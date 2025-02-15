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«Осасуна» избежала поражения в матче с «Реалом»

вчера, 20:12
ОсасунаЛоготип футбольный клуб Осасуна (Памплона)1 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Осасуна» и «Реал» не выявили победителя в 24-м туре Ла Лиги (1:1).

Килиан Мбаппе обеспечил гостям преимущество на 15-й минуте, на 39-й у «сливочных» красную карточку получил Джуд Беллингем, на 58-й Анте Будимир реализовал пенальти.

После этой игры «Осасуна» идет на 7-м месте (32 балла), «Реал» лидирует (51 пункт).

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:49
Притормозили Реал и Атлетико!
Барсу потянула на себя судейская дудочка!)
hy3tm4xvr25s
hy3tm4xvr25s ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 10:10
Главный союзник , стал главным врагом 👀
emgwer8yu63j
emgwer8yu63j ответ Энди Болд (раскрыть)
сегодня в 10:07
Ты перепутал. Последние лет 10 Реал платит.
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 08:47
Не хочешь чтобы засудили, побеждай нокаутом.
Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
сегодня в 08:20
Повезло Реалу, спасли очко в противостоянии с Осасуной
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 06:10
Так я об этом и говорю. В отдельно взятом матче Осасуна с Барселоной играла как топ-клуб. Значит голы им от Месси ещё ценнее, так ведь?)
амурец
амурец
сегодня в 01:21
Да уж, судейство в этом матче вопрос отдельный,
3ton
3ton
сегодня в 00:05
    qvwah8ns5cjd
    qvwah8ns5cjd
    вчера в 23:57
    Реал колбасит этот сезон, не хватает сыгранности и стабильности
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 23:54
    Реал опять теряет очки - это точно.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 23:28, ред.
    По Мбаппе (как и обещал, его настала очередь)...
    Гляжу сегодня на него, вот всё при нём: скорость, удары с обеих ног, атлетизм, координация, сила, выносливость... НО! Не Месси это. Как ни крути, как не притягивай за уши безмерный талант "лягушонка", но Месси - это Месси.

    Месси бы сегодня при счёте 1:1 стопроцентно в концовке матча отдал передачу, либо исполнил парашют и сделал бы счёт 1 : 2, а не стрелял, как Мбаппе с острого угла - на силу.
    Энди Болд
    Энди Болд
    вчера в 23:14
    Глядя на судейство в Ла Лиге, понятно почему Барселона платила судьям. Проще заплатить чем смотреть на такое.
    ABir
    ABir
    вчера в 23:05
    Что-то Реал бросает в последних матчах из огня, да в полымя.
    Agamaga___05
    Agamaga___05 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 22:56
    В похожую ситуацию попадал Суарес за "негро" в адрес Эвра.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 22:55, ред.
    ты наверно, забыл, как играют в английской лиге)))
    здесь много борьбы, мужской борьбы))и судьи оливеры редко свистят.
    эти оливеры дают игрокам играть.
    Agamaga___05
    Agamaga___05 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
    вчера в 22:54
    Барселона за два матча занесла 9 голов в ворота Реала.
    Барселона всё может!
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 22:52
    у джуда какой то детский лепет оправданий.
    это выкрики нецензурщины у него не впервые. и в последние 3 матча постоянно унижает судей сквернословией. его многократно простили!
    возможно, в его кругу общения это нормально так говорит между собой,
    но есть спортивная этика. и в регламенте четко указано.
    джуд сам себе сказал тов))
    судья значит, лжесвидетельствует?!
    Agamaga___05
    Agamaga___05 ответ Xrenobus (раскрыть)
    вчера в 22:51
    Это все пафос! Реал без Ла Лиги ничего не стоит. Они никому не нужны в остальных лигах. А свою Лигу уважать не научились. Не могут выдержать честной конкуренции с Барселоной.
    Agamaga___05
    Agamaga___05
    вчера в 22:48
    Ла Лига должна исключить Реал Мадрид, дать им возможность 10 лет поиграть в АПЛ, чтобы они поняли, что им там ничего не светит.
    Пусть подумают над своим поведением, над поведением своих игроков для которых всякие грязные слова - это норма. Я давно заметил, что как только Реал получает гол в свои ворота, болельщики сливок начинают показывать средний палец. Это что за привычка?
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    вчера в 22:47
    Я не смотрел матч, но удаление Джуда меня не удивило почему-то. Совсем недавно же была новость, что его могут на пару матчей дисквалифицировать за оскорбление судьи, сегодня походу не стали щадить и он получил свою красную карточку.. считай, что повезло, если пропустит только один матч)
    Ну и результат сегодняшнего матча порадовал)
    Надеюсь Барселона воспользуется осечкой! Удачи каталонцам
    Xrenobus
    Xrenobus ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 22:43
    Какая на... АПЛ??? Если Реал хочет в Англию, то там должен начинать с самого низшего дивизиона.
    Sкрудж
    Sкрудж ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 22:33
    Я оставил комментарий по поводу "абсурдного пенальти" и аргументировал , что пенальти вполне себе имеет место быть. Матч не смотрел , поэтому другие моменты комментировать не буду . Посмотрел записи видео пенальти и удаления после прочтения вот здесь .комментариев . Есть ещё вопросы у вас ? Признаёте что пеналь был ? Про остальное судить не буду не видел.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 22:30
    Главный конкурент Реала в последнее время
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 22:29
    Конечно же мы понимаем, что этого не будет.
    Но представьте, как бы далеко отстала Ла Лига от АПЛ, если б Реал Мадрид в действительности перешёл в АПЛ))
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 22:26
    🎙 Послематчевое интервью Карло Анчелотти:
    Мне не хочется лишний раз об этом говорить. Все видели, что к просмотру VAR прибегали только в нашей зоне, а в их — нет.
    Думаю, Беллингем был удалён, потому что судья не понял его английский. Кажется, рефери нервничал. Джуд сказал: «Если это фол, то это пенальти, н***й». Беллингем ничего не сделал, чтобы заслужить красную карточку. Эти слова на испанском не значат ничего оскорбительного.
    ❓Вы должны поговорить с Беллингемом?
    Нет, мне следует разговаривать с этим судьёй.
    Замен не было, потому что Модрич и Камавинга играли очень хорошо. Мне понравилась команда сегодня. Атакующее трио было очень опасно, даже если нас было всего десять человек.
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Sкрудж (раскрыть)
    вчера в 22:25
    А почему не пишешь про моменты в штрафной площади Осасуны, которых вообще ВАР не смотрел?
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 22:22
    Появились новые подробности. Судья оказывается вообще поплыл. Джуд оказывается вообще не к нему обращался, когда сказал нецензурные слова.
    А так, то что ты говоришь, я поддерживаю, если эти правила будут применяться ко всем, а не отдельно взятым игрокам
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
    вчера в 22:18
    "в отдельно взятом матче" знаешь что значит?
    ssspartak
    ssspartak
    вчера в 22:09
    Такими темпами Осасуна и до еврокубков дотянется.
    Agamaga___05
    Agamaga___05 ответ Incredullous (раскрыть)
    вчера в 22:07
    Золотая эпоха Барселоны связана исключительно с воспитанниками и с воспитанником Гвардиолой!
    Барселона никогда не забивала два гола из офсайда в ЛЧ. Никогда не получала пенальти за попадания мяча в спину!
    Та Барселона выносила Реал в одну калитку спокойно.
    Гость
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