эх жаль сыграли в ничью!
Amiralla
Amiralla
вчера в 23:30
Снова пишу - рад за Барселону! Два подарка сегодня )))
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga___05 (раскрыть)
вчера в 23:07, ред.
Ну согласись , интересный чемпионат в этом сезоне, с интригой
Обычно к февралю Реал или Барселона(реже Атлетико) уже имеют отрыв в 8-10 очков
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:02, ред.
Что за тур в Испании?))) интрига обостряется))
Жирона идёт к чемпионству!!!
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 23:00
Атлетико не воспользовался осечкой Реала и это хорошо. Потеряли дома очки с аутсайдером. 😂
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 22:59
Воспользоваться обязаны, но они как-то профукали отрыв +ещё отстают. Просто интересно, до конца чемпионата сколько таких подарков будет в разные стороны.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:59
Джуд и Барриос конечно, сильно подвели своих партнеров этими глупыми выходками.
но Райо не подарок.
Барса сама способна и победить и проиграть.
игра покажет, есть у ЭТИХ каталонцев инстинкт хищника)))
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:54
Завтра они ничего не покажут.. ☝️
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 22:53
Неплохо Мадриды "поздравили" Барсу со вчерашним праздником. Подарили два очка с одинаковым счётом, получили по красной и по пеналю в свои ворота.. Чем ответит Барса?. Может три подарит?.. "Долг" надо отдавать.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 22:51
Барселоне не нужны подачки! Завтра Фликовские это покажут! ))
eleven LC
eleven LC
вчера в 22:46
Если б я ставил ставки то завтра зарядил бы всё что есть на Барселону
После таких подарков от Реала и Атлетико,грех не воспользоваться
Гость
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