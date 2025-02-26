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«Барселона» сыграла вничью с «Атлетико» в первом матче Кубка Испании

сегодня, 01:31
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«Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Испании (4:4).

На 1-й минуте Хулиан Альварес вывел мадридскую команду вперёд. Удвоил преимущество гостей Антуан Гризманн на 6-й. На 19-й Педри сократил отставание каталонцев в счёте, а Пау Кубарси на 21-й восстановил равенство. На 41-й «сине-гранатовые» повели усилиями Иньиго Мартинеса. Роберт Левандовски на 74-й забил четвёртый мяч хозяев поля. На 84-й Маркос Льоренте провёл третий гол «матрасников», а на 90+3-й подопечные Диего Симеоне смогли отыграться усилиями Александра Серлота.

Ответная игра пройдёт 2 апреля в Мадриде.

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24 февраля
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Все комментарии
Capral
Capral ответ Drotik (раскрыть)
сегодня в 16:57
Прежде всего, у нормального тренера должна быть четкая организация игры, это то, чего нет у Флика. И это, уже неоднократно доказывали- и в Примере, и в ЛЧ- особенно в Лиссабоне...
Drotik
Drotik ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:43
Ну так как должен изменить Флик свой футбол? Как Интер заманивать на свою половину и убивать в быстрых атаках. Это не игра Барсы. Да и игра итальянского клуба поаазывает, что там нужны хорошие защитники, которые у них есть.
Capral
Capral ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 16:40
Правильно, у него были опытные игроки, именно тех, кого нет сейчас в Барселоне, а это значит, что надо исходить из того, что больше подходит, а не наоборот. Ещё раз говорю:если у тренера нет организации игры- его футбол недолговечен...
А все эти цифры никому не нужны, в случае провала, никто о них и не вспомнит...
Capral
Capral ответ Drotik (раскрыть)
сегодня в 16:36
Прессинг Флика вредит его команде. С соперниками слабыми, прессинг ещё работает, но с такими как Атлетико- это приносит вред, в чем мы вчера и убедились...
Как только, Симеоне почувствовал, что соперник начал выдыхаться, тут же включил свой прессинг и заставил Барсу ошибаться, что и привело к двум забитым мячам в ворота Барселоны.
Drotik
Drotik ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:59
Как он должен поменять стиль???
У него работает высокая линия обороны с офсайдной ловушкой. Смысл такой игры без высокого прессинга???
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:12
С чего вдруг все стали слабыми? Показатели среди команд топ-5 ни о чём не говорит разве?
А что на счёт ЛЧ? По итогам группового турнира Лиги чемпионов у Барселоны лучший показатель – 28 голов (на втором месте с ощутимым отставанием «Боруссия» Дортмунд – 22). А сугубо в 2025-м вообще тотальный карнавал. В 11 матчах у сине-гранатовых 41 гол (в среднем 3,73). Таких крутых цифр клуб не видел с 1943 года.
И это в ЛЧ, с отборными клубами Европы.
Да, Барса пропускает много, но игроки ещё без опыта, под прессингом они пропускают, это ещё юные дарования, которым ещё расти. Но ведь есть много других плюсов, о чём и говорит вся статистика!

Флик с Баварией повторил все рекорды Барселоны, выиграв 6 титулов в одном сезоне. Так у него и игроки были опытные, чем сейчас имеются. Как тренер он доказал, что не каждый может повторить его путь!
Capral
Capral ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 15:03
Это говорит, только о слабости команд, но точно не о величии тренера. А вот то, что Барса пропускает до неприличия много, и играет в безграмотный футбол- это недоработка тренера...
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Ron09 (раскрыть)
сегодня в 14:34
Как Барселона это сделала с Реалом?!
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:32
Флик не играет в системный футбол? Зато Флик выстроил систему, при которой Барселона громит соперников чаще, чем Барселона Гвардиолы.
Забитых больше - 113 мячей, в среднем больше трех голов за игру! Они уже забили больше, чем Барселона Хави за весь прошлый сезон. Количество офсайдов у соперников. 201 во всех турнирах! Это абсолютный рекорд внутри топ-5 лиг Европы, на втором месте «Тоттенхэм» с… вдвое меньшим показателем – 101. Флик делает ставку на сочетание мощного прессинга и радикально высокой линии обороны.
И с какой Жироной вы вообще сравниваете уму непостижимо.
Capral
Capral ответ Drotik (раскрыть)
сегодня в 11:06
Если тренер знает, что у него оборона молодая и неопытная, значит, он должен менять стиль игры и не бежать оголтело в атаку. Объяснять всё, только тем, что у Барсы неопытная оборона- несолидно, для этого есть тренер, который должен уметь перестраиваться. Флик- примитивист, поэтому и в сборной у него, ничего не получилось. Он, никогда не был стратегом...
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 11:01
Веселый футбольный триллер выдали команды)
Drotik
Drotik
сегодня в 10:57
И прежде чем давать анализ Флику, надо понимать, что в Баварии в обороне опорной зоне у него был другой материал. Здесь у него средний Иниго Мартинес, зелённый 18 летний Кубарси, а на левом фланге старательный быстрый Бальде и на этом всё. В опорной зоне вообще нет игрока соответствующего уровню топклуба.
Drotik
Drotik ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:54
Не ставил потому что не сумел. А так давно уже нет того футбола, что позволил дойти два раза до финала ЛЧ. Поэтому он приобретал Феликса за огромные бабки, надеясь играть с ним в яркий атакующий футбол. Но не получилось ничего и при этом нет прагматичного и выжигающего футбола.
Capral
Capral ответ Ron09 (раскрыть)
сегодня в 10:43
Сказано классно и с перчиком!!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭

