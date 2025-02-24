У «Спартака» атака за 7.6 миллиарда рублей. После таких расходов устроит лишь чемпионство

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вчера, 22:23

Станкович пошёл ва-банк.

Отдали за новых нападающих 74 млн евро

Трансферы семерки созидателей «Спартака» обошлись клубу в 74 миллиона евро. На зарплату только этим игрокам в текущем сезоне потратят 9.7 млн евро. Это без бонусов. Поскольку национальная валюта немножко укрепилась, то на данный момент получается около 7.6 млрд рублей. А если с разными премиями, то семь самураев Станковича обойдутся клубу в полных 8 млрд. Это без учета зарплаты до этого сезона и будущих выплат по контрактам.

Форварда Леви Гарсию подписали за 18.7 млн евро. Манфред Угальде пришел за 13 млн евро. Но даже кандидаты в запас Медина и Маркиньос привели «Спартак» к солидным расходам. Диспетчер Барко приехал за 14 млн евро и получает достойную зарплату. В первой части сезона у аргентинца и его напарника Угальде много голевых действий, но расходы на этот дуэт выросли. У «Спартака» теперь две четверки в нападении. Семь иностранцев плюс Игнатов.

Михаил – воспитанник клуба, не нашел зимой новую команду. Ушел Зиньковский, но без Антона остается два набора на выбор. Угальде, Леви, Солари и Барко – первая четверка, согласно расходам на трансферы игроков и результатам первой части сезона для двух лидеров. Бонгонда, Игнатов, Медина и Маркиньос формируют запасную четверку. Здесь нет ярко выраженного центрального форварда, но у Игнатова был опыт имени Кая Хаверца, то есть «ложной девятки».

«Спартак» сделал серьезные ставки на рынке. Никогда в истории клуба не тратили на линию атаки столько денег. Были дорогие трансферы голландцев Промеса и Тилля, ирландца МакГиди, бразильца Роши. Те футболисты не были системной ставкой в одно время. Также важно отметить, что у двух игроков из атаки ничего не получилось – у Тилля и Роши. А ирландец Эйден не задержался надолго. Этой зимой Станкович поручил побить трансферный рекорд «Спартака».

Теперь 27-летний нападающий сборной Тринидада и Тобаго Леви Гарсия самый дорогой футболист в истории клуба. Побил на 700 тысяч евро рекорд Тилля. Хотя эксперты разного уровня предсказуемо предрекают разноплановому форварду проблемы в РПЛ , не спешим с выводами. Зато самое время впечатлиться ходами «Лукойла». Такое ощущение, что Федун ушел, но не совсем. Возможно, из-за рубежа попросил давних знакомых заступиться за идеи Станковича?

Португальский спортивный директор Амарал ушел из клуба. Вместо него взяли испанца Кахигао. В результате уругвайский созидательный хавбек Саласар не добрался до «Спартака». Не удалось перехватить игрока «Браги» у «Зенита». Зато Гарсия и Солари будут знакомиться с РПЛ , а голкипер Помазун составил им компанию в заявке «красно-белых». Форварды Николсон, Мелёшин и Жозе покинули заявку. Также отказались от подписания нового правого латераля.

С таким расходами весной нужно чемпионство

Победа в Кубке страны ничего не значит. В финале играла «Балтика», которая вылетела из РПЛ . Побеждали ЦСКА и «Локомотив», а ближе к чемпионству после того опыта не стали. «Спартак» с итальянцем Ваноли выигрывал Кубок. А затем пережили неприятные сезоны в чемпионате. Станкович пришел, чтобы стать первым. Иначе нет смысла в подобных расходах, которые автоматически подняли бюджет «Спартака». Со старым оборотом у них не было таких новичков.

Речь о миллиардах рублей, которые потратили на футбол. При этом зимой «Спартак» заработал менее двух миллионов евро. Шамара Николсона отправили в «Тихуану» за 1.6 млн евро. За трансфер ямайца в Москве заплатили 8 млн евро всего три года назад. Виллиан Жозе ушел бесплатно. Дороже получалось выдавать запасному форварду высокую зарплату, чем отпустить бразильца бесплатно. За его трансфер прошлым летом отдали 2 миллиона евро.

Вот только щедрость руководства «Спартака» никогда не связана с результатами на поле. У Карреры в чемпионском сезоне играли как недешевые новички, так и футболисты, за которых не платили 8 млн евро, как за хавбека Дениса Глушакова. Но констатируем, что здесь и сейчас у «Спартака» уникальная ситуация в нападении. Невероятно дорогая линия. Причем будущие запасные вингеры недавно играли в основе, что вызывает вопросы к атмосфере в раздевалке.

Не поссорится ли Станкович с Мединой, Бонгонда и Маркиньосом? Будет ли Леви Гарсия удобно играть, когда ждут от рекордного новичка мгновенных результатов? Остаются чисто тактические вопросы. Угальде и Гарсия – два форварда. Причем «Спартак» не может перейти на схему «4-4-2». В заявке из полузащитников ни один не является наследником традиций опорника Фернандо. А Барко не второй Глушаков. Аргентинец не будет играть в оттяжке и вечно бороться за мяч.

«Спартаку» логичнее использовать модель «4-2-3-1». В центре поля окажутся Мартинс и Умяров. Оба созидательные хавбеки. Наиль плохо провел осень в плане моментов, ведь располагался далеко от чужих ворот. Но вот его напарники Пруцев и Мартинс отдавали пасы под удары. Кристофер сам участвовал в голевых атаках в качестве автора ударов. Не будет ли «Спартак» слишком уязвимым без мяча, если поставить в основу шесть созидателей? Вопрос для его соперников.

Причем левый вингер Рябчук тоже охотно идет вперед. Перегруз в атаке. Расчет Станковича на испуг соперников. Надеются, что «Спартак» задавит середняков массой позиционных атак. Воспользуются индивидуальным классом Барко, Угальде, Солари и Гарсии. Вот только двум новичкам нужно убедиться, что готовы к игре в основе. Заплачены большие деньги, но это не подписание нового Промеса с опытом в чемпионате Нидерландов. Зимние новички скромнее.

Форма Угальде – ещё одно неизвестное в уравнении. Манфред набрал голевой ход, и у него два пути. Или доказать стабильность, чтобы быстро покинуть «Спартак» летом и уехать в топ-5, или откатиться по результативности. Независимо от исхода, менеджеры «красно-белых» решили подписать форвардов. Гарсия и Солари могут заиграть на двух флангах атаки, а Угальде останется в центре. Но тогда с высокой позицией Барко получится опасная схема «4-2-4».