Хаби Алонсо – лучший молодой тренер мира. В футболе новая эра самобытных наставников

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сегодня, 16:47

Некоторые весной могут стать чемпионами.

Все люди в этом разговоре сменили место работы недавно. Из-за этого вряд ли стоит составлять рейтинг. Вчера португалец Аморим был человеком с шестью трофеями и прекрасной игрой в «Спортинге». А сегодня Рубен страдает вместе с МЮ . Не из-за бездарности, а потому что это тренерская доля. Молодые тренеры – не старше 45 лет включительно, становятся важнее в футбольном мире. О них нужно говорить. Для удобства на категории, чтобы вспомнить больше талантов. Охватим успешных, проблемных, кризисных и свободных специалистов.

Успешные

Алонсо (43 года), Нагельсманн (37 лет), Ираола (42 года), Компани (38 лет), Фариоли (35 лет), Топпмёллер (44 года), Шустер (39 лет), Мусаев (41 год).

Внушительный список. Здесь тренер сборной Германии Нагельсманн. Один из немногих, кому нет 40 лет. Готовится к ЧМ -2026, хотя сначала будет финальная часть Лиги наций. Алонсо выделяется, ведь «Байер» объективно хорош. Хотя может отдать свою «салатницу» ещё более молодому наставнику Компани из «Баварии». А в Нидерландах на первой строчке юный итальянец Фариоли, вернул «Аяксу» силу. Топпмёллер и Шустер – наставники «Айнтрахта» и «Фрайбурга», мечтают о местах в зоне Лиги чемпионов в Бундеслиге. Наконец, Ираола один из лучших тренеров в АПЛ , ведь его «Борнмут» удивил классной игрой и хорошими результатами. Также глупо не включить Мусаева. Когда-то наставник «Краснодара» играл в Лиге чемпионов, а сейчас пробует принести «горожанам» первое чемпионство в истории. Учитывая скованные ресурсы, Мусаев заслужил упоминание.

Проблемные

Артета (42 года), Мареска (45 лет), Хёнесс (42 года), Мотта (42 года), Хюрцелер (31 год), Ван Перси (41 год), Де Дзерби (45 лет), Хиральдес (36 лет), Палладино (40 лет), Фабрегас (37 лет).

Кто-то создаёт проблемы для своих команд, кто-то их просто не успевает решать. Или ограничен в ресурсах. В любом случае список тоже шикарный. Здесь тренеры «Арсенала», «Челси», «Фиорентины» и «Фейеноорда». Они играют в разных еврокубках. Ван Перси назначили в клуб из Роттердама лишь вчера, «Милан» прошли без Робина. В «Херенвене» знаменитый форвард выступал не очень сильно. Зато молодой тренер, как Де Дзерби. У «Марселя» хватает осечек, они не выдержали гонку за ПСЖ . Мареска тоже покатился вниз, не станет чемпионом Англии с «Челси». У Мотты хватает проблем в «Ювентусе». Вылетели из Лиги чемпионов от ПСВ . Хёнесс из «Штутгарта» покинул престижный турнир ещё раньше. Хиральдес из «Сельты» не летает высоко, зато пока держится за новую должность. Как и наставник «фиалок» Палладино, нахватавшись поражений. А вот Сеск Фабрегас, наставник «Комо», после серии неудач сначала огорчил «Фиорентину», а затем обыграл «Наполи». Наконец, самый юный во всём списке – 31-летний Хюрцеллер из «Брайтона», по-прежнему играет с перепадами. «Чайки» то влетают 7:0 «Ноттингем Форест», то обыгрывают «Челси» дважды подряд, причём 3:0 в АПЛ . Хюрцеллер ищет свой путь, экспериментирует и часто неоправданно рискует.

Кризисные

Аморим (40 лет), МакКенна (38 лет), Стилл (32 года), Вернер (36 лет).

Понятно, что возрастных наставников в глубоком кризисе больше, поскольку их в целом намного больше. А среди молодёжи в наибольшую передрягу попал Аморим. «Манчестер Юнайтед» плохо воспринял его футбол. Команда после намного более опытного тен Хага «поплыла», ведь Эрик заложил фундамент нынешних поражений. Хорошо, что есть кубковые турниры, там Аморим мечтает отыграться за неудачи в АПЛ . Но в чемпионате Англии запомнился сидящим у бровки, закрыв лицо руками. Однажды показалось, что Аморим на скамейке для запасных молился. Против «Эвертона» его команда отыгралась с 0:2, мольбы услышаны. Вот только «ириски» не тот соперник, ничья против которого делает тренера «Манчестер Юнайтед» любимцем публики. Желаем Амориму выплыть, ведь не он бросил великий клуб в бассейн с акулами. Кроме Рубена, можно отметить страдания МакКенны в «Ипсвиче». Команда идёт на вылет из АПЛ , а талантливый Киран выиграл один раз в последних десяти турах. В отличие от тёзки – актера Кирана Калкина, который собирает награды и ждёт «Оскар», МакКенна ждёт, чем закончится его отчаянная битва. Скорее всего, «Вулверхэмптон» не позволит себя обогнать. Уилл Стилл, названный словно герой боевиков с Брюсом Уиллисом, в 32 года входит в список самых талантливых английских тренеров. Работает с «Лансом», но ему не везёт. Команду, которая недавно была второй во Франции и играла в Лиге чемпионов, подводит реализация. Отдали Хусанова «Манчестер Сити», проиграли в Лиге 1 трижды подряд. Стилл пока не уволен, но с такими результатами Стилла не позовут в АПЛ . А Вернера из «Вердера» не возьмут в более сильный клуб, если не исправит ситуацию в Бундеслиге. Бременцы выиграли в одном матче из последних восьми. Оле давно в команде, надо быстро исправить ситуацию.

Свободные

Терзич (42 года), Тедеско (39 лет), Хави (45 лет), Шахин (36 лет), О’Нил (41 год), Лейндерс (42 года).