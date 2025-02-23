«Арсенал» – второй «Тоттенхэм». Враждующие соседи повторяют жёсткие ошибки друг друга

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сегодня, 10:03

Артета снова проиграл в АПЛ .

Несносные боссы

Первое, что объединяет два клуба с огромным числом неудач за последние двадцать сытых и богатых для них лет – руководство. Миллиардеры Кронке и Льиюс настолько старые и далекие от практик футбола, что их больше интересуют проблемы фондовой биржи и ритейла за океаном, чем футбол. Один старик всегда живет в США , другой там часто бывает. Следовательно, президент и совладелец «Тоттенхэма» Леви делает, что хочет. Недавно против его футбольной политики были протесты фанатов. «Арсенал» не отстает. Уход спортивного директора Эду показывает, то Артета захватил власть. При этом не выстроил стратегию. Отказ «канониров» от чемпионского усиления накануне сезона, где повезло с крахом «Манчестер Сити», стал исторической глупостью. Далеко не первой. В прошлых сезонах, когда «Арсенал» бывал на пике формы, им тоже не хватило реализации моментов. Проще говоря, крутого центрфорварда.

Нестабильный футбол

«Тоттенхэм» часто бывал ниже «Арсенала» в таблице. Но исторические футбольные враги друг друга стоят, когда говорим об осечках. «Шпоры» сейчас на 12-м месте в таблице, снова пропустят сезон в Лиге чемпионов. «Арсенал» тоже пропустил ряд сезонов в престижном турнире. Вчера Артета на радость фанатам «Вест Хэма», которые весело пели о судьбе Деклана Райса, проиграл в дерби. Поединок не такой принципиальный, как сражение в Северном Лондоне. Когда встречаешь оппонента, которому можно нанести 20 ударов по воротам, а попадаешь в створ лишь два раза, то есть смысл искать причину поражения не только в травмах основных форвардов. Ровно такой матч «Арсенал» мог провести с Хаверцем на поле. Кай бы тоже промахнулся. Нестабильная игра «канониров» позволяет их соперникам совершать ошибки без последствий.

Минимум трофеев

В случае «Тоттенхэма» минимум равен нулю. Ниже некуда, у команды давно не было трофеев. У «Арсенала» есть местные кубки. Но такие успехи не позволяют начать новую «золотую эру». Психология команды не изменилась. МЮ тоже выигрывал кубки с тен Хагом. Помогло? Возятся в матчах против других середняков. Без победного финала Лиги чемпионов – первого в истории «Арсенала», или победы в АПЛ после двух десятилетий неудач Артете не стать наследником Венгера. Не пойти ещё дальше, чем учитель. «Шпоры» с Почеттино были в финале ЛЧ , уступили «Ливерпулю». «Канониры» с Венгером сыграли с «Барселоной». Умудрились отдать финал команде тренера Райкарда. У «Тоттенхэма» и «Арсенала» ни одной победы в еврокубках в 21 веке. Даже их соседи из «Вест Хэма» побеждали, пускай и во второразрядном турнире. Зато у них есть «чашка», а у богачей по соседству пустые шкафы.

Потерянный потенциал

«Тоттенхэм» и «Арсенал» умеют играть красиво. Не только в дерби между собой. Команды выдавали зрелищные поединки. И не умеют распределять силы. «Арсенал» пытался стать рациональнее. У них сильный тренер по стандартам. Принес команде Артеты много мячей за счет домашних заготовок. Но при всей рациональности полуфабрикатов, в главных ресторанах мира готовят еду из свежих продуктов. А свежести не хватает многим футболистам. Ещё «Тоттенхэм» и «Арсенал», раз их владельцы не так хороши в футболе, которых интересуют только деньги, растрачивают потенциал классных футболистов. Харри Кейн в молодости мог перейти в «Манчестер Сити». Повторил бы успех Кайла Уокера, бывшего игрока «шпор». Модрич и Бэйл с трофеями, а Сон никуда не пошел – остался без кубков. Салиба и Сака из «Арсенала» задумались о будущем и об уходе в более статусные клубы.

Кризисный менеджмент

У «Тоттенхэма» эпидемия травм, испортившая Постекоглу второй сезон в клубе. Артета потерял основных футболистов атаки накануне сложного плей-офф Лиги чемпионов. Для выхода в финал в Мюнхене «канонирам» надо пройти ПСВ , а потом обыграть лучшего в дерби Мадрида. Анчелотти и Симеоне в еврокубках намного опытнее, чем Артета. «Арсенал», даже если проскочит Альвареса или Мбаппе, рискует сыграть с победителем в схватке ПСЖ и «Ливерпуля». Одним словом, шансы невелики. Кризисный менеджмент всегда был слабым местом двух команд. Поэтому после ярких подъемов и вспышек чаще всего эти клубы начинают страдать. Команды задыхаются, неправильно распределив нагрузки. У «Тоттенхэма» и «Арсенала» есть не только общие черты – любовь к атаке, но и различия. Оборона «канониров» часто успешнее. А вот когда плохие серии, то разница стирается.

Репутация

«Арсенал» и «Тоттенхэм» отдали чемпионский титул «Лестеру». Лондонские соседи были на втором и третьем местах. Причем Раньери не всегда лидировал однозначно и сильно опережал фаворитов. «Шпоры» после этого бывали вторыми после «Челси». У «Арсенала» тоже были шансы на «золото». После 32 туров Артета опережал Гвардиолу на один пункт. А затем «Арсенал» дома проиграл «Астон Вилле». Достойный соперник. Эмери завел клуб из Бирмингема в Лигу чемпионов. Но когда на кону чемпионство, то надо дома обыгрывать такого оппонента. Тем более, в итоговой таблице для чистого первого места Артете не хватило именно трёх пунктов. Два года назад разница была в пять очков, «Арсенал» неудачно сыграл против слабых тогда «Ноттингем Форест» и «Эвертона». И устанем перечислять осечки «Тоттенхэма». Оба клуба богатые, оба клуба заманивали футболистов первой величины, а результат нулевой.