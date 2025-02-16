Антон Миранчук: «Мне нужно ещё время, чтобы показывать максимум»

Полузащитник «Сьона» прокомментировал источнику победу над «Цюрихом» (2:1) в матче 24-го тура швейцарской Суперлиги.

Российский футболист отметился решающим голом на 39-й минуте.

Важные три очка. Рад, что выиграли дома перед фанатами. Надеюсь, что эта победа будет вести нас вперёд.

О своём голе

Я почувствовал, был хороший навес, потом удар. Мяч пришёл ко мне, и я забил. Нужно было попасть. Счастлив, что удалось отличиться. Мне было важно войти в ритм. Во время сборов болел, потом потерял немного времени. Сейчас возвращаюсь в строй, получаю игровые минуты. Чувствую физически и ментально себя лучше.

Был долгий процесс понимания того, что хочет тренер. Было не так просто. Нет такого, что ты приходишь и сразу всё начинаешь понимать. Надеюсь, что начал понимать, ха-ха. На тренировках мы разговариваем с ребятами, проживаем моменты. Это помогает! Причём и вне поля. Так что адаптация проходит хорошо.

Иногда на тренировках мы пробуем разные схемы. Для меня нет разницы, где играть. Я готов выступать на любой позиции. Иногда мы играем длинными забросами. Прошу партнёров давать пас на открытого игрока, если есть такая возможность. Это показывает, что я просто хочу играть с мячом и всё. Я сыграл 13 матчей. Мне нужно ещё время, чтобы показывать максимум. С женой тоже адаптируемся. Всё хорошо здесь.