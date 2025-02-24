Хаби Алонсо – лучший молодой тренер мира. В футболе новая эра самобытных наставников

Некоторые весной могут стать чемпионами.
Все люди в этом разговоре сменили место работы недавно. Из-за этого вряд ли стоит составлять рейтинг. Вчера португалец Аморим был человеком с шестью трофеями и прекрасной игрой в «Спортинге». А сегодня Рубен страдает вместе с МЮ. Не из-за бездарности, а потому что это тренерская доля. Молодые тренеры – не старше 45 лет включительно, становятся важнее в футбольном мире. О них нужно говорить. Для удобства на категории, чтобы вспомнить больше талантов. Охватим успешных, проблемных, кризисных и свободных специалистов.
Успешные
Алонсо (43 года), Нагельсманн (37 лет), Ираола (42 года), Компани (38 лет), Фариоли (35 лет), Топпмёллер (44 года), Шустер (39 лет), Мусаев (41 год).
Внушительный список. Здесь тренер сборной Германии Нагельсманн. Один из немногих, кому нет 40 лет. Готовится к ЧМ-2026, хотя сначала будет финальная часть Лиги наций. Алонсо выделяется, ведь «Байер» объективно хорош. Хотя может отдать свою «салатницу» ещё более молодому наставнику Компани из «Баварии». А в Нидерландах на первой строчке юный итальянец Фариоли, вернул «Аяксу» силу. Топпмёллер и Шустер – наставники «Айнтрахта» и «Фрайбурга», мечтают о местах в зоне Лиги чемпионов в Бундеслиге. Наконец, Ираола один из лучших тренеров в АПЛ, ведь его «Борнмут» удивил классной игрой и хорошими результатами. Также глупо не включить Мусаева. Когда-то наставник «Краснодара» играл в Лиге чемпионов, а сейчас пробует принести «горожанам» первое чемпионство в истории. Учитывая скованные ресурсы, Мусаев заслужил упоминание.
Проблемные
Артета (42 года), Мареска (45 лет), Хёнесс (42 года), Мотта (42 года), Хюрцелер (31 год), Ван Перси (41 год), Де Дзерби (45 лет), Хиральдес (36 лет), Палладино (40 лет), Фабрегас (37 лет).
Кто-то создаёт проблемы для своих команд, кто-то их просто не успевает решать. Или ограничен в ресурсах. В любом случае список тоже шикарный. Здесь тренеры «Арсенала», «Челси», «Фиорентины» и «Фейеноорда». Они играют в разных еврокубках. Ван Перси назначили в клуб из Роттердама лишь вчера, «Милан» прошли без Робина. В «Херенвене» знаменитый форвард выступал не очень сильно. Зато молодой тренер, как Де Дзерби. У «Марселя» хватает осечек, они не выдержали гонку за ПСЖ. Мареска тоже покатился вниз, не станет чемпионом Англии с «Челси». У Мотты хватает проблем в «Ювентусе». Вылетели из Лиги чемпионов от ПСВ. Хёнесс из «Штутгарта» покинул престижный турнир ещё раньше. Хиральдес из «Сельты» не летает высоко, зато пока держится за новую должность. Как и наставник «фиалок» Палладино, нахватавшись поражений. А вот Сеск Фабрегас, наставник «Комо», после серии неудач сначала огорчил «Фиорентину», а затем обыграл «Наполи». Наконец, самый юный во всём списке – 31-летний Хюрцеллер из «Брайтона», по-прежнему играет с перепадами. «Чайки» то влетают 7:0 «Ноттингем Форест», то обыгрывают «Челси» дважды подряд, причём 3:0 в АПЛ. Хюрцеллер ищет свой путь, экспериментирует и часто неоправданно рискует.
Кризисные
Аморим (40 лет), МакКенна (38 лет), Стилл (32 года), Вернер (36 лет).
