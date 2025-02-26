Вальдано: «В футбол пришли богачи, это меняет облик игры»

Бывший директор «Реала» Хорхе Вальдано высказался о влиянии, которое бизнес оказывает на футбол.

В футбол пришли богачи. Это люди, которые приходят сюда лишь для того, чтобы зарабатывать деньги. Инвестиционные фонды, крупные миллионеры, слегка капризные. И это меняет облик футбола.

Надеюсь, болельщики продадутся последними. Так уже было в Англии – когда появилась идея Суперлиги, именно английские болельщики выступили против этого. Фанаты по-прежнему чувствуют себя хозяевами игры, и им есть что сказать.