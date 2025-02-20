«Крузейро» хочет убедить Перейру перейти в «Зенит»

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сегодня, 08:55

Агент, полузащитника «Крузейро» , Эдуардо Малуф провел встречу с руководителями бразильского клуба Александром Маттосом и Педро Лоренсо.

В ходе встречи клуб выразил заинтересованность в реализации трансфера Перейры в «Зенит», мотивируя это желаемой суммой сделки и ранее озвученным игроком стремлением к выступлению за рубежом.

Несмотря на готовность документов по сделке, Матеус пока не дал ответа. Ситуацию осложняет то, что скоро жена игрока должна родить.

Ранее стало известно, что «Зенит» договорился с «Крузейро» о переходе 28-летнего хавбека за 20 млн евро с учетом бонусов.