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сегодня, 09:27

«Ливерпулю» упрощают путь.

Интригу в АПЛ в интрижку превратил Юрген Клопп. Немец не держался за должность, когда выгорел. Также Клопп одобрил Слота. Юрген учил фанатов «Ливерпуля» выкрикивать имя и фамилию голландца, когда прощался. Грамотная передача власти – залог успешной демократии. В футболе всякое случается, но «красные» не заслужили трагическую концовку сезона в АПЛ . Дальше 11 испытаний, однако для досрочного титула хватит меньшего количества успехов. Слот победил в гостях Гвардиолу, причем после вылета Хосепа из Лиги чемпионов. Самое время назвать имена виновных, что гонка по чемпионской интриге уступает ожиданиям. На старте англичане имели три явных претендента. И одного, обведенного карандашом – «Челси». В результате Артета и Гвардиола героически создают себе проблемы, а Слот молодцом. Арне на первом месте среди виновников положения.

«Ливерпуль», Слот, Салах и ван Дейк

«Ливерпуль» Слота слишком хорош, чем испортил чемпионскую интригу. С ленцой обыграли «Манчестер Сити» в гостях. Забили дважды до перерыва. Собослаи отдал на Салаха, Мохамед ответил взаимностью в другой голевой атаке с ударом Доминика. Доминирование «Ливерпуля» впечатляет, ведь поменяли тренера и не совершали громких трансферов. Кто знал, что Слота ждёт уверенный старт. Природа настолько очистилась, что Клопп теперь друг по переписке Салаха, как сказал Мохамед. Раньше были разногласия, но расстояние вылечило отношения. Лично форвард «Ливерпуля» виновен по всем статьям, что интрига должны отключить от аппаратов до 38 тура. У Салаха 30 голов и 21 ассист во всех турнирах, бьет древние рекорды.

Осталось собраться на сложные матчи против ПСЖ , чтобы не испортить Мохамеду шансы на «Золотой мяч». «Ливерпуль» объективно хорош. Деловитая, грамотная и расчетливая команда. А ведь была травма основного вратаря Алиссона. Под вопросом продление контрактов с несколькими лидерами. В центре атаки нет идеальной «девятки». И такой «Ливерпуль» опережает «Арсенал» на 11 пунктов. Если Артета выиграет свой 27-й матч, то расстояние сократится до восьми очков. И это много, когда в обороне «Ливерпуля» Конате и ван Дейк.

Гвардиола, Холанд и многие «горожане»

Хосеп не предвидел беду. Иначе провернул бы ряд трансферов летом, упростив «Манчестер Сити» приземление. Акела промахнулся, хотя виноваты и его помощники. Физическая подготовка многих «горожан», особенно ветеранов, вызывает недоумение. Команда бежит, бежит, а потом замирает, давая сопернику шанс на голевой ответ. Также ужасно смотрится Холанд. У него привычно много голов, но Эрлинг не лидер. Каррагер пошутил, что норвежец испугался Рюдигера, поэтому не сыграл против «Реала». Конечно, сказано несерьезно, но Холанд плох в решающий момент. Как и весь «Манчестер Сити».

Часто сами дарили соперникам очки и победы. «Реалу» позволили всё, что душе Мбаппе было угодно. В АПЛ после 27 матчей год назад у «Манчестер Сити» было на 18 очков больше, чем сейчас. Забили теперь на десяток голов меньше, пропустили на десяток больше. «Горожане» виноваты, что нет чемпионской интриги. Их осечки в половине матчей не только заслуга соперников. Оборона нервная и нестабильная, полузащита потеряна без Родри. Атака не работает четко, вингеры разочаровали. Вина доказана по всем пунктам, приговор – потеря титула. Гвардиола не отыграет 17 очков разницы по потерянным. Для него сезон ограничен Кубком Англии. Пробует забрать трофей, ведь «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль» уже вылетели.

«Арсенал», Артета, Эду и босс Кронке

Спортивный директор не уходит посреди сезона, если ему не плевать на команду. Даже если тренер Артета почувствовал себя божеством в «Арсенале». Эду стоило или уйти прошлым летом, чтобы новый человек сделал своевременные трансферы, или быть с командой до конца. А владелец клуба Кронке как станционный смотритель. Смотрит, как соперники везут в поездах трофеи, которые не достались «Арсеналу». Кроме американца из клуба, где потеряли спортивного директора, виноват тренер Артета.

В определенный момент карьеры молодой наставник слишком увлекся мелочами и уловками. У него в раздевалке пустовало место размером со слона – нет чемпионского центрального форварда. При этом игра «Арсенала» не такая, чтобы пройти путь в стиле «Ливерпуля», расчетливо и рационально. В лондонском случае отсутствие забивного форварда как причина печалей настолько очевидно, что остается развести руками. Дайте «Арсеналу» со старта сезона шведа Дьёкереша или нигерийца Осимхена – можно сражаться за титул. Артета, Эду и Кронке обеспечили сильной команде якорь. И нервозность, ведь в плохие вечера лондонцы обожают хватать красные карточки. «Арсенал» обыгрывал ПСЖ и «Манчестер Сити», но при этом проиграл «Вест Хэму».

Другие самые богатые клубы дивизиона

Удивили успехи «Ноттингем Форест» в матчах против «Ливерпуля». Аутсайдер неожиданно прекрасен. Но упустить титул «красные» могли только в очных поединках против богатых клубов. Пока Слот набирает очки против МЮ , «Тоттенхэма» и «Челси», ему намного проще сохранять стальную уверенность команды в чемпионстве. Если бы «Ливерпуль» чаще проигрывал таким соперникам, то могли раскрываться перед середняками, рисковать и пропускать. После 27 матчей у «красных» немало осечек, восемь штук. И в семи случаях это ничьи, что важно. «Ноттингем Форест» пока единственная команда, которая обыграла Слота в АПЛ .