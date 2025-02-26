Вальдано: «В футбол пришли богачи, это меняет облик игры»

Бывший директор «Реала» Хорхе Вальдано высказался о влиянии, которое бизнес оказывает на футбол.
В футбол пришли богачи. Это люди, которые приходят сюда лишь для того, чтобы зарабатывать деньги. Инвестиционные фонды, крупные миллионеры, слегка капризные. И это меняет облик футбола.
Надеюсь, болельщики продадутся последними. Так уже было в Англии – когда появилась идея Суперлиги, именно английские болельщики выступили против этого. Фанаты по-прежнему чувствуют себя хозяевами игры, и им есть что сказать.
Благодарю за беседу.
Благодарю за беседу.
это нас, болельщиков раздражает утраченная футбольная верность любимых героев.
больше нет таких как Тотти. Мальдини или Пуйоля
это нас, болельщиков раздражает утраченная футбольная верность любимых героев.
больше нет таких как Тотти. Мальдини или Пуйоля
Это из слов, самого же Яремчука.
Это из слов, самого же Яремчука.