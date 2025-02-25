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Аморим теряет доверие в клубе. В «Манчестер Юнайтед» тотальные недопонимания

вчера, 13:05
Рубен Аморим

Игроки не уверены в принципах тренера.

Упрямство не идёт на пользу

Аморим приходил вместо тен Хага в период глубокого затяжного кризиса «Манчестер Юнайтед» – казалось, хуже уже быть не может. Может – тогда падение на 14-е место всё же казалось временной просадкой, а теперь это, к ужасу фанатов, постоянная зона обитания команды. Аморим начал работу с посылом – лучше отмучаемся с перестройкой сейчас, чем будем заниматься этим потом. И на фоне 3:0 с «Лестером» и 4:0 с «Эвертоном» в его слова верили – были победы. Но теперь «красные дьяволы» закапываются всё глубже.

С 14-го по 20-й тур одна победа, с 21-го по 26-й – две, до зоны вылета – 13 очков. И дело не только в схеме – хотя переход на три центральных защитника давался тяжело. Игрокам трудно перестроиться на систему португальца без полноценных сборов, плюс подводят периодические ошибки и травмы. Сейчас МЮ вынужден играть сразу без двух ключевых футболистов: Лисандро Мартинеса и Амада Диалло. Аморим, несмотря на это, продолжает гнуть свою линию – и это вызывает уважение. Но лаконично о ситуации высказался экс-футболист «Арсенала» Пол Мерсон:

Рубен Аморим – главная проблема «Манчестер Юнайтед». Его схема с тремя защитниками не работает так, как он задумал. Значит, надо менять. Он не помогает игрокам, он помогает себе, просто продолжая играть так, как привык на протяжении почти всей своей тренерской карьеры.

Они теряются на поле, у них нет нужной подвижности в центре. Так что меняйте тактику! Аморим продолжает выпускать игроков на поле в нерабочей системе, и сейчас они раз за разом терпят неудачи.

Это отражается и на атмосфере в раздевалке. По последним данным, игроки всё меньше верят в успех при Амориме. Нет прогресса в результатах и содержании, группа недовольных игроков даже считает, что периодические победы – следствие скорее мастерства и удачи, чем тактики португальца.

Тренер недоволен действиями клуба

Эксперты отмечают, что тренеру нужны до четырёх трансферных окон, чтобы сформировать состав под свои требования. Вдобавок надо учитывать, что приходил Аморим в команду тен Хага – при голландце «красные дьяволы» играли в «4-2-3-1» с совсем другими установками. Причём Рубен оказался в ловушке. С одной стороны, ему не дали время закончить сезон со «Спортингом» и сразу провернули переход. С другой, за этим должны были последовать трансферы – тренера выдернули посреди сезона, надо же его поддержать. Но летом манкунианцы уже потратили 216 миллионов евро на идеи тен Хага – очередную закупку клуб провести уже не мог.

В итоге ограничились подписанием молодёжи – 20-летнего Патрика Доргу из «Лечче» за 30 млн евро и 18-летнего Эйдена Хевена из молодёжки «Арсенала». Доргу в команду влился – при этом Аморим разочарован тем, как «Манчестер Юнайтед» провёл это трансферное окно. Предполагается, что менеджер был не до конца осведомлён о финансовых проблемах команды, когда приходил туда. В то же время источники из клуба утверждают, что Аморим получил всю необходимую информацию о финансовой ситуации.

Экономия на всём нелепа на фоне трансферов

Особенно комично это смотрится на фоне попыток урезать бюджет. Осенью манкунианцы перестали платить зарплату Фергюсону, который занимал пост всемирного посла клуба – его оклад составлял несколько млн евро в год (кстати, потом ему запретили появляться в раздевалке основы). Потом «красные дьяволы» попросили «Манчестер Сити» подвезти Гарначо и Майну на церемонию вручения «Золотого мяча».

Теперь завхозу «Манчестер Юнайтед» поручили вести учёт коробок с гвоздями, а сотрудникам клуба не разрешают заказывать скотч. Порции еды в клубной столовой урезали, а поварам устраивают выговоры, если те дают добавку. К этому моменту, по слухам, сотрудников клуба вообще лишили бесплатных обедов – оставили только суп с хлебом. Это не коснулось только футболистов, с которыми МЮ оказался на 15-м месте.

Вопрос отставки всплывает сам собой

О «красных дьяволах» говорят в контексте борьбы за выживание – это дно, о которое ударился клуб с великой историей. При текущих вводных манкунианцы точно не покажут чудесное преображение, вернувшись в борьбу за ЛЧ – скорее всего просто останутся без еврокубков. А если продолжат в том же духе, финишируют где-то между «Вест Хэмом» и «Ипсвичем».

Амориму после назначение оказали доверие – и стараются придерживаться той же политики, поскольку боссы сами выбрали тренера и загнали его в такую ситуацию. При этом некоторые игроки не подходят в систему португальца – Зиркзее не показывает необходимый результат, в Хёйлунде, как сообщается, вообще разочарованы (у форварда затяжная безголевая серия) и готовы к переговорам по трансферу, неопытный Йоро часто допускает ошибки.

Менеджер после ничьей с «Эвертоном» отмечает, что текущий сезон надо просто пережить.

Нам нужно брать три очка, нужно доминировать весь матч. Худшее – это то, что мы теряем мяч без давления и не делаем того, что должны. Нам не хватало уверенности. Все, что мы делаем на неделе, мы должны делать лучше в игре.

В данный момент нам нужно сосредоточиться на том, чтобы день за днём идти вперёд. Мы должны пережить этот сезон, а потом уже думать о будущем.

