«Барселона» сыграла вничью с «Атлетико» в первом матче Кубка Испании

«Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Испании (4:4).
На 1-й минуте Хулиан Альварес вывел мадридскую команду вперёд. Удвоил преимущество гостей Антуан Гризманн на 6-й. На 19-й Педри сократил отставание каталонцев в счёте, а Пау Кубарси на 21-й восстановил равенство. На 41-й «сине-гранатовые» повели усилиями Иньиго Мартинеса. Роберт Левандовски на 74-й забил четвёртый мяч хозяев поля. На 84-й Маркос Льоренте провёл третий гол «матрасников», а на 90+3-й подопечные Диего Симеоне смогли отыграться усилиями Александра Серлота.
Ответная игра пройдёт 2 апреля в Мадриде.
Флик ошибся со стартом, оставив Левандовски на скамье, когда Ферран на его позиции запорол 2 момента при выходе один в один на кипера Атлетов.
Щенсны ваще на своей волне - просто летящий чел., который на выходе играть не может, от слова совсем. Флик уже начинает бесить с поляком.
Защита у Барсы никакущая. Все прострелы Атлетов вдоль вратарской завершались либо опасным ударом, либо взятием ворот.
P.S. И что за замена Педри ? Для чего ? Для того, чтобы дать пространство Атлетам в центре и, по итогу, пропустить гол в конце ?!
Флик ошибся со стартом, оставив Левандовски на скамье, когда Ферран на его позиции запорол 2 момента при выходе один в один на кипера Атлетов.
Щенсны ваще на своей волне - просто летящий чел., который на выходе играть не может, от слова совсем. Флик уже начинает бесить с поляком.
Защита у Барсы никакущая. Все прострелы Атлетов вдоль вратарской завершались либо опасным ударом, либо взятием ворот.
P.S. И что за замена Педри ? Для чего ? Для того, чтобы дать пространство Атлетам в центре и, по итогу, пропустить гол в конце ?!