Стали известны детали перехода Глебова из «Ростова» в «Динамо»

В течение сегодняшнего дня «Ростов» и «Динамо» планируют официально оформить переход полузащитника Данила Глебова.
По итогам переговоров, состоявшихся вчера вечером, стороны договорились о сумме трансфера, которая может достичь 9 миллионов евро.
Из них 7 миллионов евро гарантированы: 5 миллионов будут выплачены сразу, а 2 миллиона – летом. Дополнительный миллион евро «Ростов» получит при выполнении Глебовым определённого количества матчей в составе «Динамо». Еще миллион будет выплачен в случае победы «Динамо» в чемпионате или Кубке страны.
Глебов находится в Москве, где в одной из клиник вчера успешно прошёл медобследование.