Но, я бы не спешил, уже сейчас делать такие громкие заявления. Свое поле, на мой взгляд, не даёт особого преимущества Симеоне. Нынешней Барсе без разницы где играть, команда будет бежать в атаку при любом раскладе. Главное, чтобы Атлетико не провоцировался на пацанский футбол соперника, и играл внимательно, в свой футбол, тогда и результат будет...
Ron09
Ron09
сегодня в 10:32
Многие до матча писали что Барселона вынесет матрас, теперь можно смело заявить что прежде чем Барселона вынесет матрас их на этом же матрасе жестко, смачно жахнут в полном смысле этого слова, прям по самые помидорки, вплотную.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 10:17
Оборона у обеих команд походу забыли выйти на этот матч)
Жаль, что Барса упустила победу в конце, но это футбол. На выезде будет тяжело
Capral
Capral ответ Evgeniy25 (раскрыть)
сегодня в 10:04
Не берусь предсказывать закатают или нет, но практически все матчи Барселоны показывают и подтверждают то, что команда играет в бессистемный, неорганизованный футбол. Барса играет красиво, технично и остро, но если нет порядка и игровой дисциплины- то такой футбол обречён на неудачу...
Capral
Capral ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 09:58
Не ставил он другой футбол. Первые два гола очень быстрые не за счёт открытого футбола Симеоне, а только потому что соперник бездарно играл в середине поля и в обороне. А два гола в концовке, за счёт прессинга Атлетико против измотанной Барсы, вот и весь футбол Симеоне.
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 09:52
Футбол должен оставаться футболом. Это не 40-50е, когда играли в пять нападающих и забивали за игру по 5-7мячей. А ещё, вот такая результативность, говорит об дезорганизации игры и об отсутствии игровой дисциплины, а если так, то это уже вопросы к тренерам. Вчерашняя игра напомнила мне прошлогоднюю игру Жирона-Атлетико, когда осторожный Симеоне включился в дворовую перестрелку и проиграл-3:4.Но вчера повезло больше.
Поэтому часто повторяю, что даже такой неубедительной Реал как сейчас, больше достоин чемпионства, чем Барселона, потому что играет в аристократичный и дворянский футбол.
А Симеоне вчера просто повезло что у Барсы в концовке, элементарно не хватило сил и концентрации, после своего же издевательского прессинга в 1-м тайме. Вот тогда уже Симеоне перешёл в прессинг и заставил соперника ошибаться.

Флик, относительно организованно работал в Баварии, потому что это была немецкая команда, в которой эксперименты недопустимы, как в случае с Шахином в Дортмунде.
Stoichkov25
Stoichkov25
сегодня в 09:43
Барселона чем то напоминает Челси, владеет команда приемуществом потом бац, ведя в счете начинается спад в игре, и итог или ничья, или поражение, польский киипер лучше бы в Ювентусе оставался, какой то чудило как в свое время Нойер
shur
shur ответ Evgeniy25 (раскрыть)
сегодня в 09:26, ред.
....тогда Муссо вообще превратил отличный Испанский Херес в обыкновенный сырный мусс...!
DXTK
DXTK ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:13
А чем не устраивает такой кавалерийский футбол Флика, что лучше забить 1 гол и ставить преславутый автобус и оберегать этот счет. Когда лучше самим бежать в атаку забить сколько получится, а пропустят значит пропустят, потому что даже если от обороны сыграют ведя в счете..... то это Барсе все равно не поможет, так и так пропустят, а так хоть соперникам нашпигуют...........
DXTK
DXTK
сегодня в 09:04
А мне матч понравился такие качели туда сюда, действительно интересный и интригующий футбол. Спс Барсе и особенно Атлетико, что решили поиграть чисто в открытый футбол для болельщиков сыграли.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 08:22
Посмотрел только первый тайм и очень удивился сегодня, когда узнал итоговый счет. Когда-то матчи между ними были сухими или с минимальным счетом, а тут прям перестрелка. Рад, что Симеоне начал другой футбол ставить.

Не знаю, есть ли правило выездного гола в Кубке Испании, но в ответном матче Барселоне будет трудно.
Evgeniy25
Evgeniy25 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:13
Capral согласен с твоим комментарием в ЛЧ Барсу закатают в асфальт с такой обороной, да и вылет от Атлетико возможен! В команде много желторотиков, паника вв рядах нет вожака в обороне Щесны вообще разучился играть в общем 3 место в Ла Лиге и 1/4 финала ЛЧ потолок!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:53
Порезвились от души.... даешь второй матч такой же...:)))
7p9uq2a2pc9m
7p9uq2a2pc9m
сегодня в 07:28
Матч выдали хороший,просто спектакль
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 07:20


Если вы хотите вип, то тут можно посмотреть, как его получить.


амурец
амурец
сегодня в 06:55
да уж веселуха, матрасники всё таки выкрутились
ujysuvpf35jk
ujysuvpf35jk
сегодня в 06:21
Шикарный матч с обилием голов, мечта болельщика.
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