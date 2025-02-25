«Рома» с крупным счётом выиграла у «Монцы»

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сегодня, 00:37

«Рома» обыграла «Монцу» в матче 26-го тура Серии А (4:0).

Счёт открыл Алексис Салемакерс на 10-й минуте. Элдор Шомуродов на 32-й удвоил преимущество римской команды. Третьим голом отметился Анхелиньо на 73-й. Ещё один мяч на счету Бриана Кристанте (88-я).

«Рома» занимает 9-е место в чемпионате Италии (40 очков). «Монца» идёт 20-й (14 баллов).