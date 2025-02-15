«Осасуна» избежала поражения в матче с «Реалом»

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вчера, 20:12

«Осасуна» и «Реал» не выявили победителя в 24-м туре Ла Лиги (1:1).

Килиан Мбаппе обеспечил гостям преимущество на 15-й минуте, на 39-й у «сливочных» красную карточку получил Джуд Беллингем, на 58-й Анте Будимир реализовал пенальти.

После этой игры «Осасуна» идет на 7-м месте (32 балла), «Реал» лидирует (51 пункт).