Пережить действительно надо. Только эффективность тренера измеряют победами. Ясно, что Аморим – заложник ситуации, не он виновен в кризисе клуба и финансовых трудностях. Ему приходится работать с ограниченными ресурсами. Но надо понимать, что руководство спокойно рассталось с Эшуортом через полгода после назначения – за топ-функционером буквально гонялись, стараясь перехватить у «Ньюкасла». В МЮ решения чаще всего принимают быстро, поэтому Аморим под прицелом, хочет он этого или нет.

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lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 17:41
Когда в МЮ ОДНОВРЕМЕННО играли Руни, Ван Перси и Ди Мария в нападении (было такое время при Ван Гале!) и то не удавалось добраться до трофеев! Мое твердое убеждение, что все дело не в схемах, руководстве, а только в игроках! Должна состояться гремучая смесь (химия!) тренера и состава. Но сегодня таких игроков, которые были названы выше, ни в одной команде АПЛ что-то не видно, не дотягивают! И еще дело в общем упадке качества игроков везде и дефиците тренеров!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 16:22, ред.
У ДДХ была большая зарплата, а клуб падал на дно финансовое, рано или поздно ДДХ ушёл бы из клуба, тем более сейчас когда все лидеры ушли из МЮ.
А вот ошибка МЮ в том что не нашли достойного вратаря для замены ДДХ который получал бы меньше чем ДДХ. Могли бы взять Жозе Са из Вулвз очень достойный кипер. Но так как МЮ всецело доверял Тен Хагу спустили все деньги под его хотелки и взяли Онану тот который знал Тен Хага по Аяксу. Хорошо что не вернул Блинда который играл за МЮ при Ван Гале. Уже тогда было понятно что голландские игроки не тянут и то что Эредевизи не АПЛ. Блинд заиграл в Эредевизи за Аякс, но провалился в МЮ. Никого это не смутило и накупили шлака из Аякса. Вот и результат. МЮ пошёл в Ва-Банк и прогадал. Это не игра, это футбол и нужно поступать рассудительно в данном случае.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 21:01
Все проблемы мю начались с финала лч в москве.
1.больше не выигрывали европу
2.потеряли роналду, а нашли уже вовсе не его, а какого-то индзаги с утроенной зп
3.набирали звезд, которые показывали уровень до и после мю, но не во время (дима, лукаку)
4.потеряли фирменный атакующий атлетичный стиль с навесами и стандартами
5.бросали бабки в ноунеймов - антони
6.чехарда тренеров сразными стилями - автобус маура и мелкий пас 10хага
7.провал в инфраструктуре - о чем уже пять лет от рона до самих же мю все трубят
8.выбирали преимущественно насильников и скандалистов в основу
9.столько бабок без топовых трофеев - кубок англии не в счет - вызывают вопросики
10.те пару раз, когда были вторыми в англии - не претендовали на чемпионат по факту, просто были лучшими из худших. Еслибы были вторыми как ливер, который рекорд по очкам второй команды побил - вопросов не было б. Акубок уефа - не трофей для такой богатой команды. ЕДНИСТВЕННЫЙку бок уефа...
Получите, распишитесь
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 20:51
Маур, ван гал, аморим, сольскьяер, 10хаг и даже личный ноунеймпреемник ферги не подошли. Такможет ДЕЛО НЕ В ТРЕНЕРЕ? АВ РУКОВОДСТВЕ, ИНФРАСТРУКТУРЕ, ОБЩЕМУ СТИЛЮ РАЗВИТИЯ ВСЕГО КЛУБА, А НЕ ТОЛЬКО ПЕРВОЙ КОМАНДЫ?
DXTK
DXTK
вчера в 20:46, ред.
Все проблемы современного МЮ начались с возвращением Роналду, ....... При Сульшере клуб играл в ЛЧ......занимая 2-3 места в чемпионате, пусть без трофеев,........... но с появлением португальца, норвежца уволили клуб просел в таблице на 6 строчку........по этому и назначили тен Хага, который не смотря на первый сезон и на победы в национальных кубах, совершил главную ошибку убрал Де Хею, из-за этого клуб просел еще больше 8 место в таблице, при этом накупили много баласта, а теперь сменивший его Аморим.....еще ниже опустил МЮ в таблице уже на 15 место и убрал Решфорда........ просто одно вытекает из другого...........
Michael James Owen
Michael James Owen
вчера в 17:39, ред.
да сколько можно уже😄, кто следующий?🤷‍♂️
Анри 47
Анри 47 ответ Karshyga Z. Kozhakhmet (раскрыть)
вчера в 17:04
Он сейчас в Лестера тренируется
Incredulous
Incredulous
вчера в 15:28
Да ничего он не теряет. Как можно потерять то, чего и не было.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 15:00
тренировать Спортинг и возглавить проблемный клуб АПЛ это две большие разницы, плюс чемп Португалии несравним с АПЛ
аморим прекрасно знал куда шёл, у него сейчас идеальная ситуация - когда его выгонят он тупо скажет "не смогла я" слишком велики проблемы клуба, и получит хорошую компенсацию за разрыв контракта..

Отдельно хочу отметить тот факт, что этого афериста вовремя разглядели в Ливерпуле и Очень вовремя отказались от него!
112910415
112910415
вчера в 14:11
нужны, похоже, годы ... (
Karshyga Z. Kozhakhmet
Karshyga Z. Kozhakhmet
вчера в 13:30
Пора дать шанс Рууду ван Нистелрой. По-крайней мере хуже уже не будет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:09
Пока Рубен достойный продолжатель дела тен Хага...)
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