«Челси» одержал разгромную победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ

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сегодня, 01:10

«Челси» крупно обыграл «Саутгемптон» в матче 27-го тура АПЛ (4:0).

На 24-й минуте Кристофер Нкунку вывел лондонскую команду вперёд. Педру Нету на 36-й удвоил преимущество хозяев поля. Леви Колуилл на 44-й забил 3-й мяч «синих». Марк Кукурелья на 78-й установил окончательный счёт.

После этой игры «Челси» идет на 4-м месте (46 очков), «Саутгемптон» находится на 20-й строчке (9 баллов).