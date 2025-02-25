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В «Рубине» объяснили отсутствие трансферов в зимнее окно

вчера, 14:57

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов объяснил, почему казанцы зимой не сделали ни одного приобретения.

Всё очень просто. Трансферная работа идёт круглый год: и во время окна, и после его закрытия. Не берутся же футболисты просто ради того, чтобы взять для количества. Надо брать тех, кто соответствует соотношению цена/качество. Поэтому трансферное окно прошло вот так.

Ранее сообщалось, что «Рубин» не сумел арендовать защитника «Зенита».

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Рубин
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 16:52
Объяснение вполне внятное и логичное.
Покупать абы кого , как делают ряд ведущих клубов, а потом не знают, как от них избавиться- для Рубина не подходит: там в руководстве, по всей видимости, дураков нет.
jv5ytfv2bhjy
jv5ytfv2bhjy
вчера в 15:47
Денег нет
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:09
Зима , холодно , чего ж "окно" зря распахивать...)
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:04
Под каждого тренера свой состав...
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