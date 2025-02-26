Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнение

Вальдано: «В футбол пришли богачи, это меняет облик игры»

вчера, 21:22

Бывший директор «Реала» Хорхе Вальдано высказался о влиянии, которое бизнес оказывает на футбол.

В футбол пришли богачи. Это люди, которые приходят сюда лишь для того, чтобы зарабатывать деньги. Инвестиционные фонды, крупные миллионеры, слегка капризные. И это меняет облик футбола.

Надеюсь, болельщики продадутся последними. Так уже было в Англии – когда появилась идея Суперлиги, именно английские болельщики выступили против этого. Фанаты по-прежнему чувствуют себя хозяевами игры, и им есть что сказать.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Перевод с marca.com
Дрогба о Моуриньо: «Как мой „папа“ может быть расистом?»
Вчера, 18:48
Салах о «Золотом мяче»: «Порой могут вмешиваться сторонние факторы»
Вчера, 18:22
Президент клуба «Стад Бриошин»: «Цель — показать качественный футбол»
Вчера, 17:50
Йон-Арне Риисе: «Взять „Золотой мяч“ защитнику очень трудно»
Вчера, 17:32
Роналдо назвал топ-10 лучших футболистов в истории
Вчера, 17:18
Аморим: «Игроки МЮ принимают критику слишком близко к сердцу»
Вчера, 15:24
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Drotik (раскрыть)
сегодня в 02:38
Он после Израиля мог закончить футбол в ЧУ, но понял, из его же слов- что надо уходить. И дело не в уровне чемпионата Израиля, а в том, что человек понял, что он больше не для футбола...

Благодарю за беседу.
Drotik
Drotik ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:04
Ну так если ломают ногу, которая затем становится хрустальной и игрок вылетает на год из футбола, влияет это на его карьеру? Ещё как влияет. И то что нога стала хрустальной это подтвердилось дальнейшими переломами. И, наверное, в какой-то жалкий чемпионат Израиля он не поехал бы.
Capral
Capral ответ Drotik (раскрыть)
сегодня в 00:56, ред.
Вопрос был в том- что погубило карьеру Яремчуку. Так вот, свою футбольную карьеру, окончательно, Иван загубил в Израиле, после вышеупомянутых мной происшествий. Это из интервью самого Яремчука киевскому журналисту. Про его многочисленные травмы, я не говорил и не вспоминал.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:12, ред.
футбол . как и весь спорт, и экономика, без денег не может развиваться.
это нас, болельщиков раздражает утраченная футбольная верность любимых героев.
больше нет таких как Тотти. Мальдини или Пуйоля
Drotik
Drotik ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:06
Только до Израиля Яремчук несколько раз ломал именно ту ногу, которую впервые сломал Вальдано.
95mrrhq6bdqy
95mrrhq6bdqy
вчера в 23:00
Поддерживаю это мнение, причём меняет футбол не в лучшую сторону
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 22:26, ред.
Карьеру, Ивану, сломали его хождения по бабам, пьянки и нарушения дисциплины, после того, как он уехал в Израиль...
Это из слов, самого же Яремчука.
65p934wunw88
65p934wunw88
вчера в 22:20
Так оно и есть, стали играть деньги.
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:03
Кто девушку ужинает, тот ее и танцует ... теперь это и в футболе...
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:57
Бывший директор Реала решил высказаться... Зачем? Просто Вальдано решил напомнить о себе. Лично я не перевариваю этого человека. Именно Хорхе нанёс травму Ивану Яремчуку, одному из самых перспективных, на тот момент, игроку Сборной СССР... Эта травма сломала ему карьеру.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 