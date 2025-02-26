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«Челси» одержал разгромную победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ

сегодня, 01:10
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)4 : 0Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

«Челси» крупно обыграл «Саутгемптон» в матче 27-го тура АПЛ (4:0).

На 24-й минуте Кристофер Нкунку вывел лондонскую команду вперёд. Педру Нету на 36-й удвоил преимущество хозяев поля. Леви Колуилл на 44-й забил 3-й мяч «синих». Марк Кукурелья на 78-й установил окончательный счёт.

После этой игры «Челси» идет на 4-м месте (46 очков), «Саутгемптон» находится на 20-й строчке (9 баллов).

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Все комментарии
311
311
сегодня в 14:02
Ничего святого!
azkan
azkan
сегодня в 08:29
С долгожданной победой Челси! Может этот матч как то синий молодняк замотивирует. Много игроков голами отметились. Нето прекрасно сыграл девятку. Был вездесущ и забил важный гол. Нкунку....
А вот у Палмера точно кризис. В пером тайме из трех убойных позиций не смог забить.
А во втором после штрафного у него улыбка обреченности была на лице.
Когда в матче с АВ он пожадничал и не отдал Нкунку, тогда я немного засомневался в его хладнокровности. Холодный Палмер не совсем холодным оказался.
Уже 7 матчей не забивает. Его игра стало одним из причин спада игры Челси в 2025 году.
Но все же удачи Челси и Палмеру в борьбе за место ЛЧ!
bqtadt83wznx
bqtadt83wznx
сегодня в 08:22
Челси с победой, но и соперник не из сильнейших.
drug01
drug01
сегодня в 08:20
Хоть в этой игре Челси порадовал результатом
shlomo
shlomo
сегодня в 07:57
Ожидал от Святых хотя бы один гол, но похоже у них дела совсем никак...
yyvjvefr85df
yyvjvefr85df
сегодня в 07:26
Святошей нынче дрючат все кому не лень
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:21
Думаю разгромы гостей многие ожидали
s3b37t9avw95
s3b37t9avw95
сегодня в 06:19
Ничего удивительного, класс Челси намного выше.
112910415
112910415
сегодня в 05:30
нестабильность эталонная
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 05:28
Саутгемптон никакой. Челси так себе сыграли.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 04:59
О, хоть с кем то справились 😁
протон
протон
сегодня в 03:28
Сегодня победа а завтра поражение, в общем через день
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:17
Ну в принципе всё это было предсказуемо .
Челси с Победой !
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 02:08
Кукушка тоже забила?
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