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Антон Миранчук: «Мне нужно ещё время, чтобы показывать максимум»

вчера, 10:57
СьонЛоготип футбольный клуб Сьон2 : 1Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрихМатч завершен

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук прокомментировал источнику победу над «Цюрихом» (2:1) в матче 24-го тура швейцарской Суперлиги.

Российский футболист отметился решающим голом на 39-й минуте.

Важные три очка. Рад, что выиграли дома перед фанатами. Надеюсь, что эта победа будет вести нас вперёд.

О своём голе

Я почувствовал, был хороший навес, потом удар. Мяч пришёл ко мне, и я забил. Нужно было попасть. Счастлив, что удалось отличиться. Мне было важно войти в ритм. Во время сборов болел, потом потерял немного времени. Сейчас возвращаюсь в строй, получаю игровые минуты. Чувствую физически и ментально себя лучше.

Был долгий процесс понимания того, что хочет тренер. Было не так просто. Нет такого, что ты приходишь и сразу всё начинаешь понимать. Надеюсь, что начал понимать, ха-ха. На тренировках мы разговариваем с ребятами, проживаем моменты. Это помогает! Причём и вне поля. Так что адаптация проходит хорошо.

Иногда на тренировках мы пробуем разные схемы. Для меня нет разницы, где играть. Я готов выступать на любой позиции. Иногда мы играем длинными забросами. Прошу партнёров давать пас на открытого игрока, если есть такая возможность. Это показывает, что я просто хочу играть с мячом и всё. Я сыграл 13 матчей. Мне нужно ещё время, чтобы показывать максимум. С женой тоже адаптируемся. Всё хорошо здесь.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:47
надо прибавлять, заметно прибавлять !
48c4ennxerme
48c4ennxerme
вчера в 15:45
Антоха потерянный для нас игрок, за пол года не адаптировался в футболе ,для профессионала это не отмазка, а главное про жену не забыл ,которая ещё не привыкла,но к хорошему быстро привыкнет
lotsman
lotsman
вчера в 12:22
Ещё нужно время? Слишком долго ты адаптируешься. Времени может не хватить.)
vsbnkr4ssh4m
vsbnkr4ssh4m
вчера в 11:15
В таком возрасте разговоры о времени уже неуместны.
Гость
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