«Интер» стал лидером, равенство «Барсы» и «Реала». Итоги тура в лигах топ-5

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сегодня, 01:14

В АПЛ лидирует «Ливерпуль» (64 очка). «Арсенал» идёт вторым (53 балла), третий — «Ноттингем Форест» (47 пунктов). Замыкает топ-4 «Манчестер Сити» (44 очка). В зоне вылета находятся «Ипсвич», «Лестер Сити» (по 17 баллов) и «Саутгемптон» (9 пунктов).

В Ла Лиге лидируют «Барселона» и «Реал» (по 54 очка). «Атлетико» — третий (53 балла), замыкает первую четвёрку «Атлетик» (48 пунктов). В нижней части таблицы идут «Валенсия», «Алавес» и «Вальядолид» (23, 22 и 15 очков соответственно).

В Бундеслиге первую строчку сохраняет «Бавария» (58 очков). Второе место занимает «Байер» (50 баллов), третье — «Айнтрахт» (42 пункта). Также в первой четвёрке идёт «Фрайбург» (39 очков). В зоне стыковых матчей располагается «Хайденхайм» (15 баллов). Замыкают таблицу «Бохум» и «Хольштайн» (15 и 13 пунктов соответственно).

В Серии А на первое место вышел «Интер» (57 очков). Вторым идёт «Наполи» (56 баллов), третьей — «Аталанта» (54 пункта). На четвёртой строчке располагается «Ювентус» (49 очков). В зоне вылета находятся «Эмполи», «Венеция» и «Монца» (21, 17 и 14 баллов соответственно).

Во французской Лиге 1 таблицу возглавляет «Пари Сен-Жермен» (59 очков). На второй позиции «Марсель» (46 баллов), на третьей — «Ницца» (43 пункта). Топ-4 замыкает «Лилль» (41 очко). В зоне переходных матчей идёт «Сент-Этьен» (19 баллов). В самой нижней части таблицы находятся «Гавр» и «Монпелье» (17 и 15 пунктов соответственно).