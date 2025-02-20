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Стали известны детали перехода Глебова из «Ростова» в «Динамо»

сегодня, 10:25

В течение сегодняшнего дня «Ростов» и «Динамо» планируют официально оформить переход полузащитника Данила Глебова.

По итогам переговоров, состоявшихся вчера вечером, стороны договорились о сумме трансфера, которая может достичь 9 миллионов евро.

Из них 7 миллионов евро гарантированы: 5 миллионов будут выплачены сразу, а 2 миллиона – летом. Дополнительный миллион евро «Ростов» получит при выполнении Глебовым определённого количества матчей в составе «Динамо». Еще миллион будет выплачен в случае победы «Динамо» в чемпионате или Кубке страны.

Глебов находится в Москве, где в одной из клиник вчера успешно прошёл медобследование.

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Все комментарии
KSY24
KSY24
сегодня в 12:40
На понижение пошел
112910415
112910415
сегодня в 10:49
ура, жизнь удалась
v96jg269gszw
v96jg269gszw
сегодня в 10:41
Всё у них денег нет, а такие бабки за посредственность отваливают.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:31
Сошлись в цене))
Гость
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