Стали известны детали перехода Глебова из «Ростова» в «Динамо»

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сегодня, 10:25

В течение сегодняшнего дня «Ростов» и «Динамо» планируют официально оформить переход полузащитника .

По итогам переговоров, состоявшихся вчера вечером, стороны договорились о сумме трансфера, которая может достичь 9 миллионов евро.

Из них 7 миллионов евро гарантированы: 5 миллионов будут выплачены сразу, а 2 миллиона – летом. Дополнительный миллион евро «Ростов» получит при выполнении Глебовым определённого количества матчей в составе «Динамо». Еще миллион будет выплачен в случае победы «Динамо» в чемпионате или Кубке страны.

Глебов находится в Москве, где в одной из клиник вчера успешно прошёл медобследование.