Покупка года в большом футболе. Роналду планирует обыгрывать «Реал» и «Барселону»

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вчера, 14:00

Выкупит из рабства «Валенсию».

Роналду мотивирует зависть

Португальцу важно завидовать другим и доказывать, что может повторить чужой успех. Так было в школе, когда над Криштиану насмехались, поскольку в Лиссабоне слышали островной акцент небогатого мальчика. А в школе «Спортинга» худой вингер рассказывал всем, что станет лучшим футболистом мира. Когда подросток делает подобные заявления, над ним часто смеются другие. Даже в «Манчестер Юнайтед» Криштиану не забивал сразу так много, чтобы заподозрить в нем будущего лучшего снайпера в истории футбола.

Теперь Роналду идет за тысячным голом в профессиональной карьере. А в 41 год планирует сыграть на чемпионате мира. Криштиану много раз говорил, что зависть к успехам Месси сделала его сильнее в футболе. Завистливые люди всегда ищут новое соперничество. Даже в «Реале» нельзя было сказать, что Бэйл обошелся клубу дороже, чем Роналду, чтобы португалец не стал врагом для валлийца. А когда Модрич выиграл «Золотой мяч», то испортились отношения Роналду и Переса. Позже мирились, но осадок точно остался.

Сейчас Роналду миллиардер. Также Криштиану один из самых узнаваемых людей мира с огромной аудиторией в различных социальных сетях. Но португалец, хотя начал карьеру блогера, вряд ли хочет быть клоуном, который развлекает скучающих людей. Нужно занятие для аристократа, которым не родился, зато стал. Роналду нашел применение важным связям и деньгам. До конца сезона планирует вызволить из рабства «Валенсию». В кружке нарциссов Роналду познакомился с неким Питером Лимом, владельцам «Лос Чес».

Семья Лимов – худшее, что произошло с «Валенсией» за 106 лет истории. Сингапурец и его родственники взяли знаменитый клуб в рабство. «Валенсия» шесть раз становилась чемпионом Испании. Больше титулов только у «Реала», «Барселоны», «Атлетико» и «Атлетика». Но «Валенсия», в отличие от басков, дважды была первой в Ла Лиге в 21 веке. Также с аргентинским тренером Эктором Купером дважды сыграли в финалах Лиги чемпионов. Уступили крутым «Реалу» и «Баварии», но расширили фанатскую базу клуба в мире.

Но выигрывает ли Роналду от покупки акций «Валенсии»? Не все его советники сильные предприниматели. Футболисты часто поручают вести дела друзьям. А те в лучшем случае пронырливые переговорщики. Покупка «Валенсии» будет рискованным шагом для бизнесмена Роналду. У португальца много свободных денег, ведь шейхи из Саудовской Аравии платят ему 200 млн евро в год. Чтобы было понятно, это 1 800 килограммов купюр по 100 евро. У Роналду найдутся деньги для покупки «Валенсии». Но крайне важно не переплачивать.

Питер Лим просил за команду 400 млн евро. Сумма с потолка. За десять лет правления сингапурцы уничтожили «Валенсию». Год назад к клубу присматривался Абрамович. Также 250 миллионов евро предлагал богач из Валенсии. Лимы всем отказывали. У клуба есть проблема – «Ноу Месталья». Новый стадион оказался долгостроем. Стоит только каркас, много разговоров о завершении проекта до 2030-го года, но кто даст денег? Роналду надо внимательно оценить финансовое состояние «Валенсии», прежде чем покупать акции.

Но Криштиану может вести зависть. Хочет обыгрывать «Атлетико», «Барселону» и «Реал». Также, если вдруг не хватил всего несколько голов до тысячи мячей в карьере, никто не мешает владельцу «Валенсии» попасть в заявку команды и забить парочку раз в Ла Лиге, где Роналду знает все ходы и выходы. Кроме того, важно место действия. Валенсия – красивый город на берегу Средиземного моря. Очень близко к Ибице, знаменитому курорту. Невеста Роналду (быть может, даже тайная жена) одобрит подобное место жительства.

