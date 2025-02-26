«Барселона» сыграла вничью с «Атлетико» в первом матче Кубка Испании

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сегодня, 01:31

«Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Испании (4:4).

На 1-й минуте Хулиан Альварес вывел мадридскую команду вперёд. Удвоил преимущество гостей Антуан Гризманн на 6-й. На 19-й Педри сократил отставание каталонцев в счёте, а Пау Кубарси на 21-й восстановил равенство. На 41-й «сине-гранатовые» повели усилиями Иньиго Мартинеса. Роберт Левандовски на 74-й забил четвёртый мяч хозяев поля. На 84-й Маркос Льоренте провёл третий гол «матрасников», а на 90+3-й подопечные Диего Симеоне смогли отыграться усилиями Александра Серлота.

Ответная игра пройдёт 2 апреля в Мадриде.