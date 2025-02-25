Аморим теряет доверие в клубе. В «Манчестер Юнайтед» тотальные недопонимания

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вчера, 13:05

Игроки не уверены в принципах тренера.

Упрямство не идёт на пользу

Аморим приходил вместо тен Хага в период глубокого затяжного кризиса «Манчестер Юнайтед» – казалось, хуже уже быть не может. Может – тогда падение на 14-е место всё же казалось временной просадкой, а теперь это, к ужасу фанатов, постоянная зона обитания команды. Аморим начал работу с посылом – лучше отмучаемся с перестройкой сейчас, чем будем заниматься этим потом. И на фоне 3:0 с «Лестером» и 4:0 с «Эвертоном» в его слова верили – были победы. Но теперь «красные дьяволы» закапываются всё глубже.

С 14-го по 20-й тур одна победа, с 21-го по 26-й – две, до зоны вылета – 13 очков. И дело не только в схеме – хотя переход на три центральных защитника давался тяжело. Игрокам трудно перестроиться на систему португальца без полноценных сборов, плюс подводят периодические ошибки и травмы. Сейчас МЮ вынужден играть сразу без двух ключевых футболистов: Лисандро Мартинеса и Амада Диалло. Аморим, несмотря на это, продолжает гнуть свою линию – и это вызывает уважение. Но лаконично о ситуации высказался экс-футболист «Арсенала» Пол Мерсон:

Рубен Аморим – главная проблема «Манчестер Юнайтед». Его схема с тремя защитниками не работает так, как он задумал. Значит, надо менять. Он не помогает игрокам, он помогает себе, просто продолжая играть так, как привык на протяжении почти всей своей тренерской карьеры. Они теряются на поле, у них нет нужной подвижности в центре. Так что меняйте тактику! Аморим продолжает выпускать игроков на поле в нерабочей системе, и сейчас они раз за разом терпят неудачи.

Это отражается и на атмосфере в раздевалке. По последним данным, игроки всё меньше верят в успех при Амориме. Нет прогресса в результатах и содержании, группа недовольных игроков даже считает, что периодические победы – следствие скорее мастерства и удачи, чем тактики португальца.

Тренер недоволен действиями клуба

Эксперты отмечают, что тренеру нужны до четырёх трансферных окон, чтобы сформировать состав под свои требования. Вдобавок надо учитывать, что приходил Аморим в команду тен Хага – при голландце «красные дьяволы» играли в «4-2-3-1» с совсем другими установками. Причём Рубен оказался в ловушке. С одной стороны, ему не дали время закончить сезон со «Спортингом» и сразу провернули переход. С другой, за этим должны были последовать трансферы – тренера выдернули посреди сезона, надо же его поддержать. Но летом манкунианцы уже потратили 216 миллионов евро на идеи тен Хага – очередную закупку клуб провести уже не мог.

В итоге ограничились подписанием молодёжи – 20-летнего Патрика Доргу из «Лечче» за 30 млн евро и 18-летнего Эйдена Хевена из молодёжки «Арсенала». Доргу в команду влился – при этом Аморим разочарован тем, как «Манчестер Юнайтед» провёл это трансферное окно. Предполагается, что менеджер был не до конца осведомлён о финансовых проблемах команды, когда приходил туда. В то же время источники из клуба утверждают, что Аморим получил всю необходимую информацию о финансовой ситуации.

Экономия на всём нелепа на фоне трансферов

Особенно комично это смотрится на фоне попыток урезать бюджет. Осенью манкунианцы перестали платить зарплату Фергюсону, который занимал пост всемирного посла клуба – его оклад составлял несколько млн евро в год (кстати, потом ему запретили появляться в раздевалке основы). Потом «красные дьяволы» попросили «Манчестер Сити» подвезти Гарначо и Майну на церемонию вручения «Золотого мяча».

Теперь завхозу «Манчестер Юнайтед» поручили вести учёт коробок с гвоздями, а сотрудникам клуба не разрешают заказывать скотч. Порции еды в клубной столовой урезали, а поварам устраивают выговоры, если те дают добавку. К этому моменту, по слухам, сотрудников клуба вообще лишили бесплатных обедов – оставили только суп с хлебом. Это не коснулось только футболистов, с которыми МЮ оказался на 15-м месте.

Вопрос отставки всплывает сам собой

О «красных дьяволах» говорят в контексте борьбы за выживание – это дно, о которое ударился клуб с великой историей. При текущих вводных манкунианцы точно не покажут чудесное преображение, вернувшись в борьбу за ЛЧ – скорее всего просто останутся без еврокубков. А если продолжат в том же духе, финишируют где-то между «Вест Хэмом» и «Ипсвичем».

Амориму после назначение оказали доверие – и стараются придерживаться той же политики, поскольку боссы сами выбрали тренера и загнали его в такую ситуацию. При этом некоторые игроки не подходят в систему португальца – Зиркзее не показывает необходимый результат, в Хёйлунде, как сообщается, вообще разочарованы (у форварда затяжная безголевая серия) и готовы к переговорам по трансферу, неопытный Йоро часто допускает ошибки.

Менеджер после ничьей с «Эвертоном» отмечает, что текущий сезон надо просто пережить.

Нам нужно брать три очка, нужно доминировать весь матч. Худшее – это то, что мы теряем мяч без давления и не делаем того, что должны. Нам не хватало уверенности. Все, что мы делаем на неделе, мы должны делать лучше в игре. В данный момент нам нужно сосредоточиться на том, чтобы день за днём идти вперёд. Мы должны пережить этот сезон, а потом уже думать о будущем.