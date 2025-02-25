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«Интер» стал лидером, равенство «Барсы» и «Реала». Итоги тура в лигах топ-5

сегодня, 01:14

В АПЛ лидирует «Ливерпуль» (64 очка). «Арсенал» идёт вторым (53 балла), третий — «Ноттингем Форест» (47 пунктов). Замыкает топ-4 «Манчестер Сити» (44 очка). В зоне вылета находятся «Ипсвич», «Лестер Сити» (по 17 баллов) и «Саутгемптон» (9 пунктов).

«Интер» стал лидером, равенство «Барсы» и «Реала». Итоги тура в лигах топ-5

В Ла Лиге лидируют «Барселона» и «Реал» (по 54 очка). «Атлетико» — третий (53 балла), замыкает первую четвёрку «Атлетик» (48 пунктов). В нижней части таблицы идут «Валенсия», «Алавес» и «Вальядолид» (23, 22 и 15 очков соответственно).

В Бундеслиге первую строчку сохраняет «Бавария» (58 очков). Второе место занимает «Байер» (50 баллов), третье — «Айнтрахт» (42 пункта). Также в первой четвёрке идёт «Фрайбург» (39 очков). В зоне стыковых матчей располагается «Хайденхайм» (15 баллов). Замыкают таблицу «Бохум» и «Хольштайн» (15 и 13 пунктов соответственно).

«Интер» стал лидером, равенство «Барсы» и «Реала». Итоги тура в лигах топ-5

В Серии А на первое место вышел «Интер» (57 очков). Вторым идёт «Наполи» (56 баллов), третьей — «Аталанта» (54 пункта). На четвёртой строчке располагается «Ювентус» (49 очков). В зоне вылета находятся «Эмполи», «Венеция» и «Монца» (21, 17 и 14 баллов соответственно).

«Интер» стал лидером, равенство «Барсы» и «Реала». Итоги тура в лигах топ-5

Во французской Лиге 1 таблицу возглавляет «Пари Сен-Жермен» (59 очков). На второй позиции «Марсель» (46 баллов), на третьей — «Ницца» (43 пункта). Топ-4 замыкает «Лилль» (41 очко). В зоне переходных матчей идёт «Сент-Этьен» (19 баллов). В самой нижней части таблицы находятся «Гавр» и «Монпелье» (17 и 15 пунктов соответственно).

«Интер» стал лидером, равенство «Барсы» и «Реала». Итоги тура в лигах топ-5

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Все комментарии
2uct6xyw5dtb
2uct6xyw5dtb
сегодня в 08:44
Все стало на свои места.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 08:00
В Испании, три матча подряд Барселону вытащили на равенство с Реалом. Это факт
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:37
В Испании рубятся не по деЦЦки...
Вещий
Вещий
сегодня в 07:36
Многовато у Байера ничейных результатов.... потеряли много очков.
933cnf3kjtyn
933cnf3kjtyn
сегодня в 07:18
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 07:07
    Валенсия старается. Верю, что все получится у Карберона спасти клуб от вылета. Удачи
    Scorp689
    Scorp689
    сегодня в 04:39
    ПСЖ чемпион Франции....
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri
    сегодня в 04:20
    Интер находится там, где должен находиться!
    ABir
    ABir
    сегодня в 02:16
    Ла Лигу забыли распечатать
    Scorp689
    Scorp689
    сегодня в 02:02
    Интер выгрызает чемпионство...
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