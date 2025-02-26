«Челси» одержал разгромную победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ

«Челси» крупно обыграл «Саутгемптон» в матче 27-го тура АПЛ (4:0).
На 24-й минуте Кристофер Нкунку вывел лондонскую команду вперёд. Педру Нету на 36-й удвоил преимущество хозяев поля. Леви Колуилл на 44-й забил 3-й мяч «синих». Марк Кукурелья на 78-й установил окончательный счёт.
После этой игры «Челси» идет на 4-м месте (46 очков), «Саутгемптон» находится на 20-й строчке (9 баллов).
А вот у Палмера точно кризис. В пером тайме из трех убойных позиций не смог забить.
А во втором после штрафного у него улыбка обреченности была на лице.
Когда в матче с АВ он пожадничал и не отдал Нкунку, тогда я немного засомневался в его хладнокровности. Холодный Палмер не совсем холодным оказался.
Уже 7 матчей не забивает. Его игра стало одним из причин спада игры Челси в 2025 году.
Но все же удачи Челси и Палмеру в борьбе за место ЛЧ!
А вот у Палмера точно кризис. В пером тайме из трех убойных позиций не смог забить.
А во втором после штрафного у него улыбка обреченности была на лице.
Когда в матче с АВ он пожадничал и не отдал Нкунку, тогда я немного засомневался в его хладнокровности. Холодный Палмер не совсем холодным оказался.
Уже 7 матчей не забивает. Его игра стало одним из причин спада игры Челси в 2025 году.
Но все же удачи Челси и Палмеру в борьбе за место ЛЧ!
Челси с Победой !
Челси с Победой !