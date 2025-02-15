«Марсель» отправил пять мячей в ворота «Сент-Этьена»

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вчера, 21:02

«Марсель» разгромил «Сент-Этьен» в 22-м туре Лиги 1 (5:1).

Амин Гуири вывел хозяев поля вперед на 27-й минуте, Мэйсон Гринвуд удвоил преимущество команды на 50-й, реализовав пенальти. Амир Мурильо на 58-й увеличил разрыв в счете, на 60-й Гуири оформил дубль. Адриен Рабьо на 77-й забил пятый гол «Олимпика». Лукас Стассин на 79-й отыграл один из мячей.

После этой игры «Марсель» идет на 2-м месте (46 очков), «Сент-Этьен» находится на 16-й строчке (18 пунктов).