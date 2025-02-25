В «Рубине» объяснили отсутствие трансферов в зимнее окно

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов объяснил, почему казанцы зимой не сделали ни одного приобретения.
Всё очень просто. Трансферная работа идёт круглый год: и во время окна, и после его закрытия. Не берутся же футболисты просто ради того, чтобы взять для количества. Надо брать тех, кто соответствует соотношению цена/качество. Поэтому трансферное окно прошло вот так.
Ранее сообщалось, что «Рубин» не сумел арендовать защитника «Зенита».
Покупать абы кого , как делают ряд ведущих клубов, а потом не знают, как от них избавиться- для Рубина не подходит: там в руководстве, по всей видимости, дураков нет.
Покупать абы кого , как делают ряд ведущих клубов, а потом не знают, как от них избавиться- для Рубина не подходит: там в руководстве, по всей видимости, дураков нет.