Криштиану не лучший менеджер

Человек с поведением и манерой общаться Роналду, скорее всего, нарцисс. Такие люди нередко успешные, ведь крайне амбициозные и не считаются с последствиями действий. Вершат судьбы миллионов. В основном с уроном для себя и окружающих. Будь Роналду королем, то мог доиграться до революции недовольного народа. А в футболе договорился до ухода из «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед», где его многие не могли терпеть. При этом Роналду точно законченный трудоголик, и это тоже важная особенность.

Люди с таким отношением к себе – работают на износ, требуют подобного темпа от окружающих. Хорошим примером служит Ибрагимович. Прекрасный атлет, талантливый не только в футболе. Швед имеют базовую бойцовскую подготовку. Руками бьет плохо, а ногами машет грамотно. Боец регионального уровня с учетом роста и массы тела. Однако требовательный к себе Ибрагимович может оказаться несносным боссом и бездарным менеджером для «Милана». Нарциссы имеют проблемы с эмпатией, жалеют только себя.

Когда Ибрагимович не был главным, а его грамотно ограничивали тренеры – команды побеждали. Когда Роналду не был главным в «Реале», Анчелотти и Зидан его ставили на место, то была польза для общего дела. Кто в «Валенсии» сможет поставить миллиардера на место? Роналду скажет, что барин дает деньги, а крепостные должны плясать. Бразилец Роналдо, которого не назвать трудоголиком, добивался успехов с разными футбольными клубами. Но есть ещё одна проблема. У знаменитостей слишком много важных занятий.

Бразилец Роналдо не вникает в дела «Вальядолида», ведь параллельно ушел в футбольную политику – хочет стать главой Бразильской конфедерации футбола. Фанаты испанского клуба протестуют против Роналдо, как фанаты «Валенсии» против Лимов. Просят продать «Вальядолид». Как был заход Роналду в испанский футбол не оказался аналогичным по итогу. Нет гарантии, что Криштиану крут как бизнесмен. Насколько умен, чтобы делегировать полномочия? Вот у Мбаппе, который купил себе клуб «Кан», сразу возникли проблемы.

Его люди во Франции наделали ошибок. На днях форвард «Реала» вместо отдыха полетел на встречу с футболистами и руководством своего клуба. Роналду тоже вечно занят, завершение футбольной карьеры не изменит плотный график португальца. Поскольку «Валенсия», как бы это помягче сказать, в плохом состоянии, то надо закатать рукава и много пахать. Роналду проверен как атлет и звезда рекламы. Но если он будет агрессивным, резким, несправедливым и привередливым боссом, то лишь продлит страдания клуба Питера Лима.

Персоны с деньгами и властью часто забывают, что люди не игрушки. Роналду, собрав коллекции машин и домов, хочет перейти на новый уровень в «The Sims». Его интересует покупка серьезного клуба с историей. Криштиану точно смыслит в футболе больше, чем случайные миллиардеры с плохой репутацией и деньгами непонятного происхождения. Как минимум Криштиану заработал деньги сам, без богатого папы-диктатора. У него даже есть одна сильная черта. У Роналду есть нюх на тренеров. Вовремя убрал Бенитеса.

Рафаэль не подходил дерзкому «Реалу» после отставки Анчелотти. Роналду это понял одним из первых. Устроил дворцовый переворот. Поддержали Зидана – снова выиграли Лигу чемпионов. «Валенсии» будет сложно навязать борьбу тройке лидеров Примеры. Зато веселая перестрелка «Барселоны» и «Атлетико» напоминает, что теперь в Ла Лиге нет идеальных команд. И может появиться новая сила. Роналду достаточно заманить в «Валенсию» крутого спортивного директора и не мешать, чтобы со временем вернуть в город Лигу чемпионов.