Оцениваем новый формат Лиги чемпионов. Первый сезон богат на сенсации и критику

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сегодня, 19:58

Президенту УЕФА всё нравится.

Субъективное «нравится» и «не нравится» важно, но важнее, стала ли Лига чемпионов в новом формате хуже? Ответ однозначный – не стала. При этом имеет свои минусы. А вот у президента Чеферина не было шансов оценить Лигу чемпионов негативно. Словенский бывший юрист набил карманы благодаря турниру. Теперь заявил, что слышат только положительные отзывы. Более того, считает, что 99 % фанатов довольны новым форматом. А по нашему опросу 48 % проголосовавших заявили, что им не нравится новый формат Лиги чемпионов. При этом 29 % выбрали вариант «стало интереснее». Также 23 % заявили, что смена формата не важна. Любопытная позиция. Интересно узнать веские аргументы тех, кому не нравится.

Ведь плей-офф остался, а стадию с квартетами плохо смотрели. Люди помнят матчи клубов РПЛ , когда те играли в Лиге чемпионов. И не успевали оценивать остальные поединки. Многим не нравится Лига чемпионов, поскольку там нет любимой местной команды? Это не проблема турнира, а остальные плюсы сохранены. Новый формат не означал глобальную перемену, как было, когда в Кубок чемпионов запустили не только чемпионов. Сейчас, добавив в основную сетку победителей из стран с низким рейтингом УЕФА , подаришь пятерке из топ-5 слишком легкий забег. А вот «Ливерпуля» и «Барселоны» в такой Лиге чемпионов не было бы. А они выиграли общий этап. Прошло достаточно матчей, чтобы оценить новый формат.

Причины негативных оценок

Выросли нагрузки. Футболисты жаловались до начала турнира и продолжают сейчас. Новый формат с общим раундом стал сложнее для игроков. Дело не только в дополнительных матчах. Например, если будущий финалист был ниже 8-го места, то сыграет вместо 13 матчей 17. Дело также в условии, что на общем этапе восемь разных соперников. Получается четыре выездных поединка вместо трех, надо изучить девять разных соперников, чтобы попасть в 1/8 финала. Футболисты не любят учиться. Многие видные клубы уже недооценили соперников.

Нелюбовь к новизне. Тяжело выдумать, почему новый формат хуже старого. Было три разных соперника, которые могли оказаться намного ниже классом. Сейчас восемь, причем минимум двое очень близки по мастерству. А ещё две команды точно из высшей лиги. Но запутанность и новизна вызвали отторжение, что очевидно. Есть ли в негативе рациональное зерно? Чем формат, где после четырех туров всё было ясно, лучше формата, где в последнем туре решалась судьба серьезных команд? Нелюбовь к новизне не должна ослеплять при оценках.

Проигрывают гранды. Среди фанатов футбола намного больше фанатов «Реала», чем «Жироны». Больше фанатов «Милана», чем «Лейпцига». Всем плевать, сколько раз в ЛЧ проиграли «Жирона» и «Лейпциг». Но большинство болеет за грандов. А в новом формате части богатых клубов стало сложнее. Следовательно, фанаты «Реала» и «Манчестер Сити» смотрели на поражения, что вызвало их негатив. А негатив ведет к разговорам о плохом формате. У Гвардиолы было 26 матчей в Лиге чемпионов без поражений в основное время, но серию прервали.

Причины позитивных оценок

Больше крутых матчей. Центральных игр стало намного больше. Только «Манчестер Сити» уже играл с «Реалом», ПСЖ и «Интером» до вылета. Встречались «Милан» и «Ливерпуль», «Арсенал» и ПСЖ , «Реал» и «Боруссия», «Барселона» и «Бавария». Список можно продолжать. Поединков между двумя сильными соперниками стало намного больше. Причем всегда новизна, ведь на общем этапе в восьми турах ни одного повторения в парах. А когда команды встречаются снова в плей-офф, как «Барселона» и «Бенфика», то за плечами у них перестрелка 5:4.

Достаточно сенсаций. «Астон Вилла» обыграла «Баварию». «Лилль» победил «Реал». У «Манчестер Сити» поражение от «Ювентуса». Не сенсация, но сюрприз. «Барселона» била «Баварию», а «Монако» обыгрывал каталонцев. ПСЖ едва не вылетел, прежде чем разбить «Брест» в плей-офф. Кстати, те матчи обманчивые. У аутсайдера были моменты, а парижанам повезло с реализацией. Погромы были и в старом формате. И многие голевые рекорды поставили до реформы. Зато теперь «Фейеноорд» побил «Милан», а ПСВ – «Ювентус».

Короче зимняя спячка. В прошлом сезоне шестой тур сыграли 13 декабря, а вернулись 13 февраля. Лиги чемпионов не было 2 месяца. Сейчас восьмой тур прошел 11 декабря, а вернулись 21 января. Перерыв стал меньше на две недели, а матчей больше на четыре. То есть раньше и паузы между турами были дольше. Многие привыкли, что зимой мало большого футбола, только национальные чемпионаты. Сейчас многие провели по четыре матча в новом году. В том числе такие команды, как «Реал» и «Бавария». А это деньги, которые так нужны грандам.

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