Понятно, что возрастных наставников в глубоком кризисе больше, поскольку их в целом намного больше. А среди молодёжи в наибольшую передрягу попал Аморим. «Манчестер Юнайтед» плохо воспринял его футбол. Команда после намного более опытного тен Хага «поплыла», ведь Эрик заложил фундамент нынешних поражений. Хорошо, что есть кубковые турниры, там Аморим мечтает отыграться за неудачи в АПЛ. Но в чемпионате Англии запомнился сидящим у бровки, закрыв лицо руками. Однажды показалось, что Аморим на скамейке для запасных молился. Против «Эвертона» его команда отыгралась с 0:2, мольбы услышаны. Вот только «ириски» не тот соперник, ничья против которого делает тренера «Манчестер Юнайтед» любимцем публики. Желаем Амориму выплыть, ведь не он бросил великий клуб в бассейн с акулами. Кроме Рубена, можно отметить страдания МакКенны в «Ипсвиче». Команда идёт на вылет из АПЛ, а талантливый Киран выиграл один раз в последних десяти турах. В отличие от тёзки – актера Кирана Калкина, который собирает награды и ждёт «Оскар», МакКенна ждёт, чем закончится его отчаянная битва. Скорее всего, «Вулверхэмптон» не позволит себя обогнать. Уилл Стилл, названный словно герой боевиков с Брюсом Уиллисом, в 32 года входит в список самых талантливых английских тренеров. Работает с «Лансом», но ему не везёт. Команду, которая недавно была второй во Франции и играла в Лиге чемпионов, подводит реализация. Отдали Хусанова «Манчестер Сити», проиграли в Лиге 1 трижды подряд. Стилл пока не уволен, но с такими результатами Стилла не позовут в АПЛ. А Вернера из «Вердера» не возьмут в более сильный клуб, если не исправит ситуацию в Бундеслиге. Бременцы выиграли в одном матче из последних восьми. Оле давно в команде, надо быстро исправить ситуацию.
Свободные
Терзич (42 года), Тедеско (39 лет), Хави (45 лет), Шахин (36 лет), О’Нил (41 год), Лейндерс (42 года).
Терзич менее года назад играл в финале Лиги чемпионов с «Боруссией». А теперь в списке безработных молодых наставников вместе с Шахином, который его заменил. Нури не справился, не хватило опыта. Хотя наставник любопытный. Осталось выбить из себя спесь, ведь мешает. Тедеско пытался в сборной Бельгии действовать методами молодого Моуриньо. Распугал звёзд, Куртуа временно завершал карьеру в сборной. Теперь Доменико уволен, а Тибо хочет вернуться. Куда отправится Тедеско? Может найти клуб в топ-5. Слишком молод, чтобы отчаиваться после неудачи с Бельгией. Хави тоже слишком молод, чтобы нигде больше не работать тренером. Чемпион Испании покинул «Барселону», хотя Лапорта объявил, что наставник останется. Хави погорел на честности. Эрнандес в интервью сказал, что у «Барселоны» нет денег. Все это знают, а Лапорта взбесился и уволил легенду клуба. В списке много эмоциональных людей. И достаточно тех, кто недавно уволен. О’Нил покинул «Вулверхэмптон» в декабре. Бывший помощник Клоппа в «Ливерпуле» Пеп Лейндерс так часто огорчал боссов «Зальцбурга», что не стали ждать, когда Юрген возглавит корпорацию футбольных клубов «Ред Булл». Убрали голландца раньше. Список подсказывает, что часто молодые тренеры страдают, когда демонстрируют сложный характер. Старикам чаще прощают наглость. В Бергамо все привыкли к чудачествам Гасперини. Хотя даже тифози не выдержали нападок на беднягу Лукмана, заставили тренера извиняться. Шахин, Хави или Тедеско, если много спорят с боссами и проявляют заносчивость с игроками, быстро остаются без работы. Но вернутся, как непростой в общении Лейндерс. Именно из-за характера «Ливерпуль» доверили не Пепу, а другому голландцу Слоту. Наставник лидеров АПЛ сам был в категории молодых тренеров, сейчас Арне лишь 46 лет.
