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«Марсель» отправил пять мячей в ворота «Сент-Этьена»

вчера, 21:02
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель5 : 1Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-ЭтьенМатч завершен

«Марсель» разгромил «Сент-Этьен» в 22-м туре Лиги 1 (5:1).

Амин Гуири вывел хозяев поля вперед на 27-й минуте, Мэйсон Гринвуд удвоил преимущество команды на 50-й, реализовав пенальти. Амир Мурильо на 58-й увеличил разрыв в счете, на 60-й Гуири оформил дубль. Адриен Рабьо на 77-й забил пятый гол «Олимпика». Лукас Стассин на 79-й отыграл один из мячей.

После этой игры «Марсель» идет на 2-м месте (46 очков), «Сент-Этьен» находится на 16-й строчке (18 пунктов).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:05
если получается, почему бы не позабивать ?!
lotsman
lotsman
вчера в 22:39
Порезвился Марсель, на радость болельщикам.)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:29
мда...Сент Этьен пока аутсайдер Лиги 1.
лишь бы не вылетели.
shlomo
shlomo
вчера в 21:28
Второй период это просто феерия...
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:22
Марсельцы вдоволь "повеселились"...)
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