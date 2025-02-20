Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Крузейро» хочет убедить Перейру перейти в «Зенит»

сегодня, 08:55

Агент, полузащитника «Крузейро» Матеуса Перейры, Эдуардо Малуф провел встречу с руководителями бразильского клуба Александром Маттосом и Педро Лоренсо.

В ходе встречи клуб выразил заинтересованность в реализации трансфера Перейры в «Зенит», мотивируя это желаемой суммой сделки и ранее озвученным игроком стремлением к выступлению за рубежом.

Несмотря на готовность документов по сделке, Матеус пока не дал ответа. Ситуацию осложняет то, что скоро жена игрока должна родить.

Ранее стало известно, что «Зенит» договорился с «Крузейро» о переходе 28-летнего хавбека за 20 млн евро с учетом бонусов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Зенит» предлагал 25 млн евро за полузащитника «Коринтианса»
Сегодня, 08:47
ЦСКА отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к Мусаеву
Вчера, 21:50
Саласар хочет получать в «Спартаке» 3 млн евро в год
Вчера, 15:21
«Глебов не такой супер-пупер футболист». Капитан «Ростова» отправляется покорять столицу
Вчера, 14:57Roman Novikov в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии7
Слухи«Ахмат» подпишет полузащитника из второй Бундеслиги
Вчера, 13:46
Слухи«Факел» подпишет Пуси из азербайджанского клуба «Шамахи»
Вчера, 13:31
Сортировать
Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 09:40
Пусть забирают
adekvat
adekvat
сегодня в 09:29
Клуб наварится понятно, но если сам не хочет зачем он нужен.
e9265r4a9ex2
e9265r4a9ex2
сегодня в 09:24
Хотят заработать на нём,а он в отказ идёт
nka9s3vvd6e8
nka9s3vvd6e8
сегодня в 09:13
Его жене будет холодно в Петербурге.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:12
Одного убеждения наверное будет мало... тут денежку давай, да еще и не маленькую...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 