Я думаю, что многие репортеры, которые работают в сфере футбола - это те, кто создает образы. Зачем они создают образы? Чтобы их прочитало больше людей, чтобы они зарабатывали больше. Людям интересно читать о тренере, который не проигрывал на протяжении +50 игр, но их не интересует, почему это так? Вероятно, это будет интересно немногим экспертам, разбирающимся в футболе.
То же самое можно сказать и о нынешнем Ливерпуле. Конечно, у них нет серии без поражений, но в Премьер-лиге дела у них идут хорошо. Но по сути у них сейчас нет сильных конкурентов. Аморим точно не конкурент, даже Артете всегда чего-то не хватает... То же самое было и во времена Фергюсона: у него была самая сильная команда из всех, вот почему они так много выиграли. Хотя Фергюсона следует похвалить, потому что на протяжении многих лет он доказывал, что он является победителем.
Я думаю, что многие репортеры, которые работают в сфере футбола - это те, кто создает образы. Зачем они создают образы? Чтобы их прочитало больше людей, чтобы они зарабатывали больше. Людям интересно читать о тренере, который не проигрывал на протяжении +50 игр, но их не интересует, почему это так? Вероятно, это будет интересно немногим экспертам, разбирающимся в футболе.
То же самое можно сказать и о нынешнем Ливерпуле. Конечно, у них нет серии без поражений, но в Премьер-лиге дела у них идут хорошо. Но по сути у них сейчас нет сильных конкурентов. Аморим точно не конкурент, даже Артете всегда чего-то не хватает... То же самое было и во времена Фергюсона: у него была самая сильная команда из всех, вот почему они так много выиграли. Хотя Фергюсона следует похвалить, потому что на протяжении многих лет он доказывал, что он является победителем.
Конечно преувеличен. Но кем, преувеличен- мировой общественностью? Я такого не слыхал. Вероятно, блогер Новиков так считает. Ну тогда- это его личное мнение и не надо писать то, чего не существует в природе. Однако, после того, как топовыми тренерами уже стали Личка и Карпин, а шварц, даже гениальным, я уже ничему не удивляюсь...)))
Конечно преувеличен. Но кем, преувеличен- мировой общественностью? Я такого не слыхал. Вероятно, блогер Новиков так считает. Ну тогда- это его личное мнение и не надо писать то, чего не существует в природе. Однако, после того, как топовыми тренерами уже стали Личка и Карпин, а шварц, даже гениальным, я уже ничему не удивляюсь...)))
То есть, я уважаю его достижения как тренера, самую длинную серию без поражений и все такое, но не все смотрят вглубь. Во-первых, когда у вас лучшая команда в Бундеслиге и у вас нет сильных конкурентов, то такая серия реальна. Но самым важным матчем был финал Лиги Европы против Аталанты, и они сразу же облажались, и непобедимая серия прервалась, когда они столкнулись с сильным на тот момент конкурентом.
В этом сезоне у Алонсо есть шанс доказать свои тренерские способности в Лиге чемпионов, где действительно играют лучшие. Кстати, их первый соперник в плей-офф — «Бавария», которую они любят огорчать.
П.С. Интересно, что забыли об Арне Слоте, он вроде бы тоже молод для тренера — 46 лет и не больше. Правда, он пока ничего не выиграл с топ-клубом, но он темная лошадка, которую, на мой взгляд, недооценивают.
То есть, я уважаю его достижения как тренера, самую длинную серию без поражений и все такое, но не все смотрят вглубь. Во-первых, когда у вас лучшая команда в Бундеслиге и у вас нет сильных конкурентов, то такая серия реальна. Но самым важным матчем был финал Лиги Европы против Аталанты, и они сразу же облажались, и непобедимая серия прервалась, когда они столкнулись с сильным на тот момент конкурентом.
В этом сезоне у Алонсо есть шанс доказать свои тренерские способности в Лиге чемпионов, где действительно играют лучшие. Кстати, их первый соперник в плей-офф — «Бавария», которую они любят огорчать.
П.С. Интересно, что забыли об Арне Слоте, он вроде бы тоже молод для тренера — 46 лет и не больше. Правда, он пока ничего не выиграл с топ-клубом, но он темная лошадка, которую, на мой взгляд, недооценивают.