Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2024/2025

«Рома» с крупным счётом выиграла у «Монцы»

сегодня, 00:37
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)4 : 0Логотип футбольный клуб МонцаМонцаМатч завершен

«Рома» обыграла «Монцу» в матче 26-го тура Серии А (4:0).

Счёт открыл Алексис Салемакерс на 10-й минуте. Элдор Шомуродов на 32-й удвоил преимущество римской команды. Третьим голом отметился Анхелиньо на 73-й. Ещё один мяч на счету Бриана Кристанте (88-я).

«Рома» занимает 9-е место в чемпионате Италии (40 очков). «Монца» идёт 20-й (14 баллов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Галатасарай» сыграл вничью с «Фенербахче» в матче чемпионата Турции
Вчера, 21:59
«Спартак» обыграл «Насаф» в товарищеском матче
Вчера, 18:58
«Реал Сосьедад» разгромил «Леганес», Захарян забил гол
Вчера, 00:55
Дубль Хакими помог ПСЖ переиграть «Лион»
Вчера, 00:42
«Ювентус» минимально обыграл «Кальяри» в матче Серии А
Вчера, 00:39
«Аталанта» забила пять безответных мячей в ворота «Эмполи»
23 февраля
Сортировать
Все комментарии
azkan
azkan
сегодня в 08:01, ред.
Пошла игра у Ромы и Шомы!
Молодцы!
Очень рад за Элдора, гол+пас оформил!
Клаудио если ему будет так доверять, Элдор точно выведет сб Узбекистана на ЧМ в Америке!
Ну а Роме в этом сезоне ничего не светит. Но уверенность возвращается.
qx8c8pkesmkw
qx8c8pkesmkw
сегодня в 07:58
Похоже Монце совсем хана - вылетят.
gj2kmund2p33
gj2kmund2p33
сегодня в 07:55
Приход Раньери пошёл на пользу римлянам
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:33
Кажется что Рома становится похожа сама на себя...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:27
За Раньери хочется только порадоваться. В 2025 в яСерии А его команда лучшая. Без поражений идут
j82ck5bw8vua
j82ck5bw8vua
сегодня в 03:12
Быстро навёл порядок в Роме деда Клаудио
drug01
drug01
сегодня в 01:33
Такой успех Ромы очень порадовал меня сегодня?!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 